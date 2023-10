Como si el ‘Despacito’ de Luis Fonsi se hubiera convertido en la canción de cabecera del Real Murcia, los granas se han empeñado en transitar por esta campaña en Primera RFEF «pasito a pasito, suave, suavecito», tal y como decía el de Puerto Rico en su gran éxito de 2017. Y es que, después de un inicio desesperanzador, que llenó de críticas a los de Munúa, el equipo grana ha logrado resurgir de sus cenizas. Y, aunque muy despacio, agarrándose especialmente a las victorias por la mínima, de momento, en este tramo del campeonato donde los rivales ayudan, los murcianistas han conseguido salir de la enfermería para devolver la ilusión a los aficionados.

A veces la suerte es importante, y hay que reconocer que al Real Murcia le está viniendo todo de cara en este mes de octubre. Pero, también hay que saber aprovechar ese viento a favor, y los de Munúa, no sin sufrimiento, lo están haciendo. Algo a lo que también ayuda la calidad que atesora una plantilla que se está adaptando a las circunstancias, especialmente por la cantidad de lesiones que se acumulan semana tras semana, y que está sacando petróleo de los chispazos de sus atacantes y de la solidaridad defensiva.

Porque este sábado se repitió la historia y al Real Murcia le bastó un 1-0 ante el Linares para sumar tres nuevos puntos. Con cuatro victorias en las cinco últimas jornadas, los granas han dejado atrás los nubarrones que aparecían sobre sus cabezas para dibujar un arcoíris al que los aficionados quieren abrazar como si de un cojín de plumas se tratase.

Porque el Real Murcia no es un equipo dominador, el Real Murcia no es un equipo que dé buenas sensaciones sobre el campo, ni tampoco es un conjunto que genere confianza de cara a un futuro, pero en el peor momento el Real Murcia está sacando adelante los resultados y eso ya es un punto positivo después de un mes de septiembre en el que más de uno pensó en la sombra del descenso.

Si Álex Rubio acudía al rescate ante el Atlético Baleares, si Alberto González apareció de la nada para agarrar la primera victoria en casa y si Rodri Ríos acaparó el protagonismo en el triunfo en Mérida, este sábado fue Dani Vega el salvador de los granas. Porque un gol del emeritense, que no marcaba desde el pasado mes de abril, fue suficiente para que el Real Murcia sumase su segundo triunfo en casa y el tercero de forma consecutiva.

Le está dando confianza Munúa al extremo grana y ayer por fin fue decisivo. Si en las últimas jornadas siempre fallaba en la toma de decisiones, ayer ni tuvo que pensar. Solo necesitó estar en el sitio justo para rematar un balón centrado por Carlos Rojas y que sorprendía a un Juskevicius que cuando quiso reaccionar ya era tarde.

Era el minuto 52 cuando Vega ponía en ventaja a un conjunto grana que en la primera parte se había empeñado en quitar mérito a sus buenos primeros minutos dando la iniciativa al Linares. Y estuvo cerca de pagarlo caro. Porque, aunque los de Munúa mejoraron, con un Isi Gómez que cada vez se hace más presente en el centro del campo, y apostando por la velocidad de Vega y Rojas, en el momento decisivo, se acumulan las malas decisiones.

La más clara llegó en un remate de Rodri Ríos que sacó en una buena acción Juskevicius, sin embargo, al descanso quedaba la sensación de que el Linares había tenido más continuidad en una primera parte en la que el Real Murcia había sido muy efervescente. Y esa sensación era reforzada por una acción que pudo hacer mucho daño. En una falta, los visitantes volvieron a dejar en evidencia a la defensa. Rentero recibía en la banda y metía un centro de la muerte que era medio gol. Así lo entendió con su remate Marín, sin embargo, una semana más, el Real Murcia jugó con 12 jugadores, porque la madera volvió a vestirse de grana.

El larguero concretamente escupió un balón que podría haber puesto muy nerviosos a los murcianistas de haber entrado. Pero, al igual que ante el Baleares o como ante el Mérida, un golpe de suerte vestido de madera acompañó a los granas, que se marchaban al descanso con un 0-0 que dejaba sus opciones intactas.

