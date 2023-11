Estar concentrado en los momentos decisivos, aprovechar las oportunidades y recuperar a Rafa Santos era la fórmula que necesitaba ElPozo para reencontrarse con su mejor cara, logrando una victoria de mucho mérito 4-6 ante Palma Futsal para meterse de lleno en la lucha por las primeras posiciones.

El combinado murciano visitaba Son Moix para medirse al vigente campeón de la UEFA Futsal Champions League con la gran oportunidad en la tabla de sumar de tres para acortar la distancia con el segundo puesto. Con Rafa Santos de vuelta a la convocatoria y sin Felipe Valerio ni Marlon, debían afrontar los visitantes el exigente duelo.

En los primeros compases, los locales saldrían con una marcha más apretando en campo rival para generar peligro sobre la meta de Edu, que no tardaría en tener que sacar el primer balón del fondo de las mallas. Minuto tres, combinación rápida en campo rival y perfecta definición de Fabinho pegada al poste para hacer el 1-0 con baile incluido en la celebración.

No lograba superar la presión ElPozo, que veía además como el guardameta Luan Muller subía hasta la mitad de la cancha para generar superioridad, abrir a banda y conseguir que ahí los mallorquines buscaran la espalda de Ricardo y al primer toque acabasen una triangulación en el segundo palo por medio de Gordillo para poner el 2-0.

Tendría que detener Javi Rodríguez el partido antes del ecuador para pedir más intensidad a los suyos, que despertarían. Tras varias llegadas con peligro de Gadeia, sería Niyazov el que comenzaría a demostrar su potencial para sin ángulo y casi desde el córner, sacar un disparo potente que sorprendía a Luan para poner el 2-1 y meter en el partido a los de la Región.

Aprovecharían el subidón y no tardarían en empatar los murcianos, que tras un error de Muller perdiendo el balón en una de sus aventuras ofensivas usarían la astucia y calidad de Marcel para recuperar y a puerta vacía abrir un partido nuevo con el 2-2. Tendrían oportunidades tras el empate ambos equipos para desnivelar la balanza, pero el marcador no se movería antes del descanso.

Tras el entretiempo, ambos equipos saldrían más conservadores sin apretar tanto en campo rival, en una tendencia que cambiaría pronto puesto que el balón parado rompería la balanza. A falta de poco más de quince minutos para el final, aparecería el que tanto de menos había echado ElPozo en las últimas jornadas, un Rafa Santos que en la frontal del área y a la salida de un córner pondría el 2-3.

Cuando todo parecía estar bajo control para los de la Región, Esteban se pondría delante de Gordillo en el momento que se disponía a disparar dentro del área, cometiendo penalti y mandando al lanzamiento al máximo goleador de los mallorquines, un Tayebi que no perdonaría para hacer el 3-3 a trece minutos del final.

Las remontadas bailaban de un lado a otro, tocando ahora la del cuadro balear, que sólo tres minutos después aprovecharía la falta de intensidad defensiva de ElPozo en campo propio para por medio de Vilian, volver a ponerse por delante con ocho minutos de juego por delante.

Los de la Región contaban con la baza de que los baleares debían jugar muchos minutos con cinco faltas, llegando la oportunidad desde el doble penalti para Gadeia tras una mágica acción individual de Ricardo Mayor forzando la sexta tras un caño. El brasileño, a la segunda tras mandar el colegiado repetir el lanzamiento, haría el 4-4 que llenaría de tensión a la grada de Soin Moix.

La oportunidad, volvería a repetirse a falta de tres minutos con Gadeia al lanzamiento, que volvería a engañar, esta vez a Muller, para poner en ventaja a los de Javi Rodríguez a dos minutos del final.

No le quedaría otra que jugárselo todo a una carta con el portero jugador a Palma, que no solo no lograría anotar, sino que además tendría que ver como Rafa Santos colocaba el definitivo 4-6 en una acción de garra por banda para confirmar una victoria de muchos quilates.

Con este resultado, los murcianos cierran la semana con dos victorias para empatar a puntos a los baleares en el segundo puesto, teniendo un partido menos por disputar antes de meterse en otra semana con doble duelo, esta vez Copa del Rey y LNFS.