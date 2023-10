Solo han transcurrido siete jornadas de liga en Primera RFEF y lo único que ha conseguido el Real Murcia en ese tiempo es llenar de desencanto a sus aficionados. Hasta el triunfo del pasado domingo en el campo del Atlético Baleares dejaba fría a unos seguidores que desde hace varias semanas andan con la mosca detrás de la oreja por la ausencia de sensaciones deportivas que se transmiten desde el banquillo y el césped. Pero ese desasosiego también se ve desde dentro, solo hay que echar un vistazo a las alineaciones de Gustavo Munúa.

No es que el técnico uruguayo no haya repetido ni una vez once, es que el preparador murcianista apenas tiene tres jugadores fijos. Uno de ellos es José Ruiz, que ha jugado seis de los siete partidos de titular y que es uno de los pocos cumplidores y que se salva de la quema.

El otro indiscutible para Munúa es José Ángel Carrillo, que solo ha empezado un partido en el banquillo. Aunque Rodri Ríos aprieta, ya lleva tres goles en apenas 352 minutos, de momento el entrenador del Real Murcia se mantiene fiel al murciano, que ha jugado 504 minutos, consiguiendo un tanto.

Y por último aparece Tomás Pina, que acumulaba hasta ayer cinco titularidades consecutivas, pero que saldrá del once el domingo al no poder jugar por sanción. Y es que el centrocampista fue expulsado este miércoles en el choque aplazado contra el Ibiza.

Salvo José Ruiz, que empezó como suplente y que se ha ganado el puesto en la banda derecha, ni Tomás Pina ni José Ángel Carrillo están siendo protagonistas pese a la continuidad que están recibiendo de Gustavo Munúa, pero es que Munúa ya lo ha probado todo en apenas siete jornadas y los resultados no llegan. Solo cuentan con dos triunfos los granas, que, además de no sumar de tres con facilidad, tampoco transmiten sensaciones positivas y a esos dos problemas se une el popurrí que tiene el técnico con la plantilla, una plantilla a la que no está sacando el rendimiento esperado.

Y eso que lo intenta cada jornada con movimientos y movimientos. Solo hay que ver las estadísticas de minutos jugados en este inicio de liga para el Real Murcia. En solo siete jornadas, Munúa ya ha utilizado a todos sus jugadores de campo disponibles. El único que sigue sin debutar es Pablo Larrea, pero es que el madrileño está lesionado desde el inicio de campaña. El último en tener minutos ha sido Imanol. El centrocampista sub-23 se había quedado más de una vez fuera de las convocatorias, pero, las bajas de la última semana, hicieron a Munúa acordarse de él. Se estrenó unos minutos en el choque ante el Atlético Baleares y fue titular contra el Ibiza.

Hasta en la portería

El popurrí de Munúa llega hasta la portería. Empezó la liga jugando Manu García, que había llegado con el cartel de indiscutible, pero a las primeras de cambio el ex del Nástic demostró que no está en su mejor momento de forma. Consiguió aguantar hasta cuatro partidos en el once, pero frente al Alcoyano, Munúa decidió abrir el debate en la portería, dando la alternativa a Gianni.

Dos porterías a cero habían afianzado al catalán, que también había tenido algunas intervenciones destacadas, pero en Ibiza de nuevo quedó patente la fragilidad grana ante equipos que le aprietan. El primer gol y el segundo señalan ahora a Gianni, agravando el problema en una posición en la que ya ha probado Munúa sus dos opciones más fiables. Solo quedaría Iker Piedra, aunque el de Terrassa, que llegó como tercer portero, parece tener pocas posibilidades de saltar al campo.

Los fichajazos, señalados

Está señalado Munúa y están señalando los fichajazos llegados este verano para marcar diferencias. A las primeras de cambio Montoro dejó el once para acomodarse en el banquillo, fue suplente ante el San Fernando y contra el Alcoyano y no ha entrado en la convocatoria por lesión en los dos últimos choques -Baleares e Ibiza-.

Más minutos suma Tomás Pina, pero más por no tener sustituto en la plantilla que por su rendimiento, y es que el madrileño es otro de los que ha decepcionado. Algo parecido ocurre con Marcos Mauro, quien aunque ha sido fijo para Munúa hasta su lesión, ha cometido errores graves que han costado puntos.

Por su parte, Larrea ni ha jugado por una lesión de la que apenas se sabe nada. Después de siete semanas ausente, el Real Murcia emitió el primer parte médico sobre el jugador, limitándose a explicar que su ausencia es por problemas musculares.