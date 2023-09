Luis Rubiales anunció este domingo por la noche su dimisión como presidente de la RFEF y vicepresidente de la UEFA. Una decisión que el dirigete comunicó a Pedro Rocha, presidente interino del organismo federativo, mediante una carta que también compartió a través de X (Twitter) y que pone fin a 21 días de huida hacia delante, después de agarrarse los genitales y propinar un beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de fútbol femenino disputada en Sídney.

Un cese que deja muchas dudas legales y formales que intentamos resolver sobre la situación en la que queda Rubiales, su posible inhabilitación, el proceso electoral en el que se sumerge la RFEF e incluso la posibilidad de que el propio Rubiales pueda volver a ser presidente en el futuro.

1. ¿Por qué ha dimitido Rubiales?

Según sus propias palabras, Rubiales ha dimitido porque es "evidente" que no iba a poder recuperar su cargo por la suspensión de FIFA y el resto de procesos abiertos en su contra, entre ellos una querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y coacciones. También ha argumentado que su familia está sufriendo una "persecución" y que debe concentrarse en defender su inocencia. La realidad es que estaba acorralado y se había quedado sin apoyos.

2. ¿Rubiales ya es expresidente de la RFEF?

Sí. La RFEF confirmó pasada la medianoche que Rubiales había enviado la carta a Rocha y que había presentado su dimisión de todos sus cargos deportivos en ella, por lo que el motrileño ya no es ni presidente de la RFEF ni vicepresidente de la UEFA, aunque esta institución aún no se ha pronunciado.

3. ¿Quién es ahora el presidente de la RFEF?

No lo hay. Durante su suspensión por parte de FIFA, Pedro Rocha ha ejercido la presidencia interina en su condición de vicepresidente adjunto a la presidencia. Una vez que Rubiales ha cesado, el dirigente extremeño deja de ejercer esa función. Ahora, la junta directiva se va a constituir como comisión gestora, que a priori debería presidir él mismo, aunque no es obligatorio que así sea, y podría hacerlo otro miembro de la junta.

4. ¿Cuándo habrá nuevas elecciones en la RFEF?

Podrían convocarse de manera inmediata. Si así fuera, los miembros de la actual asamblea deberían designar un nuevo presidente, cuyo mandato sería provisional y expiraría en un año, hasta después de los Juegos Olímpicos de París, cuando todas las federaciones con representación olímpica deben convocar comicios, ya con una nueva asamblea. Otra posibilidad es que la gestora alargue su mandato hasta comienzos de 2024 y el CSD apruebe un adelanto electoral durante el primer semestre del año. Es una duda que se debe resolver en los próximos días.

5. ¿Quién formará la comisión gestora de la RFEF?

Según la Orden Ministerial que regula los procesos electorales de las federaciones, la Comisión Gestora deberá estar formada por "un máximo de 12 personas más un presidente". Seis de esos miembros serán nombrados por la Comisión Delegada de la RFEF y un máximo de otros seis por la junta directiva, que deben reunirse en los próximos días con esa finalidad. La presidencia del órgano deben elegirla sus propios miembros.

6. ¿Quiénes serán candidatos a la presidencia de la RFEF?

De momento no hay respuesta para esa pregunta. Rocha prometió a los presidentes territoriales que su mandato interino sería provisional y que no optaría a una futura presidencia, pero habrá que verlo. Entre los barones, el presidente de la Federación Andaluza, Pablo Lozano cuenta con apoyos para dar el paso, pero él se mantiene en silencio. Es de prever que tanto el Real Madrid como LaLiga (es decir, Florentino Pérez y Javier Tebas) se muevan para promocionar candidatos afines, cada uno el suyo, pero de momento solo se puede especular sobre este asunto.

7. ¿Rubiales puede ser ahora inhabilitado por la FIFA?

Sí, su dimisión no cambia nada en relación al expediente abierto por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Rubiales va a continuar suspendido durante unos 80 días más, mientras se instruye su caso. Cuando este proceso se cierre, la FIFA podrá decretar la sanción que estime oportuna, incluso inhabilitarle para cualquier cargo federativo durante 15 años.

8. ¿Rubiales puede ser ahora inhabilitado por el TAD?

Sí, opera la misma lógica que en el caso de la FIFA. El TAD le ha incoado un expediente por la comisión de dos faltas graves y en las próximas semanas estudiará el fondo de la cuestión para decidir qué sanción le impone... si le impone alguna. En el peor de los casos (para él), el TAD podría inhabilitarle para cualquier cargo durante dos años.

9. ¿El Gobierno puede suspender a Rubiales?

No, pero tampoco tendría ningún efecto práctico que lo hiciera. Rubiales sigue suspendido por la FIFA y el Gobierno instó al TAD a que también la suspendiera, después de que la consideración de sus faltas como graves en lugar de muy graves impidiera al CSD proceder a su suspensión. El TAD no ha llegado a resolver todavía sobre la petición de suspensión y lo normal sería que el Gobierno la retirara, dado que no serviría para nada.

10. ¿Rubiales podría volver a ser candidato a la presidencia de la RFEF?

Ahora mismo, dado que no pesa ninguna inhabilitación sobre él (ni de la FIFA ni del TAD), la respuesta es sí. Si se convocan elecciones anticipadas, su dimisión le impediría ser candidato. Pero a día de hoy, nada le impediría presentarse a unas nuevas elecciones después de los Juegos Olímpicos de París.