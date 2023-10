Mientras que en KTM siguen dando vueltas y más vueltas al futuro de Pedro Acosta en MotoGP, ‘El Tiburón’ continúa dando la razón a quienes piensan que su salto a la categoría reina con solo 19 años de edad no es nada prematuro. En el circuito de Motegi, la casa de Honda, el mazarronero sacó la calculadora. Viendo que el tailandés Somkiat Chantra y el japonés Ai Ogura eran inalcanzables después de sufrir un encontronazo en la salida con Arón Canet, puso la calculadora a funcionar. Encima se encontró con otro ‘pinchazo’ de su único rival en la lucha por el título, Tony Arbolino, quien después de su resurgir en la India, solo pudo ser undécimo en territorio japonés.

Restan seis grandes premios para el final y son ya cincuenta puntos los que tiene de renta Acosta sobre el italiano, exactamente dos carreras. En el gran premio número 50 de su carrera -qué coincidencia-, el murciano sumó su vigésimo cuarto podio. Es decir, que en casi el 50% de las pruebas que ha disputado desde que debutó en Moto3 en 2021, ha pisado el cajón. Estadísticas salvajes las que atesora el piloto del Team KTM Ajo, acostumbrado a batir récords de precocidad. Ahora cabalga con paso firme hacia su primer título en la categoría intermedia del Mundial después de lograr seis victorias ya en el presente curso, dos segundos y tres terceros puestos.

Lastrado por la salida

«No hice una buena salida porque me cortaron y perdí tiempo en la primera vuelta. Esto nos ha perjudicado un poco, ya que no hemos podido recuperar la distancia con los de delante», explicó Acosta, quien en cualquier caso veía el vaso medio lleno porque «sigue siendo un resultado positivo porque nos vamos de Japón con un podio. Siempre es positivo seguir sumando puntos, y más en un fin de semana que no ha ido del todo como queríamos, pero aún así hemos podido ser competitivos. Seguiremos trabajando para mejorar en la próxima carrera en Indonesia», que se celebrará el 15 de octubre en Mandalika, donde el año pasado solo pudo ser noveno, aunque en esa ocasión la carrera fue la segunda de la temporada y de su vida en la categoría.

Somkiat Chantra logró un triunfo incontestable en un fin de semana redondo para el piloto de Honda. ‘Pole’, vuelta rápida, récord del circuito en carrera y victoria. Fue el mejor, escapándose desde el inicio, aunque su compañero de escudería Ai Ogura, subcampeón del mundo hace un año, le puso contra las cuerdas en el último tramo.

Por detrás, pensando más en el título que en la carrera, Acosta se deshizo de James Dixon y Filip Salac para rodar en una cómoda tercera plaza que ya le permite sacar cuentas de cuándo será campeón. De mantenerse la distancia actual, el título se lo metería en el bolsillo el 12 de noviembre en Malasia. Pero visto el rendimiento tras el verano del murciano y de su único rival, incluso podría llegar antes, en Tailandia el 29 de octubre. Antes están Indonesia (15 de octubre) y Australia (22 de octubre). Salvo giro radical de la situación, no habrá que esperar a la última carrera, en Valencia el 26 de noviembre, para ver a Acosta ganando el segundo título de su vida en solo tres años en el Mundial. ¿Quién da más?

Fermín Aldeguer, fuera de los puntos tras una salida de pista con problemas en su moto

Para Fermín Aldeguer, que después de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña no ha podido estar con los mejores en las siguientes citas, el resultado final del Gran Premio de Japón le dejó «muy decepcionado».

El piloto de La Ñora realizó una buena salida -fue noveno en entrenamientos-, para situarse en una esperanzadora quinta plaza. Pero muy pronto se vio de nuevo atrás después de un encontronazo con otro piloto, incidente que le llevó a caer hasta la decimoséptima plaza. a todo ello se unió unos problemas en su Boscoscuro que provocaron una salida de pista que terminó por arruinar sus aspiraciones.

Finalmente el murciano ocupó la vigésimo segunda plaza: «Hice una excelente salida, pero desgraciadamente la posición que había adquirido se me escapó tras un contacto al inicio de la carrera.

Lamentablemente también me salí de la pista durante la carrera, lo que me hizo perder varias posiciones. Por un lado estoy contento porque el ritmo estaba ahí, pero por otro estoy muy decepcionado porque podría haber terminado una mejor carrera», dijo. Por su parte, el sanjaviereño Borja Gómez, del Team Fantic, fue vigésimo cuarto en Moto2, mientras que en Moto3, la ceheginera Ana Carrasco fue vigésimo segunda.