Jimbee Cartagena e Inter Movistar se dan cita esta noche en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz para disputar la décima jornada en LNFS. Ambos equipos llegan con la necesidad de puntuar, mayor es la de los locales, aunque por parte del cuadro cartagenero se querrá mantener la dinámica positiva fuera de casa. Sumergidos en una nube de partidos, los de Duda viajan con nuevas bajas muy importantes y significativas como las de Mellado, Jesús Izquierdo y Motta.

El cuadro madrileño, al ser el más laureado del mundo de fútbol sala, es sin lugar a dudas uno de los grandes favoritos cada inicio de campaña, y en esta no sería diferente. Su alto presupuesto, historia y escudo obligan prácticamente a los futbolistas de Inter a luchar año tras año por títulos y finales. Pese a ello, no estamos frente al mejor Inter Movistar de los últimos tiempos, y es que el arranque liguero no ha sido para nada fácil para los interistas.

UN INTER MOVISTAR DE CAPA CAÍDA

El cuadro que actuará como local comenzó la temporada muy por debajo de las expectativas, alargando la preocupante imagen mostrada la pasada campaña. Ésto hizo a José María García, alma-mater de este Inter, tomar cartas en el asunto rescindiendo el contrato de Pato en la jornada seis de competición para colocar en el banquillo a Alberto Riquer, técnico del filial, como solución interina.

El técnico alicantino, que tenía contrato hasta 2024, dejó el banco de Inter dejando al club como sexto clasificado sumando dos victorias, dos empates y dos derrotas. Sus dos últimos pinchazos, en casa ante Ribera Navarra (2-2), y la derrota ante Industrias Santa Coloma (2-1), que no conocía la victoria, precipitó su salida del club de la capital.

No tuvo tampoco el mejor estreno Alberto Riquer, ante su afición cayó por (3-4) ante Manzanares, aunque es algo anecdótico ya que tan solo llevaba unas horas al cargo del primer equipo. En sus otros dos compromisos ha logrado levantar la dinámica con dos triunfos fuera de casa. Venció por (1-4) al Real Betis Futsal en Sevilla, para más tarde levantar otros tres puntos de Peñíscola (1-5).

Aún con la cuenta pendiente de confirmar ese buen juego ante su afición, el nuevo míster al cargo querrá dar la que sería una verdadera seña de mejoría en los suyos. Por si fuera poco, Inter no puede permitirse más resbalones, ya que su situación en la tabla les hace estar verdaderamente en la cuerda floja por entrar o no a esa Copa de España. La pasada temporada perdió dos dolorosas finales (Supercopa y Copa de España) y cayó en semifinales del playoff de Liga tras quedar en sexta posición en la fase regular.

CRECEN LOS ENANOS TRAS LA DERROTA ANTE BARÇA

El Jimbee Cartagena por su parte, llega al choque muy lastrado por unas inesperadas lesiones que le hará a Duda no poder contar con grandes nombres de su plantilla. Entre cabreado y cabizbajo llegaba el míster cartagenerista a la rueda de prensa previa al encuentro, donde confirmaría dos muy malas noticias para el aficionado. El fantástico encuentro ante el FC Barcelona, que lastimosamente se perdió por (2-3) pese al buen juego del equipo cartagenero, trajo consigo la lesión del italobrasileño Motta en pista, impidiéndole entrar en la segunda mitad.

Por si fuera poco, entre los días miércoles y jueves, Mellado también se vería obligado a no pisar el parqué dadas unas molestias musculares. El internacional español, al que le hicieron una serie de masajes en la pierna, no entrenó con el grupo en la previa del partido y parece descartado para la cita en el Jorge Garbajosa. Otro que caería en ese entrenamiento matinal de jueves sería el capitán Jesús Izquierdo, que sufría un fuerte choque y tuvo que abandonar la sesión preparatoria a mitad.

Estas tres bajas sumadas a la ya conocida del brasileño Waltinho, y unas molestias también del internacional francés Amín, harán a Duda tener que hacer verdaderos malabares ante Inter Movistar. Los de la trimilenaria, segundos clasificados, querrán aún así seguir ampliando su racha de imbatibilidad como visitantes en la que ya encarrilan tres victorias y un empate.

“El destino o lo que sea nos está poniendo las cosas difíciles para seguir ganando fuera, porque vamos con muchas bajas a este partido, además todas del mismo puesto. Es una situación difícil pero vamos para allá a pelear y con todas nuestras armas, sacar un buen resultado de ahí”. lamentaba Duda en rueda de prensa. Motta y Mellado son los dos únicos alas zurdos en plantilla, por lo que coincidan de baja es una auténtica fatalidad para el equipo.

Según el líder del barco de Jimbee, el estilo de Inter no ha cambiado demasiado tras la marcha de Pato y la acogida de Riquer: “Alberto es un tío listo, y sabe que ya hay un trabajo bien hecho de antes. Poco a poco irá pudiendo cambiar sus cosas. Nosotros no hemos detectado muchos cambios en su forma de jugar”, comentaba Duda.

“Lógicamente el equipo (Inter Movistar) tiene ganas de escalar puestos en la clasificación, ya que se encuentran en una que no les corresponde por presupuesto, por nombre y plantilla. Nosotros también estamos necesitados de puntos siempre porque esto está muy equilibrado, e iremos a buscar un buen resultado en Madrid”. finalizaba el mister de Jimbee Cartagena en esa previa de partido.