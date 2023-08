Pedro Acosta, un piloto acostumbrado al calor de una tierra tórrida como Murcia, sufrió un sobrecalentamiento en el Gran Premio de Austria que provocó que perdiera adherencia en el neumático delantero y comenzara a cometer errores en un tramo final de carrera de Moto2 donde Celestino Vietti le dio caza y evitó su triunfo. En cualquier caso, al ‘Tiburón’ de Mazarrón le salió bien la jugada. Logró su quinto podio consecutivo y octavo de la temporada en diez carreras y consolidó su liderato, distanciando un poco más a un Tony Arbolino que está en un mal momento y sólo pudo ser sexto en el circuito Red Bull Spielberg, la ‘casa’ de KTM, donde Acosta incluso había preparado una celebración disfrazado de tirolés en su honor.

«Sabíamos que iba a hacer tanto calor, pero no me esperaba que se calentaran tanto los neumáticos. No sé por qué, se ha sobrecalentado la goma delantera, pero estas cosas es mejor que pasen ahora que a final de temporada», explicó Acosta a DAZN, quien se mostró «dolido moralmente porque quería ganar aquí delante de los jefes, pero seguimos sumando y estamos un poco más lejos», concluyó.

No fue buen día para Fermín Aldeguer, el piloto de La Ñora que dos semanas antes logró la victoria en Silverstone. El equipo austríaco no es el idóneo para un chico de más 1,90 metros de estatura. Por ello, tras salir sexto, se tuvo que conformar con la novena plaza después de «un fin de semana complicado, pero al final conseguimos meternos en zona de puntos y eso es lo importante. Soy séptimo en la clasificación y todavía quedan muchas carreras por delante en las que tendré la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer», dijo.

Pedro Acosta demostró en las dos jornadas de entrenamientos que estaba por encima de todos sus rivales. Después de marcar la ‘pole’ realizó una buena salida, cogiendo la cabeza y marcando un ritmo que no pudieron seguir sus perseguidores, el japonés Ai Ogura, subcampeón del pasado año de Moto2, James Dixon y Celestino Vietti. Por detrás, Fermín Aldeguer, sexto en la parrilla, tuvo algunas dificultades en las primeras vueltas y cayó hasta la octava plaza a diecisiete para el final, justo en el momento en el que Acosta, aprovechando la lucha por detrás por la segunda plaza, se marchó y llegó a adquirir una renta de casi dos segundos.

Acosta, al que se le había resistido el podio hasta el momento en el circuito propiedad de su patrocinador principal, Red Bull, bajó un poco el ritmo a catorce giros del final, reduciendo distancias un Ogura que se había deshecho de Dixon y Vietti. Pero el murciano elevó un poco más su rendimiento y estabilizó la distancia en casi un segundo y medio.

Aldeguer, por su parte, pasó de acosar a Tony Arbonilo a verse superado por Sergio García y bajar a la novena plaza a diez vueltas del final. Mientras tanto, Acosta seguía rodando en solitario, manteniendo la distancia con un Celestino Vietti, compañero del sanjaviereño Borja Gómez en el equipo Fantic, que se deshizo de Ogura y Dixon e intentó irse a la búsqueda de la rueda del ‘Tiburón’ de Mazarrón. Y el italiano logró reducir las diferencias, pero sin bajar de un segundo. No cometer ningún error fue la consigna desde el box a Acosta. Pero esos fallos llegaron en las últimas siete vueltas, lo que provocó que Vietti se echara encima del mazarronero.

La cobró otra dimensión cuando a seis vueltas del final el italiano cazó definitivamente a Acosta e incluso le superó después de sufrir otro susto en la curva 3. Los neumáticos empezaban a dar avisos. Se recuperó el murciano, que a tres vueltas del final intentó meterle la rueda a su rival, pero a punto estuvo de irse por los suelo y de incluso llevarse por delante a Vietti, quien volvió a coger una ligera ventaja.

Finalmente Vietti logró la victoria con un Acosta que sacó la calculadora en la última vuelta para asegurar una segunda plaza que le distancia más en la lucha por el título de campeón del mundo de Moto2, con doce puntos sobre Arbolino.

Por su parte, el sanjaviereño firmó su mejor carrera del año al concluir decimosexto, a un solo paso de entrar en los puntos.