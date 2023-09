Todas las dudas que pudo haber creado la derrota del Águilas FC la pasada semana ante el Estepona las ha olvidado realizando ayer un partido casi perfecto ante el Cádiz Mirandilla, superándolo en todas las facetas, siendo superior, incluso en momentos jugando un fútbol de mucha calidad. Logrando un resultado (3-0) que pudo ser más amplio si alguna de las numerosas ocasiones que tuvieron los blanquiazules hubieran acabado entre los tres palos.

No había transcurrido media hora y ya tenían los costeros el partido encaminado, lo que les permitió marcar los tiempos a través de Mario Abenza y Tropi en la medular, aunque cuando el esférico llegaba a las bandas, la velocidad era su principal arma de ataque.

Desde los primeros minutos, los de Sebas López fueron superiores al rival, dominando el juego, llegando por las bandas, pivotando en la medular y llegando con peligro a la portería de Aznar. Solo habían pasado diez minutos cuando Aitor Pons salió conduciendo el esférico desde la línea divisoria, llegó al área y batió al meta rival en su salida.

Los costeros no bajaron el ritmo, llegando con ocasiones. A balón parado, Góngora obligo a Aznar a esforzarse para evitar el gol. A los veinte minutos, Tropi remataba de cabeza un centro desde la banda de Dani Pérez para poner en apuros a Aznar, quien también detuvo un lanzamiento de Carlos Bravo. Fue antes de llegar el segundo gol, en una jugada ensayada en un saque de córner. El balón llegó directo a la frontal del área para que Tropi de volea lo enviara a la escuadra de la portería de Aznar. Antes del descanso, Góngora estrello el balón en el poste.

Tras el paso por vestuarios, los costeros continuaron marcando el ritmo y gustándose sobre el terreno de juego, jugaban a lo que querían sin poder los visitantes impedirlo. Antes de los diez minutos ya pudieron ampliar la ventaja Mario Abenza, Carlos Bravo y Góngora, con Isi Ros entrando una y otra vez por la banda derecha. En una de esas jugadas entre Francis Ferrón y Carlos Bravo anduvo el tercero, pero no acertaron para batir a Aznar. A falta de 15 minutos, Francis Ferrón no falló y marcó su primer gol con el Águilas, y el tercero de los costeros. Pudo ampliar aún más la ventaja con otras dos ocasiones, pero el marcador ya no se movió.

Un partido en el que la comunión entre una afición volcada con su equipo, con más de 2.000 aficionados en las gradas, y la plantilla, ha logrado en tan solo dos jornadas los aguileños se identifiquen con el Águilas FC, creando un ambiente de gran estadio en las gradas.