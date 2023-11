El Águilas FC visita mañana domingo el campo del Mundial 82 del barrio de San Ginés de Cartagena, para enfrentarse al Cartagena FC B, será el tercer derbi regional del equipo blanquizul, primero como visitante. Para este partido el entrenador aguileño Sebas López dispone de toda la plantilla una vez que recupera tras superar sus lesiones al defensa Dani Pérez y al extremo Víctor Fenoll. Ambos volverán a la convocatoria después de un mes estando lesionados, de la que tiene que dejar López a algún jugador del primer equipo fuera.

Una cita que la ha calificado Sebas López como «un partido trampa, para todo el mundo dan por hecho que el Águilas va a ganar ahí, pero yo doy por hecho que si no nos ponemos el mono de trabajo, no vamos a ganar», explicando que «la gente solo visualiza la tabla clasificatoria, nosotros hemos visto a este Cartagena jugar, y tiene buenos jugadores, tiene buenos concepto, tiene un gran entrenador, los resultados no les han acompañado, pero pueden mostrar su mejor versión si no les aprietas y no estas encima de ellos».

Este será el primero de los próximos tres partidos que el equipo costero no volverá a jugar en el Centenario El Rubial, puesto que esta misma semana se ha comenzado la resiembra del césped, dejando una imagen curiosa del terreno de juego, cubierto por una gran lona. Por lo que el próximo partido como local del Águilas FC se disputará en el Artes Carrasco de Lorca ante el Antoniano.