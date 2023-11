El FC Cartagena se enfrenta al Real Oviedo el lunes (21.00) y el entrenador albinegro, Julián Calero, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el choque, desvelar el momento que vive su equipo y adelantar las claves de lo que se verá sobre el césped del Carlos Tartiere una vez pasado el fin de semana. En primera instancia, el técnico ha comentado cómo se encuentra físicamente la plantilla a dos días del partido. "Los chicos están en una línea de trabajo buena. Los datos que tomamos nos dicen que los jugadores han subido mucho el ritmo y la intensidad en los entrenamientos. Hemos implementado cosas nuevas y han funcionado bien", ha afirmado.

Por otra parte, ha desvelado Calero el parte de bajas de cara a la décimo quinta jornada liguera. "Hemos tenido algunos problemas, ya que hemos recuperado a Hevel, pero hemos perdido a Ayllón, que se ha lesionado y tiene para dos o tres semanas. Otros jugadores se han resentido un poco como Luis Muñoz, Lautaro y Jony Rodríguez. Los tenemos en duda, pero son molestias lógicas", ha expresado. Por otro lado, Mikel Rico y Juanjo Narváez "deberían estar disponibles" a pesar de que ambos se han perdido algunos entrenamientos y el delantero ha sido padre esta semana.

Ha hablado Calero del momento que atraviesa su equipo, sobre el que afirma que "si no te haces fuerte en casa es muy complicado, porque tienes que sacar resultados extraordinarios fuera". También ha comentado la situación del Real Oviedo, su próximo rival, del que sólo tiene palabras de admiración. "No era normal su situación anterior porque su plantilla es de las mejores de la categoría. Tiene muchísimo potencial y dobla posiciones importantes. El nombre y el coste de sus jugadores te dice que es un equipo bien diseñado y desde la llegada de Luis [Carrión] han cambiado los patrones de juego. Es un equipo difícil y contamos con ello", explicó.

Por último, Calero reiteró que "sí cree" en la salvación y que no abandonará el barco. "La mejora es evidente y me hace pensar que le vamos a dar la vuelta. Si no lo creyera, lo mejor que puedo hacer es irme y yo no voy a abandonar a mi gente, a mis jugadores y a la ciudad que me ha traido para echarles una mano. Tengo que buscar soluciones y hacer el mejor cesto posible con los mimbres que tenemos", concluyó el técnico madrileño.