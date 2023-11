Pedro Acosta revolucionó el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde el primer día. Su irrupción rompió moldes. Fue el primer piloto de la historia capaz de subir al podio en sus primeras cuatro carreras. Después fue el español más joven en ganar un Mundial. Ahora se ha convertido en el único que ha ganado dos mundiales en sus tres primeros años. ¿Qué será lo siguiente? Dos leyendas nacionales, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, lo tienen claro. Como ya ocurrió en el pasado con Mike Doohan, Valentino Rossi o los propios Márquez y Lorenzo, entre otros, todos apuestan porque marcará una nueva era.

«Es uno de esos pilotos que está destinado a marcar una época en MotoGP. La tuvieron Doohan, Rossi, Lorenzo, Stoner, luego llegué yo, Quartararo, Bagnaia... Pero nadie ha conseguido muchos mundiales seguidos, de momento», dijo en Malasia un Marc Márquez que, cansado de las bajas prestaciones de su Honda, ha decidido cambiar de aires y fichar por el Team Gresini para correr con Ducati. «Yo creo que Pedro Acosta será uno de esos pilotos que marcará su época y tendrá su momento. Nadie en el deporte es eterno. No pondré ninguna etiqueta porque siempre lo he odiado, cada piloto tiene su época, cada piloto tiene sus años y cada uno tiene su momento, nadie es el ‘anti’, ni viene a algo. Nadie, lo he dicho muchas veces, es eterno», apostilló el de Cervera, quien ve en ‘El Tiburón’ de Mazarrón, doble campeón del mundo, a un piloto que aspirará a todo en un futuro inmediato.

Mientras que Valentino Rossi necesitó cuatro años para lograr dos títulos y Marc Márquez cinco, a Acosta le ha bastado con tres. Se ha quedado muy cerca de arrebatar a Dani Pedrosa el récord de ser el más joven en triunfar en la categoría intermedia. El murciano lo ha hecho con 19 años y 171 días; el catalán lo hizo con 19 años y 18 días. El récord que sí arrasó fue el del ganador más joven de un gran premio en Moto2 que tenía Marc Márquez.

El reto en 2024, en su estreno en MotoGP con el equipo Gas Gas, el segundo de KTM, es adaptarse a motocicletas de 1.000 centímetros cúbicos con un límite de cuatro cilindros y un diámetro de pistones de 81 milímetros como máximo que alcanzan los 250 caballos de potencia. No tendrá presión, solo la misión de apreder. Pero pese a lleo, ya muchos ven en el murciano al ganador más joven de un gran premio en la categoría reina. Márquez lo logró con 20 años y 63 días, por lo que el mazarronero tendrá diez carreras para conseguirlo.

«Está predestinado a ser campeón del mundo, ya lo ha sido de Moto3 y Moto2, pero lo va a ser de MotoGP», aventura Jorge Lorenzo, ganador de cinco mundiales y 68 grandes premios y quien ahora es comentarista de DAZN. Pero el mallorquín va más allá: «Yo creo que pilotos como Pedro Acosta nacen uno o dos cada 10 años. Realmente lo tiene todo. Tiene talento, es disciplinado, trabaja, es autoexigente y gana carreras como si fuera para él comer o andar. Es algo que ve normal», apuntó en la cadena televisiva con los derechos del Mundial.

Acosta subirá a MotoGP con KTM, pero Lorenzo ve su estilo más adecuado para una Ducati: «Es un piloto muy fino y preciso. Le gusta angular las curvas para entrar muy rápido al vértice. Hace girar la moto en pocos metros y, a continuación, la pone recta. Es un pilotaje, más bien, para una Ducati, donde tienes que angular las curvas», explicó en DAZN.

También apunta Lorenzo los principales problemas que se encontrará al principio en la categoría reina el de Mazarrón: «Se va a encontrar una moto grande en dimensiones, pero quizá es la más compacta. Posiblemente, la MotoGP es un poco más alta en comparación con la Moto2, lo cual le va a permitir tener la flexión de la rodilla un poco más abierta. Al final es una moto mucho más sofisticada a nivel de aerodinámica o electrónica con el doble de potencia y un 50% más de peso», explicó.