Empezó el Linares mejor, con dos ocasiones que volvían a poner a prueba a una defensa de circunstancias por las bajas -Munúa tuvo que tirar de Andrés López del filial ante la ausencia de centrales, mientras que Santos y Baró aparecían por los laterales-, pero de nuevo el partido se tranquilizó, con un Real Murcia que sobrevive de su velocidad y de las acciones a la contra. Había quedado marcado Rojas en la primera parte, demostrando que toda su calidad se cae por la borda ante su egoísmo y sus regates sin sentido, pero en la segunda sacó petróleo de una jugada que parecía que iba a quedar también en nada. Un centro bombeado, que parecía no llevar peligro, se convirtió en una asistencia cuando Juskevicius se lo comió y Dani Vega lo recibió con los brazos abiertos en el segundo palo.

Con el 1-0 en el marcador y ante un rival que solo ha marcado 7 goles en lo que va de curso, el Real Murcia las tenía todas a favor para dar un paso más y conseguir una victoria mucho más contundente, pero el Real Murcia una vez más sacó a relucir todos sus miedos. Fue dando pasos hacia atrás hasta meterse en un lío, con un Linares que avanzaba rápido y que metía balones al área con facilidad. Solo la debilidad de los visitantes en el remate permitió que los murcianistas salieran ilesos, porque ni a la contra los de Munúa pudieron matar definitivamente a los jienenses. Al final, la victoria se quedó en casa y el Real Murcia parece recuperado, aunque eso solo se podrá confirmar cuando lleguen los partidos decisivos, partidos ante rivales directos con los que se va a tener que pelear por estar en lo más alto.

El Real Murcia vuelve a lograr la victoria y parece que le ha pillado el truco a sumar de tres, ya que lleva 4 victorias en 5 partidos, y 3 de ellas consecutivas. El conjunto consiguió ayer ganar frente al Linares Deportivo, en un partido donde los granas tuvieron bajo control, pero no terminaron de brillar como en actuaciones anteriores.

El Real Murcia que tuvo el partido bajo control en todo momento, sí que dejó algunos minutos de desequilibrio y de bajón, como en los últimos 15 minutos, donde el Linares Deportivo se volcó al ataque y los de Munúa tuvieron que defender con todas sus armas. «Tuvimos momentos de buen juego, con acciones, algunas desapercibidas, nos faltó ese último pase, pero el equipo llevaba una línea de querer llevar la iniciativa», comentó el entrenador grana, Gustavo Munúa.

«Creo que hicimos un primer tiempo muy parejo, pero no hay ningún equipo al que no le hagan goles, pero estamos contentos, volvimos a dejar la portería a cero. Es verdad que tenemos aciertos y errores, y tenemos que ocuparnos de seguir creciendo», dijo el técnico del Real Murcia, sobre que el conjunto muriciano vuelve a dejar la portería a cero, ya van 3 veces seguidas, en las que vencen por la mínima, pero no conceden goles, y eso es un punto importante en el crecimiento del equipo.

En el partido ante el Linares, un nombre clave fue el de Carlos Rojas, quien ya venía jugando bien en encuentros anteriores, pero en la tarde de ayer se le vio con más confianza, ayudando en labores defensivas, y de sus botas salió el centro para el gol de Dani Vega. «Es un jugador joven, con mucho potencial, y tiene que seguir creciendo y sumando experiencias, positivas y negativas. Es un jugador que puede jugar tanto por la izquierda y por la derecha y viene evolucionando bien», añadió.

Después de la victoria ante el Linares, y sumar la tercera victoria consecutiva, el Real Murcia afronta el partido de Copa del Rey, el próximo miércoles ante el Arandina. «Afrontamos la competición con la seriedad que se merece», concluyó Gustavo Munúa.

Rofino estará entre seis y ocho semanas de baja por una rotura

El Real Murcia confirmó ayer que el central Rofino estará de baja entre seis y ocho semanas. El defensa grana, que se lesionaba en el choque de la pasada jornada ante el Mérida, sufre una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna derecha. Pero no es el único en una enfermería que cada semana que pasa está más repleta.

El último en caer lesionado ha sido Pedro León, que tenía que abandonar el partido este mismo sábado tras sufrir unas molestias. Habrá que ver si solo es un susto o si también tendrá que estar alguna semana fuera. El Real Murcia también informó por Arturo sufre unas molestias musculares y que Zalaya está fuera por un problema en la espalda. Por su parte, Marcos Mauro ha recaído de su lesión.