José Enrique Guirao (Alcantarilla, 18 de marzo de 2004) es bombero forestal en El Valle y Carrascoy. Acaba de proclamarse campeón de Europa de bomberos y policías de streetlifting, una modalidad de la calistenia en auge que consta de sentadillas, press banca y peso muerto. En el último campeonato que se celebró en Torrevieja, donde logró el oro, batió su récord con un levantamiento de 182,5 kilos.

¿Desde cuándo haces deporte?

He hecho deporte desde que tengo conciencia. Siempre he estado haciendo uno o dos, como fútbol sala, natación, gimnasia rítmica…

¿Gimnasia rítmica?

Sí, porque me lo recomendó el fisioterapeuta porque tengo una acortación isquiotibial y me mandó hacer deportes como gimnasia rítmica y taekwondo. Pero también he hecho baloncesto, calistenia y parkour, y ahora estoy enfocado en el streetlifting.

¿Qué es el streetlifting?

Pertenece a la rama de la calistenia. Consiste en hacer los movimientos básicos, que son dominadas, fondos y sentadillas, con el máximo peso posible a una sola repetición.

¿Cómo te dio por la calistenia?

Un día, jugando al baloncesto en un jardín de mi pueblo que estaba a unos 200 metros de un parque de calistenia, un amigo que estaba allí vino a saludarme y me invitó a probar. Ese día había allí muchísima gente con muy buen nivel, pero en vez de asustarme, que es algo que suele pasar a los principiantes, me motivé al ver a tanta gente fuerte. Probé, me gustó mucho y desde entonces ha sido un no parar.

¿En qué sitios es mejor practicar la calistenia?

Con tener un suelo ya puedes hacerlo. Lo suyo es entrenarlo en un parque porque tienes más capacidad para hacer ejercicios y variaciones. El streetlifting que yo hago ahora es más complejo, se acerca más a un deporte de gimnasio como otras ramas que hay dentro de la calistenia. Por eso yo entreno en un gimnasio, pero sí que hay gente que lo hace en los parques.

¿Y qué entrenamientos haces?

Como cualquier deporte de fuerza, te requiere tener una masa muscular suficiente y hacer adaptaciones del sistema nervioso y fibras musculares para ganar fuerza. Dependiendo del bloque, voy haciendo hipertrofia, acumulación y fuerza. Si hay una competición cerca, van más enfocados a ganar fuerza, y si están lejos, en la hipertrofia.

¿Mucha gente practica este deporte?

Cuando empecé no había tanta. El streetlifting está en pañales, es un recién nacido. Hace dos años había poca gente en comparación con la que hay ahora. He visto una evolución estos dos años bestial. De ir a un gimnasio y no ver a nadie a ir, a encontrar a tres o cuatro chavales practicándolo. Ahora se ha producido un boom y el crecimiento ha sido bestial en los dos últimos años.

Pues debes estar fuerte.

No tanto, hay gente que está mucho más fuerte que yo.

¿Y cuánto levantaste en el Europeo que ganaste?

En Torrevieja levanté 182,5 kilos en sentadilla, batí mi récord.

¿Crees que tienes margen de mejora?

Sí, seguro. Estoy planteando con mi entrenador acercarme a los 200 kilos de aquí a marzo.

¿Te requiere muchos sacrificios?

Bastantes porque tengo poco tiempo y mentalmente hay situaciones en las que te agobias mucho. La vida social la sacrifico bastante, tengo menos que una personal normal, y con la salud te arriesgas algunas veces a una lesión, aunque no suele ser el caso de deportistas que se especializan.

¿Qué beneficios tiene para la salud?

Los deportes de fuerza está científicamente demostrado que son necesarios. Hasta un anciano de 80 años los necesita. Sin duda no tiene que hacer lo que yo hago, pero sí otros ejercicios que supongan una demanda de musculación. Con la edad perdemos masa muscular y llega un momento en el que no te puedes levantar ni de la silla, le pasa a muchísima gente, y los deportes de fuerza ayudan a que no te pase. No se trata solo de levantar más y más peso, sino de tener una capacidad física. Por ejemplo, cuando tienes una limitación en tu musculatura y logras que vaya a menos, es algo increíble, es salud.

¿Has tenido muchas lesiones?

No he tenido porque me dan mucho respeto y prefiero entrenar más relajado para no reventarme, pero sí que es verdad que a veces te sobrecargas y eso produce dolor. Un mes antes del campeonato sufrí una sobrecarga en el glúteo medio que me molestaba hasta para andar. Hay que llevar cuidado aunque sean lesiones no muy serias.

¿Y hay mucho desaprensivo?

Como en todos lados, ya no solo en deportes de fuerza, también ocurre en atletismo o baloncesto, por ejemplo, donde hay gente que va a lo loco. Algunas lesiones que se convierten en crónicas, como roturas de tendones o dislocaciones de hombro, que si te pasan una vez, estás más expuesto a que te ocurran más. Hay gente que no está concienciada con eso y se puede tirar toda la vida jodida por no haber tomado precauciones.

Eres bombero forestal. ¿Por qué te dio por esa rama?

Hice un grado medio. Tenía claro que el bachiller no me llamaba y tampoco la universidad. Necesitaba un trabajo que me requiriera un esfuerzo físico, no estar parado. Empecé a meter la cabeza en emergencias y Protección Civil, y me planteé hacer el grado medio porque el monte siempre me ha encantado. Fui de los mejores de mi promoción e hice las prácticas en la brigada donde estoy, la Briford de Murcia. La empresa, antes de terminar las prácticas, me dijo que había una baja y me ofreció el puesto. Y desde el 8 de mayo estoy aquí.

¿Has tenido que intervenir en muchos incendios este verano?

Sí, este verano hemos vivido varios incendios. La mayoría han sido conatos y he ido a varios de ellos. El que tuvimos en El Valle fue muy escandaloso, pero no fue para tanto porque las condiciones atmosféricas nos beneficiaron, pero sí, fue un susto gordo muy escandaloso al ser de noche. Yo estaba en casa acostado y me llamaron. Cuando salí a la rotonda del avión y lo vi a lo lejos me entró bastante miedo. Cuando me fui acercando y vi la columna de humo fui sacando más información.

Eres una persona inquieta. ¿Te gustaría probar más deportes?

Sí que me gustaría, pero hacerlo supondría apartarme de lo que hago ahora mismo, y cuando quieres ser el mejor en algo, tienes que estar centrado. Además, he creado un club deportivo de streetlifting, soy el presidente y mi objetivo es ganar competiciones con mi club, hacer crecer este deporte y tener una comunidad sana y fuerte. En el club tenemos un grupo de trabajo muy bueno y entre todos lo estamos llevando a cabo.

¿Pero no es mucha carga la que llevas?

A mí no me gusta estar parado y estoy en una buena edad para hacer muchas cosas. Cuando tenga 40 o 50 años no me quedará tanta energía. Estoy mentalmente fuerte y tengo capacidad para hacerlo. Sí que es verdad que no tengo experiencia, pero no es algo que me importa, me dejo aconsejar por mis compañeros.

¿Cómo ve tu familia este ajetreo?

Mi familia lo ve bien, dice que soy muy trabajador. Hago lo que me gusta. A veces los llevo un poco locos porque llego del trabajo, me voy a una reunión del club o a hablar con una empresa. Voy siempre liado y a mi familia también la lío de vez en cuando.