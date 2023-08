Perder en la primera jornada de un nuevo curso liguero no es plato de buen gusto para ningún equipo, y menos en una liga tan competida como la Segunda División en la que cada punto vale oro. La situación del Fútbol Club Cartagena tras su verano más complicado en materia de fichajes auguraba lo peor: no hay segundo portero, recambios de garantías en los laterales o extremos ni un delantero generador. En ese contexto, lo peor se cumplió con la derrota frente al Eldense. No obstante, es esa misma circunstancia la que provoca un aura de negatividad que no deja entrever los aspectos positivos del equipo. A pesar del momento de oscuridad, el Cartagena mostró ciertos argumentos que iluminan el camino.

La planificación deportiva de los albinegros de cara al primer partido de la temporada 2023-24 ha sido desastrosa. Hasta 14 jugadores han cogido la puerta de salida este verano, entre ellos, dos de las figuras más importantes del equipo como Aarón Escandell y Pablo De Blasis. No sólo no han llegado recambios a la altura, sino que en algunos casos ni ha llegado recambio. Sólo en el aspecto numérico, los 6 fichajes de la actual temporada se quedan cortos para completar un equipo que sufre carencias en todas sus líneas. El equipo de Víctor Sánchez del Amo, incluido el entrenador, está lidiando con esa situación metido de lleno en la competición y, con todo, ha sabido sacar conclusiones positivas. Defensa férrea Una de ellas, la más evidente e incluso remarcada por el técnico madrileño en rueda de prensa, fue la férrea defensa en diferentes escenarios. El Eldense obligó a la línea defensiva, muy mermada con dos bajas importantes, a mantener la atención en todo momento, corregir su altura y activar las ayudas durante los noventa minutos. Sólo tuvo un error el Cartagena y lo pagó con un gol, pero supo defender al espacio, adelantado, en su área, por los flancos, por abajo y por alto. Versatilidad de ideas La versatilidad fue la mejor virtud del cuadro albinegro en su estreno ya que, aunque nada salió bien, lo intentó de todas las maneras el conjunto de Víctor Sánchez. Supieron los cartageneristas desdoblarse para llegar a zonas importantes del campo a pesar de carecer de velocidad con Ferreiro y Hevel en los costados. Suplió verticalidad con calidad en las combinaciones para encontrar huecos que no había en la zaga del Eldense. Fue insuficiente para llevarse el partido o incluso el empate, pero demostró el equipo que puede crecer a partir de esa base. También lo intentó por el centro, moviendo el balón de lado a lado o con rápidas transiciones. Individualidades interesantes Por último, fueron las individualidades las que pusieron la nota más interesante a la primera tarde de fútbol en Cartagonova. Hector Hevel sorprendió fuera de posición, Mikel Rico demostró su adaptación a un nuevo rol desde el banquillo con buenos minutos y los jóvenes Jony Álamo e Iván Ayllón demandaron su oportunidad en el primer equipo con despliegue de calidad.