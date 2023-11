El Real Murcia quiere cambiar varias cosas a partir de esta noche. Aunque, en realidad, ya han transcurrido algunos días desde que buscó un nuevo camino para voltear su situación actual. Quiere el club grana que la llegada de Pablo Alfaro al banquillo, tras el despido de Gustavo Munúa el pasado miércoles, se convierta en el primer punto de inflexión de una temporada en la que se confeccionó la plantilla para mirar a los primeros puestos de la clasificación del grupo II de Primera Federación. Algo que, hasta ahora, y salvo en una jornada, ni ha alcanzado ni ha hecho méritos sobre el terreno de juego para estar entre los mejores.

Cierto es que el margen de tiempo es muy escaso para que se noten los primeros cambios del entrenador aragonés, pero la afición murcianista acudirá esta noche a Nueva Condomina (20.00 horas, FEF.TV) con la esperanza de ver a un Real Murcia algo más sólido y autoritario en casa de lo que ha sido en los dos últimos meses, donde tan solo ha conseguido ganar en dos ocasiones (Linares y Algeciras) y es uno de los equipos de su grupo que menos puntos obtiene como local con 7 de 15 posibles.

No será nada fácil, pues enfrente estará un Real Madrid Castilla que acumula cuatro jornadas sin perder y que viene de golear al Atlético Baleares (5-0). El equipo que dirige Raúl González Blanco tan solo presenta un punto menos que el Real Murcia en la clasificación (16) y llega a Nueva Condomina con la participación de varios de sus jugadores en el aire tras ser convocados por el primer equipo. El portero Diego Piñeiro, el central Edgar Pujol y el centrocampista Nico Paz fueron citados por Carlo Ancelotti para el duelo ante el Valencia de anoche, aunque podrían participar, si así lo requiere el técnico madrileño, ante el Real Murcia. Sobre todo en los casos del defensa y el centrocampista, uno de los pilares del filial blanco y uno de los máximos goleadores del grupo con seis tantos.

«Habrá cambios, pero no una revolución», afirmó Pablo Alfaro en su presentación el pasado jueves como nuevo entrenador del Real Murcia. No se esperan grandes variantes en el primer once inicial del técnico, en parte porque varios de los jugadores que arrastran problemas físicos todavía no se encuentran al cien por cien, pero sí que se confía en que el juego y las intenciones del Real Murcia sobre el césped sean bien distintas a las mostradas en las últimas jornadas.

Y es que la actuación del pasado domingo ante el Ceuta (0-1) fue una de las causas principales de que el Real Murcia acelerase su decisión de cambiar de técnico a mediados de noviembre al no comprobar una mejoría palpable con el paso de las jornadas. Tan solo una buena racha de resultados en octubre, que tampoco despejaban las dudas en su juego, fue lo que mantuvo al frente del banquillo a Gustavo Munúa pese a los síntomas que venía arrastrando desde el inicio del curso.