El UCAM Murcia no pasa del empate ante el Orihuela (1-1). El equipo de Víctor Cea de deja dos puntos, y no consigue vencer fuera de casa, pese a haber disputado un gran encuentro, en el que dominaron la gran parte del choque, pero sin mucha suerte de cara a portería. El gol de los universitarios que llegó en la segunda mitad, llegó en un buen momento de forma para ellos, pero unos minutos después, el Orihuela, a balón parado, igualó el duelo. Los de la Universidad Católica lo intentó de todas las formas, pero no consiguió hacer el segundo y se tiene que conformar con un punto en Los Arcos.

Llegada las 19:30 horas, el colegiado del encuentro hizo sonar su silbato y dio comienzo el gran partido, que enfrentaba al Orihuela y al UCAM Murcia en el estadio Los Arcos. Los universitarios que llegaban después de vencer en su anterior compromiso, salieron con mucha confianza y motivación, y con un objetivo claro, el tener el control del balón, y así fue. Desde los primeros compases fueron los de la Universidad de Murcia, quienes dominaron el esférico, teniendo algunas llegadas a la portería rival, pero sin mucho peligro. El rival, en cambio, que no tenía mucho la pelota, cuando se hacía con ella buscaba jugadas rápidas y mirar para arriba, sobre todo con acciones por las bandas. El UCAM Murcia tuvo una grandísima oportunidad en la mitad del primer tiempo. Yasser que se hizo con el esférico, un poco más adelantado del centro del campo, se sacó un misil con la pierna derecha que casi sorprende a Aitor, quien tuvo que volar y sacar los puños para poder despejar el potente disparo. El despeje del guardameta se quedó en el área, y con él vendido, Luque tuvo el 0-1 en sus botas, solo ante la portería, pero tardó en disparar y al final un defensor se le echó encima y desvió su lanzamiento. Con el paso de los minutos, el Orihuela empezó a tener más protagonismo y a llegar más. Miguel Serna salvó a los universitarios de un gol cantado por parte de los alicantinos. El conjunto local puso un córner desde la izquierda del campo, y en el primer palo se encontraba Revi, que remató con la cabeza, e iba perfecto para convertirse en el primer gol, pero el arquero del UCAM Murcia, estuvo magistral para despejar el testarazo. Tras ese saque de esquina, el Orihuela gozó de otro desde el otro lado, tras el despeje de Serna al remate de Revilla. En ese segundo córner, el conjunto alicantino, consiguió materializar la acción y anotar el primer gol, pero esa euforia duró unos segundos porque el colegiado decretó que la acción no valía por una falta sobre un futbolista del UCAM Murcia. Tras el tiempo de descanso, los 22 protagonistas regresaron al terreno de juego para reanudar los segundos 45 minutos y buscar abrir el marcador, que aún seguía el 0-0 inicial. Los universitarios seguían con el control del esférico y su gol estaba a punto de llegar, ya que eran los que más estaban haciendo por conseguirlo. Parecía y así fue, el UCAM Murcia consiguió abrir la lata y adelantarse en el marcador con un gol de Ramón Blázquez. Una acción que venía de un córner, y el esférico quedó botando dentro del área, Blázquez, metió el pie para hacerse con el cuero, y el que se adueñó de el fue Fer Pina, que consiguió girarse y asistir de nuevo a Ramón para que este no perdonase de cara a gol. Poco le duró la alegría a los universitarios, ya que el Orihuela consiguió reponerse y volver a poner las tablas en el marcador. El conjunto local, con una jugada idéntica a la de la primera mitad, un saque de esquina al primer palo, para la cabeza de Revilla, pero en esta ocasión, el delantero no perdonó y mandó el cuero al fondo de la red. El UCAM Murcia intentó por todas las maneras hacer el segundo gol, Víctor Cea, metió piernas frescas arriba, con la entrada de Fabi y de Alberto Ródenas. El tiempo pasaba y el marcador seguía con el 1-1, y ninguno de los dos conjuntos conseguía materializar sus jugadas. El colegiado no dio tiempo para más, y pitó el final del encuentro. El conjunto universitario solo saca un punto en su visita a Orihuela.