Acosta probará por primera vez una MotoGP el lunes 27 de noviembre en el circuito de Cheste, un día después de concluir un Campeonato del Mundo al que aún le restan dos carreras, este fin de semana en Qatar y el domingo 26 en Valencia. Despedirse por la puerta grande, con dos triunfos, es el objetivo de ‘El Tiburón’, aunque para ello tendrá que batir a otro murciano, Fermín Aldeguer, el piloto más en forma en estos momentos y que ha ganado los dos últimos grandes premios.

El mazarronero entra en el exclusivo grupo de españoles con más de un título

El mazarronero Pedro Acosta (Kalex) se ha convertido en el quincuagésimo octavo campeón del mundo español y con ello se une al exclusivo club de apenas seis pilotos españoles que suman más de un título mundial.

Acosta consigue su objetivo dos grandes premios antes del final de la competición, con la segunda posición conseguida en el Gran Premio de Malasia de Moto2 disputado en el circuito de Sepang.

Pedro Acosta suma así su segundo título mundial en tres años y asciende hasta la undécima posición en la lista de pilotos españoles con más títulos mundiales, empatado con nombres míticos del motociclismo como Ricardo Tormo, Alex Crivillé, Sito Pons, Alex Márquez y Joan Mir.

Antes que él, se incorporó en 2022 a la lista de campeones españoles, como el vigésimo cuarto de la relación, Augusto Fernández (Kalex), el anterior campeón del mundo de Moto2.

Antes que él y en 2022, en Australia, el mallorquín Izan Guevara (GasGas) consiguió el título de campeón del mundo de Moto3, para coger el relevó en la tabla de campeones precisamente de Pedro Acosta, quien consiguió proclamarse campeón del mundo de la misma categoría de Moto3 en su primer año, en 2021, un hito deportivo sólo conseguido anteriormente por el italiano Loris Capirossi (Honda) en 1990.

En esa misma categoría, en 2020, logró el título otro español, Albert Arenas, vigésimo primer nombre propio de una larga lista, que logró el título en Portugal, en el mismo emplazamiento que Acosta.

Antes que Arenas y también en 2020, Joan Mir (Suzuki GSX RR) incrementó la lista de títulos mundiales al sumar el quincuagésimo tercero.

Hay un total de trece pilotos con un título mundial, seis con dos, y otros cinco con más de dos galardones del orbe y, en esa relación, continúa siendo Ángel Nieto el piloto más laureado, con ‘Doce más uno’ títulos mundiales, y tras él se encuentra Marc Márquez con ocho (seis en MotoGP, uno en Moto2 y uno en Moto3), Jorge Lorenzo con cinco, tres de ellos en la categoría reina de MotoGP, y dos en los 250 c.c. el primero.

Tras ellos se encuentra el ya retirado Jorge Martínez ‘Aspar’, con cuatro títulos mundiales, tres en los 80 c.c. y uno en los 125 c.c., ambas categorías ya extintas.

Con dos títulos mundiales se encuentran Alex Crivillé, que fue el primer español en conseguir un campeonato del mundo de la categoría reina del motociclismo, los 500 c.c., en el año 1999, diez años después de lograr su primer entorchado mundial en los 125 c.c. sobre una moto española, la JJ Cobas.

Además de Alfonso ‘Sito’ Pons, el primero en conseguir un título mundial de una categoría considerada superior, los 250 c.c., por partida doble, en 1988 y 1989, Ricardo Tormo con dos de 50 c.c. (1978 y 1981), Alex Márquez, en Moto3 y Moto2 (2014 y 2019), Joan Mir, en Moto3 y MotoGP (2017 y 2019) y a ellos se une ahora Pedro Acosta, en Moto3 (2021) y Moto2 (2023).

efe