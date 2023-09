Después de derrotar a Dominik Koepfer, Lloyd Harris y Daniel Evans, en apenas dos horas de juego solventó su enfrentamiento ante Matteo Arnaldi, número 61 del mundo, un tenista que este mismo año ganó el Challenger que se disputó en el Murcia Club de Tenis y que había roto los pronósticos con su victoria en dieciseisavos de final frente al británico Cameron Norrie.

Alcaraz, que sufrió un lapsus ante Evans el pasado sábado, no perdió en esta ocasión la concentración en ningún momento. Todo lo contrario. Sólo cedió su saque en una ocasión y aprovechó todas las oportunidades que tuvo para romperle al italiano el suyo en un partido donde conectó treinta golpes ganadores, y logró un 78% de los puntos con el primer servicio y el 60% con el segundo. Demostró que está preparado para ese desafío que se atisba el domingo con el serbio Novak Djokovic, el duelo más esperado del último Grand Slam de la temporada, y quien también sigue demostrando una gran superioridad sobre sus rivales.

Alcaraz quiso mostrar desde el inicio a Arnaldi su estatus. Jugando con soltura, con un buen primer servicio y siendo agresivo con continuas subidas a la red, logró la rotura de servicio en la primera oportunidad que se le presentó, que llegó en el sexto juego (4-2). El italiano resistía, se defendía con uñas y dientes, pero la velocidad de bola del murciano provocó que cometiera varios errores no forzados que le condenaron a perder el primer set por 6-3, que se cerró con un juego en blanco para el de El Palmar.

«Ha sido mi partido más completo, me he sentido bien»

Carlos Alcaraz admitió que el partido ante Arnaldi ha sido el más completo de los que ha disputado hasta el momento este año en el US Open: «Ha sido el partido más completo porque me he sentido bien, he conectado buenos tiros y he sido agresivo, subiendo en bastantes ocasiones a la red», explicó en Movistar.

También hizo alusión a unas pequeñas molestias en el muslo a las que restó importancia y explicó que «siempre tomamos precauciones cuando aparecen», pero aclaró que no son preocupantes.

Y sobre sus preferencias para rival en cuartos de final, lo dejó claro pese a que sabe que Jannik Sinner le podrá plantear más dificultades: «Es el partido que todo el mundo quiere ver», recordando el duelo de hace un año también en cuartos de final que se resolvió en cinco sets.