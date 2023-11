El UCAM Murcia recibe esta tarde (17:00 horas) al Manchego Ciudad Real en el BeSoccer La Condomina con el firme objetivo de seguir haciendo de su estadio un fortín. Y es que el conjunto universitario sigue invicto en la Segunda RFEF como local, sumando por victorias los duelos ante El Palo, Cartagena B, La Unión y Yeclano Deportivo. Una buena racha que los azul y dorados no pudieron trasladar el pasado miércoles en el partido de Copa del Rey, cayendo ante al Linares Deportivo.

Pese a la derrota y eliminación copera, la entidad universitaria llega a este partido con la moral muy alta, pues el juego desplegado por los de Víctor Cea no tuvo nada que objetar, asemejándose mucho a lo visto en todos esos partidos ante su afición en los que los tres puntos acababan quedándose en La Condomina. No perdieron por clara superioridad del rival, sino que fue el azar el encargado de decidir la eliminatoria en contra del conjunto murciano. Los universitarios se fueron hasta la tanda de penaltis después de realizar unos muy buenos 120 minutos, en los que gozaron de numerosas oportunidades de gol, pero la fortuna no estuvo de su parte, y ninguna acción pudo subir al marcador.

Las dos derrotas consecutivas del equipo de Víctor Cea, pues los universitarios también cayeron por la mínima ante el Águilas en el derbi regional de la última jornada de la competición doméstica, podría hacer pensar en un bajón anímico de la plantilla, pero la eliminatoria frente al Linares, pese a la derrota, no ha dejado malas sensaciones, ya que plantaron cara en todo momento y estuvieron a punto de llevarse el duelo ante un equipo de superior categoría.

Víctor Cea saldrá mañana con un once conformado por los futbolistas que en mejor forma han estado las últimas semanas. Miguel Serna bajo palos, Ramón Blázquez y Mena en los laterales, acompañados de José Alonso y José Cruz en el centro del campo. En la medular, Yasser, Luque y Jorge García, y arriba, Chinchilla y Josema. Arturo será el encargado de finalizar en la punta del ataque.

El Manchego Ciudad Real, por su parte, llega en puestos de descenso, con 8 puntos, mientras que los universitarios, lo hacen sextos, con 13. A priori, un partido sin muchas complicaciones para los universitarios, que tienen la oportunidad de sumar de tres y volver a meterse en puestos de play off por el ascenso, su principal objetivo.