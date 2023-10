José Joaquín Rojas, ciclista ciezano de 38 años y profesional desde hace casi dos décadas, cuelga la bicicleta al más alto nivel al no recibir la oferta de renovación por parte del Movistar Team, equipo al que ha pertenecido durante las últimas 17 temporadas.

La retirada anunciada a través de su cuenta oficial en la red social X por parte de Rojas, quien comenzó su carrera en la máxima categoría formando parte del Liberty Seguros, llega unas semanas después de la de otro corredor murciano como el muleño Luis León Sánchez Gil y un año más tarde de la de Alejandro Valverde, por lo que el ciclismo español y en particular el regional pierde a tres de sus máximos exponentes para la competición profesional en carretera.

El de Cieza, quien fue campeón de España de ciclismo en ruta en dos ocasiones, concretamente en los años 2011 y 2016, destacó por ser un corredor rápido y pasó sus últimos años subido a la bici siendo un gregario de lujo para Valverde especialmente en las etapas de montaña de las grandes carreras del calendario internacional.

Ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera deportiva como ciclista profesional.

"Ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera deportiva como ciclista profesional. No era la manera que tenía pensada de dejar la bici, pero a veces las cosas pasan así. Han pasado 18 años desde que di el salto al profesionalismo e hice mi sueño realidad, he crecido desde muy pequeño viendo a mi hermano Mariano siendo ciclista -fallecido en un accidente de tráfico en 1996 a la edad de 23 años cuando José Joaquín tenía 11- y he sido un afortunado de poder dedicarme a lo que más me ha gustado", indicó a través de un vídeo que difundió "Rojillas", como se le conoce en el pelotón.

"Nunca ha sido un camino fácil con lesiones, caídas o problemas familiares, especialmente las pérdidas de mi hermano y mi padre, dos de las personas más importantes de mi vida. Se acaba la aventura con muchas historias que no voy a olvidar nunca y quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en este viaje", añadió José Joaquín.