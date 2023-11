El murciano Fermín Aldeguer, que está firmando un brillante final de temporada, se quedará el próximo año en Moto2 y finalmente no dará el salto a MotoGP, según ha afirmado el piloto de La Ñora a DAZN. "El futuro al final es quedarse en Moto2 porque aunque me siento preparado para subir, creo que no es el momento ni la oportunidad adecuada", ha afirmado. Su representante, Héctor Faubel, se encuentra en Malasia, donde ha tenido conversaciones con Honda Repsol para sustituir a Marc Márquez, pero a tenor de las declaraciones del joven de 18 años, las mismas no han llegado a buen puerto.

Después de ganar este año dos grandes premios hasta el momento, Aldeguer es sexto en el campeonato y quiere escalar más posiciones. Y de cara al futuro, prácticamente todos los equipos punteros de Moto2 se han puesto en contacto con Faubel. De momento asegura que "mi objetivo es seguir aquí (Moto2), me veo capacitado para luchar por el Mundial el año que viene, así que vamos a acabar este y ya el próximo año veremos", explicó. 🗣️ Fermín Aldeguer despeja en DAZN los rumores que le vinculan con Honda y confirma que seguirá en Moto2 — DAZN España (@DAZN_ES) 10 de noviembre de 2023 Su continuidad con el equipo SpeedUpp de Boscoscuro aún está en el aire, aunque todo apunta a que renovará su contrato. "Mi cabeza y mi corazón está en Boscoscuro, así que el proyecto creo mucho en él. De momento tiramos para delante".