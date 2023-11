¿Cómo te iniciaste en el mundo del deporte?

Empecé cuando tenía ocho o nueve años y solo he hecho hípica en mi vida. Mi padre tenía antes caballos, pero él solo salía a hacer paseos, no competía ni nada más.

¿Y fue amor a primera vista?

Cuando empecé en el Centro Ecuestre Antonio Vivancos me empezó a gustar mucho y allí fue donde me animaron a empezar a competir en la doma clásica.

¿Cuándo te decidiste a empezar a competir?

Con mi caballo actual, que se llama ‘Ligón’, empecé a competir cuando tenía 20 años. Antes también estuve con otro, pero hasta los 18 años no comencé a participar en concursos de doma clásica.

¿Qué virtudes hay que tener para practicar este deporte?

Mucho tiempo, paciencia y pasión, sobre todo pasión porque tienes que dedicarle mucho tiempo, realizar muchos esfuerzos y especialmente ser muy constante.

¿Entre trabajo y estudios tienes mucho tiempo para montar?

Normalmente monto cuatro días a la semana con entrenamientos con el caballo que duran unos 40 minutos, pero claro, no solo se trata de eso. Hay que cuidar el caballo y aunque en el centro le dan de comer, necesitas estar pendiente por si necesita veterinario, fisioterapeuta o herrador, por ejemplo.

¿Cómo se ve si un caballo tiene aptitudes para la doma clásica?

Normalmente eso se sabe con ayuda de tu entrenador, que es quien ve si realmente vale. Es muy importante que el caballo tenga buen carácter, que sea tranquilo, el tipo de movimientos que tiene y muchas más cosas.

Por cierto, el nombre ‘Ligón’...

Yo no se lo puse, ya venía llamándose así. Su dueño anterior decía que era muy ligón y por eso se lo puso, pero no lo elegí yo.

¿Es muy caro mantener un caballo?

La verdad que sí. El mantenimiento mensual en el centro ecuestre cuesta entre los 400 y 450 euros, pero domarlo cuesta mucho más. No solo hay que dedicarle tiempo, también hay que invertir dinero.

La Copa de España Amateur se te dio muy bien. ¿Cómo fue?

Se disputó durante un fin de semana, concretamente de jueves a domingo, y de la cuadra a la que yo pertenezco fuimos seis. Se me dio muy bien porque se hicieron pruebas calificativas viernes, sábado y domingo y en las tres acabé la primera. La Copa de España Amateur está reservada a gente como yo, que no es profesional, y todos somos aficionados a este deporte, pero ninguno vivimos de él.

¿Cómo se crea simbiosis con un caballo?

Al final es como las relaciones normales, tienes que crear un vínculo y se hace a lo largo de los años, te vas entendiendo conforme vas practicando.

¿Y se tarda mucho?

Bueno, hay gente que es más habilidosa y otra que tarda más, pero depende mucho del caballo, del jinete y del carácter de ambos.

¿Cómo es tu carácter y el de tu caballo?

Ambos somos de carácter tranquilo, pausado.

¿Te costó mucho conseguir ese vínculo del que hablas?

Al principio se me hizo muy duro porque era muy joven y no tenía experiencia, pero luego nos hemos ido entendiendo poco a poco.

¿Cuándo notaste que existía ‘feeling’ entre los dos?

A los cuatro años de estar montando empezamos a entendernos y me entiendo con él bastante bien, no es perfecto, pero sí bastante. Ahora sí que salgo a la pista tranquila, confío en él prácticamente al cien por cien.

¿Le hablas?

Le hablo demasiado, aunque eso es un poco relativo, es como si tuvieras un perro. Para mí, al fin y al cabo, es una mascota, la quieres igual que cualquier a un perro, la acaricias, le hablas...

¿Te planteas hacerte profesional de la doma?

No me lo planteo, para nada. A mí me gusta tener un caballo y dedicar todo mi tiempo en él. Ten en cuenta que en este deporte se compran y se venden caballos y es un poco inestable. Yo prefiero estar así porque se disfruta de otra forma y en estos momentos estoy disfrutando muchísimo del caballo.

Aunque la doma clásica es un deporte olímpico, es bastante desconocida. ¿En qué consiste?

Así es. En los concursos, normalmente, ponen una serie de ejercicios obligatorios que van en un orden donde se valora la impulsión del caballo, si va recto y si el jinete la da correctamente las instrucciones. Además, también hay como un ejercicio modelo que según lo que te acerques o te alejes de su ejecución, te puntúan, pero nunca se llega al diez.

Entonces tu planteamiento es seguir en la Copa de España Amateur.

Así es, pretendo seguir como ahora, pero obviamente mejorando aunque sea en el mismo nivel. El concurso que se ha hecho ahora llevaba muchísimos años sin hacerse, desde antes de la pandemia, y la gente se ha animado. Aunque ha participado aún poquita gente, para el año próximo las previsiones sson que se apunten más y sea muy parecido a un Campeonato de España.

¿Te queda tiempo para vida social con ese ritmo de vida?

Yo estudié Derecho y ahora estoy preparando las oposiciones de Gestión Procesal y trabajando de reponedora por las mañanas. El tiempo restante que me queda lo dedico a montar. Tengo muy poco tiempo para vida social. Me pierdo muchas fiestas y celebraciones, pero al final es lo que me gusta y disfruto.

¿Hay mucha gente practicando doma clásica en la Región?

Aquí tenemos el problema de que tras la pandemia han cerrado algunos clubes, pero sigue la misma gente que antes practicando la doma clásica.