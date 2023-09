Un ritmo intrépido, ocasiones para dar y regalar y una marea roja entregada que guiaría a ElPozo Murcia a dar su primer golpe sobre la mesa de la temporada fue lo que nos dejó el debut de los de la Región ante su gente, que con un grandísimo caudal ofensivo, lograrían remontar para doblegar a Inter Movistar por 2-1 y sumar el seis de seis.

El destino había querido que el estreno del renovado Palacio de los Deportes fuese por todo lo alto, recibiendo al clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la segunda jornada del campeonato doméstico en un duelo que, como no podía ser de otro modo, empezaría de forma frenética.

Apenas superado el minuto de encuentro Sepe estaría cerca de hacer el 0-1 con un remate mordido, llegando la respuesta de los locales por parte de Felipe Valerio en una gran acción por banda que obligaba a Jesús Herrero a aparecer comenzando a dejar ver que iba a tener una gran tarde, como acabaría demostrando.

Tras el intercambio, el primer golpe lo darían los madrileños por medio de Lazarevic, que aprovecharía un balón picado a la espalda de Marlon para con una volea espectacular batir a Edu Sousa y abrir la lata a los seis minutos.

Pese al tanto, el dominio del partido rápidamente sería para los de la Región, que superado el ecuador del primer tiempo acumularían gran cantidad de ocasiones con peligro hacia la meta interista teniendo la más clara Gadeia en un mano a mano que con el pie salvaría el portero visitante. No quedaría ahí el asedio, pues a la salida de un córner Marlon reventaría el cuero en la cruceta y en el rechace a puerta vacía Esteban la mandaría fuera de cabeza poniendo en pie a la marea roja que no cesaba de animar a los suyos en busca del empate.

El empujón sería agradecido por los locales, pues a falta de un minuto y medio Rafa Santos en una magnífica acción individual lograría girarse y ceder el balón al segundo palo para que Felipe Valerio pusiese las tablas antes de que el duelo se marchase al descanso.

La segunda parte mantendría la tónica de la primera, con el combinado murciano volviendo a atrincherar en su campo a un Inter que en apenas dos minutos ya se vería por debajo en el marcador. Felipe Valerio cogería el esférico en la banda izquierda para encarar, marcharse en velocidad y con un gran disparo cruzado superar a Jesús Herrero para hacer el merecido 2-1.

El partido bien podría haber sido a falta de poco más de diez minutos una goleada favorable a los de la Región, pero el rendimiento de un Jesús Herrero que a sus 36 años seguía demostrando porque es el portero de la seleción española manteía viva la tensión en el pabellón al estar los visitantes a un solo gol de ventaja.

El marcador seguíría sin moverse a falta de únicamente cinco minutos para el final y los nervios aparecerían en los locales, que veían como ahora Inter metía una marcha más para sacar algo positivo de tierras murcianas entrando el duelo en un tramo físico y tosco en el que ningun combinado quería cometer un error que decantase el resultado.

Los de Pato no estaban dispuestos a rendirse y pondrían toda la carne en el asador con el ataque de cinco, obligando a trabajar a un Edu Sousa que no había tenido demasiado trabajo durante el grueso del encuentro pero que ahora sí comenzaba a ser decisivo para segurar la victoria de los suyos.

A falta de sesenta segundos y con ambos equipos estando con cinco faltas, Gadeia derribaría a Terry mandando a este al punto de doble penalti para dar el empate a los suyos. Por suerte para ElPozo, el balón se estrellaría en el larguero y los tres puntos se quedarían en casa tras un enorme partido de los de la Región en el que merecieron golear y terminaron sufriendo.

ELPOZO MURCIA: Edu Sousa, Gadeia, Felipe Valerio, David Álvarez y Esteban-cinco inicial-Juanjo, Marlon, Ricardo Mayor, Rafa Santos, Taffy, Marcel, Niyazov, Antonio David y Eric Peréz. INTER MOVISTAR: Jesús Herrero, Rubi, Terry, Sepe y Raya-cinco inicial-Raúl Gómez, Lazarevic, Korpela, Drahovsky, Fits, Humberto, García, Montero y Jhonnas. GOLES: 0-1. Min 6. Lazarevic. 1-1. Min 18. Felipe Valerio. 2-1. Min 22. Felipe Valerio. ÁRBITROS: Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo amonestaron en los locales a Niyazov, Gadeia y Marlon y en los visitantes a Drahovsky, Raya y Lazarevic. CANCHA: Palacio de los Deportes.