El FC Cartagena tiene por delante esta tarde uno de esos partidos ‘idóneos’ para dar un giro de timón ya desde hace semanas necesario, y que poco más puede esperar para darse si se quiere mantener alguna opción de llegar con un ápice de vida al mercado de enero. Enfrente, un Albacete que marca básicamente los números de salvación, y al que el ganarle los tres puntos, sería ganárselos también a esas posiciones-objetivo para la entidad cartagenerista.

Todos los partidos son ya calificados de claves de aquí a final de campaña para la escuadra albinegra, pero si el Cartagena quiere dar pasos firmes y serios hacia la salvación, estos duelos en tabla baja, no puede dejarlos pasar bajo ningún concepto. Julián Calero lo sabe, la plantilla lo sabe, y la afición también. En la jornada 16, ante los albaceteños, no puede haber otra intención que no sea romper el maleficio que sobrevuela el Estadio Cartagonova desde principio de temporada, donde aún no se ha conseguido ni un solo punto.

Esa dinámica tiene que acabar esta tarde ante los de Rubén Albés, que llegarán a la trimilenaria arropados por un gran número de aficionados albaceteños que no quisieron dejar solo a su equipo. Esta cita, para los visitantes también tiene un peso importante, casi un millar de aficionados esperan que también para ellos sea un punto de inflexión en su mala racha de resultados, seis partidos sin ganar. «Es obligación competir. Sí o sí. Ser nosotros. Sí o sí. Tener mucho respeto por el Cartagena. Sí o sí. Tratar de hacer un gran partido para nuestra afición que va a viajar. Sí o sí. Eso es obligatorio. Si ganamos allí será sufriendo muchísimo», explicaba Albés, técnico del Albacete en la previa del choque.

Pese a que los resultados no son demasiado positivos, las sensaciones del rival del Cartagena no son para nada malas. Sus últimos seis resultados son tres derrotas ante Levante (0-2), Oviedo (3-0) y Sporting Gijón (1-3), y tres empates seguidos frente a Huesca (0-0), Elche (1-1) y Eibar (1-1). Su último triunfo fue ante Alcorcón (1-2) en Santo Domingo, el pasado 3 de octubre.

Por su lado, el FC Cartagena sigue enfocado en ponerle fin, por lo legal o por lo criminal, a la sequía ganadora que arrastra desde su primera y única victoria ante Villarreal B, el ya muy lejano 2 de septiembre en La Cerámica. Además, como ya comentamos, la plantilla cartagenera debe romper las cadenas que le impiden sacar siquiera un empate en su propio feudo. Siete fechas van ya sin que los albinegros consigan un empate al menos en Cartagonova, algo inédito en la historia de la división de plata del fútbol español.

Vuelve Dátkovic

Tras las últimas visitas de dos viejos conocidos por Cartagena como Borja Jiménez o Luis Carrión, ahora le llegará el turno a una de la reina de las vueltas morbosas esta temporada, la del sicario Dátkovic a Cartagonova.

El croata fue sin duda el culebrón del verano, con múltiples intercambios de declaraciones entre directiva cartagenerista y futbolista, cada uno contando su verdad, y acabando ambas partes muy distanciadas. Datkovic, hasta fecha de hoy, ha disputado tan sólo tres partidos con el conjunto manchego, uno de ellos el de Copa del Rey donde cayeron eliminados contra el Terrassa de Tercera RFEF.

La emoción y el picante están servidos para un choque que, perfectamente, puede significar un antes y después para el cuadro que consiga salir victorioso. Mucho en juego en lo que de seguro será un partido tenso, y en el que los aficionados darán al igual que los jugadores el todo por el todo desde la grada. A las 18:30h echa a rodar el balón, y para bien del FC Cartagena, debe reunir todas las cenizas que fueron dejando por el verde en cada derrota liguera, para renacer ante su hinchada y comenzar a acompañar el mensaje de un ilusionado y convencido Julián Calero, con resultados.

Calero: «Hay que sacar el orgullo cartagenero»

«Jugar en Cartagonova es un placer, y al que no le guste, que se dedique a otra cosa», afirmaba Calero en la previa, elogiando el gran ambiente del Estadio Municipal. «A mi me encantaría ser jugador y jugar de local en Cartagonova. Y si encima viene un rival cercano que trae a mil personas, más motivado todavía». El técnico albinegro reconocía que el hecho de que el estadio presente ese gran ambiente, es un valor motivacional extra que el jugador debe notar y aprovechar en su favor.

Julián Calero llamaba dicha previa a la necesidad de tener que sacar el orgullo. «Hay un clima de tristeza, pero tenemos que sacar todos el orgullo, el de Cartagena, el de la ciudad, el del escudo, de la camiseta…». El técnico también hacía nuevamente un llamamiento a la afición cartagenerista, alentándolos a ir de la mano con el equipo en una nueva ocasión. «Sé que me dirán: ¿Otra vez míster?, pues sí, otra vez. Porque otra vez vamos a volverlo a intentar, y mis jugadores nunca le van a faltar el respeto a su camiseta y a su escudo». Sentenciaba Calero.

Recupera a Arnau Solá

Para este choque tan importante, el propio Julián podrá contar con casi todos sus hombres. La única baja confirmada es la del vallisoletano Ayllón, que tendrá una recuperación más prolongada en el tiempo, a medio plazo. Por lo demás, vimos cómo Arnau Solá se reincorporaba en la mañana de sábado con el trabajo en grupo al 100%. En el caso de Hector Hevel, su lesión «ha quedado olvidada ya», por lo que a priori ya sí que podría ir contando nuevamente con minutos en el verde. Y por último Luis Muñoz, que no llegó al choque ante Oviedo por unas molestias físicas, comenzó la semana aparte, pero completó los dos últimos entrenamientos previos, por lo que también estará disponible para el técnico madrileño.