La temporada 2023-2024 en el baloncesto nacional arrancará con un Clásico. No habrá que esperar para ver un Barça-Real Madrid. Será en el Palacio de los Deportes de Murcia con motivo de la Supercopa Endesa (18:30 horas). Será en semifinales y no en la final, como ha ocurrido las cuatro últimas campañas, donde se verán las caras el proyecto continuista blanco y un azulgrana renovado, con un entrenador debutante, como ocurrió hace justo un año en el otro bando, y cuatro fichajes, tres de ellos nacionales con una trayectoria consolidada, y otro, Jabari Parker, recuperado para el baloncesto, que es toda una incógnita, como también lo es el pronóstico del partido.

El regreso de Campazzo

Azulgranas y blancos iniciarán el nuevo curso como acabaron el anterior, donde los primeros ganaron la liga por un contundente 3-0. Pese a ello, los madridistas, que antes fueron campeones de la Euroliga, han apostado por la continuidad. No han hecho revoluciones, sino todo lo contrario. Han apostado por Chus Mateo, el técnico que estuvo en el ojo del huracán toda la campaña y que logró ganarse el respeto de todos con el título continental. El regreso de Facundo Campazzo tras pasar por la NBA y el Estrella Roja, es la única cara nueva. La ‘vieja guardia’ sigue mandando en el vestuario con Sergio Rodríguez y Rudy Fernández, junto a los que siguen Edy Tavares, el pívot más dominador del baloncesto europeo, Mario Hezonja, Zanan Musa, Gaby Deck y Guerschon Yabusele, entre otros.

Cuatro fichajes de altura en el Barça

Los azulgranas llegarán con sus cuatro flamantes fichajes, el exNBA Jabari Parker, que lleva sin jugar desde el 2 de enero 2022 después de ser el número 2 del draft de 2014, Willy Hernangómez, Joel Parra y Darío Brizuela. El club apostó por Roger Grimau, sin bagaje en los banquillos ACB, para dirigir un grupo donde continúan Nico Laprovittola, Rokas Jakubaitis, Tomas Satoransky, Álex Abrines, Michael Caicedo, Oriol Paulí, Nikola Kalinic, Óscar da Silva, Jan Vesely y James Nnaji.

"Siempre queremos competir en el Barça"

“En el Barça siempre queremos competir y ganar. Desde el día uno lo sabemos desde hace muchos años. Podemos calificar el partido como prueba o como lo que queramos. Es cierto que el equipo ayer -el jueves para el lector- realizó el primer entrenamiento junto, pero estamos preparados", declaró el técnico catalán, que apunta sobre su rival que “son un equipazo que lleva mucho tiempo junto rindiendo a un gran nivel. Y han incorporado a Campazzo, que ya conoce la casa. Eso hace que al inicio de temporada todo vaya más rodado de lo normal. Tendremos que estar a un gran nivel para competir”, puntualizó. “El Barça tiene que estar preparado para ganar. Yo siempre pienso que el Barça es favorito para ganar y a partir de aquí veremos qué pasa. Estamos preparados y con toda la ilusión del mundo”.

Grimau también quiere apelar a ese sentimiento de rivalidad que siempre existe con el Real Madrid para sacar lo mejor de su equipo: “Llegamos un poco más justos que ellos, pero hay un grupo grande que sigue de otros años y que ha jugado muchas veces contra el Madrid. Por ello está muy presente ese sentimiento de rivalidad y también hay jugadores con sinergias generadas de la selección”, recalcó.

"Me preocupo de lo mío"

Chus Mateo hizo referencia a la ilusión con la que afrontan la nueva temporada, cargada de retos para los blancos: “Da igual si ganamos antes o no o si conseguimos ser campeones en los cinco últimos años pues es un título nuevo que se pone en juego en una temporada que es muy ilusionante”, dijo el madridista, quien apuntó también que “es el primer torneo oficial y el primer título en juego. Estamos comenzando la temporada y, aunque aún no nos encontramos al nivel que se alcanzará durante el año, afrontamos esta Supercopa con muchas ganas e ilusión para traernos el trofeo a casa”. Del Barça puntualizó que “es un equipo nuevo y diferente, que perdió a jugadores de mucha calidad pero incorporó a otros que también tienen una calidad tremenda”, señalando también que “a mí me interesa preocuparme de lo mío y estoy centrado en que nuestros jugadores, que también tienen mucha calidad, jueguen juntos y como un bloque”.