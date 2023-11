Sobreavisados llegarán los de Munúa al Municipal El Montecillo, donde se medirán a la Arandina, equipo del Grupo 1 de Segunda RFEF y que solo ha ganado dos partidos en liga en lo que va de temporada. Es más, los de Aranda del Duero, tras nueve jornadas disputadas, están en zona de descenso después de sumar solo 8 puntos.

Sobre el papel, no debería tener problemas el Real Murcia para superar la primera ronda, sin embargo, el historial de los granas en la Copa dice otra cosa muy distinta. Y es que en sus últimas diez participaciones -no estuvo presente en las temporadas 20-21 y 21-22-, solo en tres ha superado su debut copero, siendo la más recordada la de la campaña 17-18. En aquel inicio de competición, con un formato distinto al actual, los granas fueron superando en las primeras eliminatorias -todas en casa- al Cacereño (3-1), al Racing de Ferrol (4-1) y al Olot (3-1) para ganar el premio gordo en el sorteo de dieciseisavos de final. Le tocó el FC Barcelona, que ganó en Nueva Condomina (3-0) y también en el Camp Nou (5-0).

Se marchaba Pedro León lesionado el sábado, pero el jugador muleño no está roto. Según el parte médico, sufre una contractura en el soleo, una pequeña lesión que no le debería tener apartado del equipo más de dos o tres semanas, aunque desde el club no quisieron detallar el tiempo de recuperación que consideran los médicos. «Estaré unos días ayudando desde fuera», decía Pedro León en sus redes sociales. El muleño no estará en la Copa, donde habrá que ver si Munúa recupera a alguno de los otros lesionados.