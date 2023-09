Cuando el pasado jueves llegó a la India, Pedro Acosta reveló que estaba «desesperado», pero no porque los resultados no estuvieran saliendo, sino por su futuro. Sabe que el próximo año estará en MotoGP con KTM, ¿pero qué moto llevará? Esa es la incógnita que está tardando demasiado en resolverse. La firma austriaca tiene cuatro motos y otros cuatro pilotos con contrato en vigor para 2024. Pero uno de ellos tendrá que ser ‘sacrificado’ para que ‘El Tiburón’ de Mazarrón irrumpa en la categoría reina. Ayer, tras la decimotercera carrera de la temporada, en el arranque de la gira asiática, el que no estaba desesperado era Acosta, sino sus rivales. Porque como hizo hace dos semanas en Misano, se marcó una actuación soberbia en un día con condiciones climatológicas duras. «La moto desprendía mucha temperatura, me sentía como si nos estuviésemos incendiando», resumió el murciano sobre un Gran Premio de la India que se disputó a 40º de temperatura y con una humedad del 80%.

Al margen de pilotar sin errores, el murciano tuvo medir qué le exigía en cada momento a su Kalex: «Piloté con calma para no sobrecalentar los neumáticos ni la moto», reconoció un Acosta que sumó su sexta victoria de la temporada, segunda consecutiva, y que ha subido al podio en once de los trece grandes premios disputados en 2023. «Este triunfo es un punto de inflexión», razonó un piloto que ha elevado a 39 puntos su renta sobre Tony Arbolino, segundo en la India después de una racha nefasta de resultados. «Esta renta de puntos nos viene muy bien, sobre todo porque de aquí al final llegará alguna carrera en la que pinchemos y nos recorten puntos. Hay que estar preparados para los malos momentos y mantener el ánimo», añadió un Acosta que ya ha sacado la calculadora porque ve el título en un horizonte no muy lejano. En una carrera de Moto2 excesivamente accidentada, se tuvieron que dar dos salidas. Cuando ni se había consumido la vuelta inicial de la primera, dirección de carrera sacó bandera roja por caída de Jeremy Alcoba, Marcos Ramírez, Chantra y Celestino Vietti en una montonera que se formó al final de la recta de meta. De 18 vueltas se pasó a 12 en una decisión un poco controvertida de los jueces. En la segunda salida, Sergio García fue el primer líder, pero con Acosta a su rueda y una idea muy clara en su cabeza: tirar desde el principio y escaparse. Ya en la quinta curva se puso el mazarronero primero mientras que por detrás Tony Arbolino, que no subía al podio desde Alemania, se peleaba con el valenciano. Se instaló segundo el italiano, pero en ese momento ya había adquirido una renta de un segundo que empezó a incrementar y llevarla hasta más de dos segundos cuando restaban cinco vueltas para la conclusión. Con Acosta líder en solitario, los acontecimientos se sucedían por detrás. Arón Canet y Sam Lowes se iban al suelo, mientras que Arbolino lograba deshacerse de la incómoda compañía del novato Sergio García. Pero el murciano estaba marcando un ritmo muy constante, conservando también la mecánica ante las situaciones extremas por las condiciones climatológicas. A dos vueltas para el final ya estaba claro el triunfo de Acosta. Con casi tres segundos y medio de renta solo tenía que evitar sustos de última hora para hacerse con la sexta victoria del año y situarse con 39 puntos de ventaja sobre Arbolino antes de llegar este domingo al Gran Premio de Japón. Fermín Aldeger, duodécimo Por su parte, el murciano Fermín Aldeguer vivió otro fin de semana complicado. Mal en entrenamientos, partió desde una retrasada vigésima plaza en parrilla. En cualquier caso, el piloto de La Ñora, ganador en Inglaterra este año, logró concluir duodécimo. Además, el sanjaviereño Borja Gómez se volvió a quedar a un paso de entrar en los puntos al concluir decimosexto, igualando su mejor resultado hasta el momento. El piloto de la Fantic sigue progresando en el año de su estreno en el Mundial. Bezzecchi y Martín animan Moto GP tras la caída de Bagnaia Pues el primer ganador en la India, el primer campeón del Gran Premio de Buddh, cerquita de Nueva Delhi, no ha sido ningún campeón y eso que todos ellos, desde ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) hasta Marc Márquez (Honda), pasando por Fabio Qartararo (Yamaha) y hasta Joan Mir (Honda) protagonizaron un brillante gran premio ante 58.400 espectadores, sino el joven, el gracioso, el simpático, Marco Bezzecchi (Ducati), el discípulo preferido de Valentino Rossi, que, tal y como demostró ayer en la carrera al ‘sprint’, ha sido el más rápido, con mucho, durante todo el fin de semana de este novedoso fin de semana. Eso sí, mientras los españoles Jaume Masia, vencedor hoy en Buddh, y Daniel Holgado, lideran conjuntamente el Mundial de Moto3, con 174 puntos, y el ‘tiburón de Mazarrón’ Pedro Acosta, triunfador también, se va ya en solitario en el campeonato de Moto2, con 39 puntos de ventaja sobre el italiano Tony Arbolino, el Mundial de MotoGP cobra una brillantez e incertidumbre insospechada, pues el campeón, sí, Bagnaia se fue al suelo, a falta de siete vueltas, después de haber superado a Jorge Martín (Ducati), que jamás dio su brazo a torcer y fue, precisamente, su insistencia en volver a superar al campeón de Ducati, lo que forzó que ‘Pecco’ cometiese un error, que le complica el liderato, aunque aún no el título pues restan sietes carreras al ‘sprint’ y siete grandes premios de domingo. Martín se va mañana a Japón a solo 13 puntos de Bagnaia. ‘Bezz’, que ya estuvo impresionante ayer, sábado, pues acabó quinto pese a caerse en la primera vuelta y pasar por meta último (22º), se ha ido hoy nada más apagarse el semáforo, eso sí, teniendo que superar, en las primeras curvas, ni siquiera necesitó una vuelta completa, a sus compañeros de marca y también favoritos al título, Bagnaia y Martín. Una vez establecido Bezzecchi como líder incuestionable de la carrera, una vez resuelto el duelo entre ‘Pecco’ y Martín por caída inesperada del italiano, quedaba por ver qué haría el ‘Diablo’, que, por vez primera, se sentía fuerte con su Yamaha y consiguió subirse al podio al acabar tercero. Y, en ese sentido, no debemos olvidar el gran fin de semana, dada su horrible temporada, que han hecho las dos Honda oficiales de Marc Márquez y Joan Mir. MM93, que estaba instalado en la cuarta posición, a rebufo de Bezzecchi, Bagnaia y Martín, se fue al suelo cuando acariciaba, como ya hiciera el sábado, el top-5. Márquez, que no soltó la moto, consiguió levantarla y seguir peleando. Tanto, tanto peleó el campeonísimo de Cervera (Lleida), demostrando que su espíritu competitivo y hambre siguen intactas, que de la 16º posición pasó a la novena en meta. Y Mir, estupendo tan bien, acabó en quinto lugar.