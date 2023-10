En menos de cinco horas en la pista se ha plantado en las semifinales del ATP 500 de Pekín Carlos Alcaraz Garfia. El murciano está transitando a la velocidad del rayo en el arranque de su gira asiática, que culminará en el Masters 1.000 de Shanghai, donde con el triunfo logrado ayer frente a Casper Ruud en solo 1 hora y 44 minutos de juego, se aseguró poder arrebatar el número 1 del mundo en la Carrera de Campeones 2023 a Novak Djokovic. Hoy, ante el italiano Jannik Sinner (7 ATP) a partir de las 13.30 horas (Movistar), tendrá el último escollo antes de medirse mañana miércoles a Daniil Medvedev o Alexander Zverev en la final.

"Tengo muchísima confianza ahora mismo"

Con solvencia, consistencia y determinación sometió al noruego, numero 9 del mundo, en los cuartos de final en dos sets, los mismos que necesitó para derrotar en octavos a Lorenzo Musetti en 1 hora y 21 minutos, y al alemán Yannick Hanfmann en 1 hora y 37 minutos en su debut. Es el único tenista que se ha plantado en semifinales sin ceder un solo set en sus encuentros. Y, además, ha demostrado estar en un excelente nivel tenístico, quizás en uno de los mejores de la temporada. «Sinceramente tengo muchísima confianza ahora mismo», reconoció.

La victoria número 61 del curso para Alcaraz llegó en un partido duro que se empeñó en simplificar el de El Palmar. No dio tregua, salvo en el arranque del choque, una situación comprometida que resolvió en un santiamén, ante un Ruud que sigue sin conocer la victoria en su carrera ante el actual número 2 del mundo.

Ruud, sometido con la derecha del murciano

En cualquier caso, el partido fue más duro de lo que el marcador refleja, pero el ritmo de bola impuesto con la derecha acabó con la resistencia de un rival más castigado físicamente por el complicado duelo que tuvo ante el argentino Tomás Martín Etcheverry en la ronda anterior.

El choque comenzó con un primer juego interminable, que duró hasta quince minutos y donde el jugador de Murcia dispuso de hasta cinco bolas de rotura que no logró aprovechar. «Empezar así el partido ha sido bueno para mí. Jugamos quince minutos y tuve varias ventajas que no aproveché, pero fue bueno porque me vi preparado para la batalla. Ese juego le dio una idea a Ruud de cómo sería el partido. Fue positivo para mí, aunque él me quebrase en el siguiente juego», explicó en rueda de prensa el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Remonta un 0-3 en el primer set

En el segundo juego se vio sorprendido por primera y única vez con su saque por Ruud, que logró el quiebre y ponerse con un inquietante 0-3. Pero entonces entró en ebullición Alcaraz, que comenzó a sacar con una gran efectividad. Recuperó la rotura e igualó el duelo para llegar a sumar cinco juegos consecutivos, el último de ellos dejando a su rival en blanco, como también hizo en el décimo que le dio el primer set (6-4).

En el arranque del segundo set recuperó momentaneamente sensaciones Ruud, quien se anotó el primer juego con su servicio, pero en el tercero llegó una rotura de Alcaraz que le puso por delante en el marcador (2-1). El murciano vio atenazado a su rival y se lanzó a tumba abierta. Levantó un 0-40 Ruud en el séptimo juego, pero una genialidad del murciano le permitió romperle el servicio, que consiguió después de irse fuera un resto del rival para situarse en este set con 5-2 y la oportunidad de cerrar el choque con su saque.

El partido lo concluyó Alcaraz en la primera ocasión, sin dar opción a la recuperación a un Ruud ya entregado a su suerte y que no dispuso de ni una sola oportunidad de rotura en el segundo set. Dispuso de dos bolas de partido el murciano, pero solo necesitó una puesto que después de un cortado de revés, el noruego estrelló la bola en la red.

Hoy tiene un partido de alto voltaje. No en balde, Alcaraz y Sinner se han enfrentado en seis ocasiones y en todas han saltado chispas: «Es un partido que todo el mundo quiere ver. Hemos jugado grandes encuentros en grandes escenarios, y cada vez que nos hemos enfrentado hemos mostrado un altísimo nivel de tenis. Tengo muchas ganas de jugar frente a él», terminó diciendo un ambicioso Alcaraz, quien ya se encuentra a 580 puntos de Djokovic en la carrera por ser el mejor de 2023.