El tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia se impuso al italiano Lorenzo Musetti por 6-2 y 6-2 en solo una hora y 20 minutos para alcanzar los cuartos de final del Abierto de China, un ATP 500, que se disputa en Pekín.

Comenzó el transalpino endosando un 40-0 al actual número dos del ranking mundial y que busca en el circuito chino acortar distancias con el primero en la clasificación, un Novak Djokovic que no sumará puntos en el gigante asiático y que restará por su ausencia esta semana en Astana.

Alcaraz le devolvió la jugada perfecta a Musetti en su segundo resto, con lo que consiguió la primera ventaja de la tarde, que amplió en el quinto juego y le sirvió para sentenciar el set inicial, dejando de camino varios intercambios que encendieron los ánimos de los espectadores en la pista central del Diamond Arena.

El choque se reanudó con una nueva rotura a favor del murciano, que supo sacar ganancias de su primer turno al saque en contrapartida a un Musetti que dependía en exceso de su segundo servicio.

Un nuevo ‘break’ de Alcaraz en el quinto juego fue suficiente para repetir el resultado del primer set en el segundo, y permitir al jugador de El Palmar desempatar a su favor los enfrentamientos individuales entre ambos en el circuito ATP tras este tercer duelo que protagonizan.

Alcaraz se enfrentará en los cuartos de final del Abierto de China al noruego Casper Ruud, séptimo cabeza de serie, que se impuso al argentino Tomás Martín Etcheverry, por 6-1, 5-7 y 6-7(7) en 2 horas y 57 minutos en la pista Lotus del complejo capitalino donde se celebra este torneo ATP 500. El duelo ha sido programado el último de la jornada y no dará comienzo antes de las 13.00 horas en España. Se podrá seguir, como todo el torneo, por Movistar.

El italiano Jannik Sinner alcanzó también los cuartos al superar con facilidad al japonés Yoshihito Nishioka, por 6-2 y 6-0. Muy poco más de una hora necesitó Sinner, séptimo jugador del ránking y sexto cabeza de serie del torneo, para abatir a su rival, incapaz de neutralizar el saque del italiano y su poderoso golpe de derecha.

Sinner se enfrentará en la siguiente ronda al búlgaro Grigor Dimitrov, un veterano en racha. Con 32 años, Dimitrov se deshizo en dos parciales, 6-3 y 7-5, del danés Holger Rune, doce años más joven y cuarto de la clasificación mundial.

Por la otra parte del cuadro, el alemán Alexander Zverev y el chileno Nicolas Jarry se jugarán un puesto en semifinales, mientras que la otra plaza saldrá del duelo entre el francés Ugo Humbert y el ruso Daniil Medvedev. La final está programada para el miércoles.

El murciano, la bestia negra del noruego con un 3-0 en los duelos

Carlos Alcaraz y Casper Ruud se han enfrentado en tres ocasiones. Y en todas ellas ha salido triunfador el jugador de Murcia. En la primera ocasión, en tierra batida en Marbella, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se impuso por 6-2 y 6-4 en cuartos de final. Las dos últimas han sido en pista rápida en 2022, la misma superficie donde hoy se verán las caras. En la final del Masters 1.000 de Miami, el de El Palmar se impuso por 7-5 y 6-4; y en el US Open de 2022, también en la final, Alcaraz ganó por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3. «Hoy -ayer par el lector- Ruud tuvo un partido muy difícil. Intentaré aprovechar eso porque probablemente estará un poco cansado. Pero Casper es un jugador muy duro, ya hemos jugado partidos muy duros. Tengo que dar lo mejor de mí y estar muy concentrado para tratar de no dejar que él domine y no dejar que se sienta cómodo golpeando las bolas, moviéndose. Voy a intentar imponer mi juego en el partido. Será difícil, pero al mismo tiempo divertido de jugar y de ver para los aficionados», dijo Alcaraz sobre el duelo de hoy.