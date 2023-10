Nueva derrota del FC Cartagena en LaLiga Hypermotion en un partido que tuvo de todo. Se adelantaron los albinegros al inicio por mediación de Luis Muñoz y recibieron la remontada tras la media hora de juego. La actitud ofensiva provocó de nuevo el empate, de Ortuño, pero en la segunda mitad el vendaval racinguista puso el 2 a 3 y pudo marcar más goles de no ser por la madera y Marc Martínez. El equipo sigue mostrando mejora, esta vez en ataque, pero los errores colectivos e individuales en defensa echan por tierra todo el trabajo ante un Racing que no ganaba fuera de casa dese hace 7 meses. El Cartagena se hunde con 5 puntos en la última posición de la tabla clasificatoria después de once jornadas.

Los primeros minutos del encuentro fueron dominio de un Racing más decidido. Tuvo más balón el cuadro cántabro y también la primera del partido, en las botas de Arana. Avisó el Racing de la intensidad que iba a poner y provocó la reacción albinegra que le llevó al primer tanto del partido. Se sacudió del mal inicio el conjunto cartagenero con una contra rápida finalizada por Ortuño de cabeza y con otro disparo de Embaló buscando la escuadra. A la tercera fue la vencida. Salía el Racing con la pelota controlada cuando encontró la presión de hasta tres hombres: Embaló, Ortuño y Alarcón en su nueva posición más adelantada. El delantero se la quedó y abrió hacia la izquierda, donde Luis Muñoz se sumó por sorpresa para recibir el pase adelantado y rematar cruzado al primer toque. Ezkieta no pudo hacer nada para detener el fuerte y colocado golpeo, que se convirtió en el 1 a 0 para el Cartagena a los nueve minutos de juego. Tras el gol vivió sus mejores minutos el Cartagena, pero el esfuerzo le terminó pasando factura. El equipo bajó la presión para tomar oxígeno defendiendo en campo propio y su decisión, premeditada u obligada, fue la peor que pudo tomar el cuadro portuario. A partir del ecuador de la primera mitad revivió el Racing con varias ocasiones: Grenier avisó desde lejos y Alarcón solventó una peligrosa ocasión de Arana en el mismo minuto, justo antes de recibir el empate. No tomó en consideración el Cartagena los dos avisos y lo pagó caro. El Racing cogió desprevenido al conjunto local con un pase bombeado de Dani Fernández a la espalda de Fontán que el extremo no necesitó si quiera controlar. La pelota cogió rumbo a portería gracias a la rosca, botó en el área y se quedó en la posición perfecta para el golpeo de interior de Andrés Martín, quien puso el interior para batir a Marc Martínez. El 1 a 1 dolió al Cartagena y los fantasmas volvieron a aparecer en el Cartagonova. Se dejaron ver dudas en los jugadores y la defensa comenzó a sufrir. Así llegó el 1 a 2 tras una ocasión de Íñigo Vicente que Marc despejó hacia el punto de penalti y en la que Alcalá cometió penalti sobre Peque, que atacaba el rechace. El propio Peque se encargó de convertir la pena máxima definiendo a la perfección a la izquierda del portero albinegro para hacer el segundo e su equipo. La primera parte parecía abocada a la ventaja racinguista cuando Ortuño repuso las tablas. Calero puso el córner y el rechace le llegó a un Luis Muñoz que regateó antes de disparar con potencia. La parada envió el balón al larguero y de la madera recibió Ortuño para ponerla dentro haciendo el 2 a 2 que casi nadie esperaba en la rambla de Benipila. En la segunda mitad, Jairo y Real entraron por Musto y Verdú en una búsqueda de mayor verticalidad y equilibrio que consiguió Julián Calero. La primera oportunidad la puso el canario llegando a línea de fondo con un centro peligroso, pero un Racing desatado en ataque pronto anuló el efecto de los cambios. Marc tuvo que volar para despejar un disparo a la escuadra de Peque a los cinco minutos de la segunda mitad y, cuando el partido llegó a la hora de juego, el cuadro santanderino hizo el 2 a 3 con pasmosa facilidad. Saúl García centró desde el costado zurdo y de nuevo marcó Peque -auténtica pesadilla albinegra- de cabeza sin oposición. La respuesta del Cartagena fue la idónea. De hecho, logró el gol que suponía las tablas. No obstante, fue anulado por falta. Luis Muñoz atacó un pase de la muerte de Embaló en el punto de penalti, pero llegó más tarde que el zaguero que lo despejó. Después de atropellarlo, Alarcón golpeó al fondo de las mallas, pero el colegiado invalidó el tanto a buen criterio. El último tramo de partido evidenció el lastre defensivo que arrastra el Cartagena, que mejora en ataque y elaboración, pero concede demasiado. El 2 a 4 no llegó de milagro y, aunque los locales se volcaron durante muchos minutos, no pudieron concretar el gol. Pedro Alcalá tuvo la última con un remate franco en plancha, pero la envió rozando el poste para desánimo del Cartagonova. Así llega la octava derrota del curso para el FC Cartagena, en un partido loco que deja conclusiones muy negativas para el club. Los síntomas de mejora no traen resultados y el equipo sigue hundiéndose en el fondo de la tabla con 5 puntos después de 11 jornadas.