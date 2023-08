Mal estreno del FC Cartagena en la temporada 2023-24 con derrota frente al Eldense por 0 a 1. El cuadro de Víctor Sánchez del Amo, que practicó un buen fútbol, no pudo superar a los de Fernándo Estévez, que se adelantaron antes del descanso con un tanto de Juanto Ortuño en el minuto 40. El conjunto local fue superior en cuanto a ocasiones y posesión, pero no pudo finalizar jugadas con el peligro necesario para superar a Vallejo. Los alicantinos sorprendieron en numerosas ocasiones a la contra y jugadas rápidas y así llegó el tanto que dejó fuera de combate al Cartagena. La segunda mitad fue un quiero y no puedo para los albinegros, aunque destacaron los minutos de Mikel Rico, Ayllón y Jony Álamo, que entraron desde el banquillo. Se mantiene a cero el cuadro cartagenerista tras su estreno e intentará sumar los tres puntos en Andorra el próximo viernes.

Comenzó el choque en Cartagonova con un Fútbol Club Cartagena algo dubitativo y un Eldense más determinado. La primera acción de ataque fue para los alicantinos, en indumentaria rosa completa, que lo intentaron por la banda izquierda a base de centros laterales y dos saques de esquina consecutivos que se saldaron sin peligro. Conforme avanzó el encuentro, los visitantes mostraron su buen trato de balón y salida desde atrás, sorteando la presión cartagenera, pero poco a poco los locales se hicieron con la pelota y las acciones de peligro. A los diez minutos dio un paso adelante el cuadro albinegro con balones al área. También en una falta lateral tuvo su primer acercamiento el Cartagena en una jugada embarullada que terminó con la volea alta de Ortuño dentro del área pequeña. Desde ahí fue mejor el conjunto de Víctor Sánchez del Amo y destacaron Calero, Hevel y Real en buenas triangulaciones que generaron peligro. Dos jugadas, una por cada bando, aumentaron la tensión en la grada y acercaron el gol al marcador, pero ni Ortuño de cabeza en plancha ni Juanto en un contragolpe acertaron entre palos. La pausa de hidratación precedió a los últimos minutos de la primera mitad, en los que llegó el 'gol psicológico' para el Eldense. El Cartagena tuvo su oportunidad en una rápida jugada que terminó en falta cuando Ortuño se plantaba solo en el área y cinco minutos después Juanto adelantó a los visitantes con cierta fortuna. Abad subió la banda derecha y sorprendió a la línea defensiva, llegó a línea de fondo y puso un peligroso centro raso atrás. Juanto remató sin demasiada colocación, pero su golpeo tocó en la pierna de Datkovic para despistar a Marc Martínez y atravesar la línea de gol. El colegiado añadió seis minutos y antes de la marcha a vestuarios pudo el Cartagena igualar la contienda. Cogió desprevenido al conjunto alicantino a la contra gracias a la buena salida de Juan Carlos Real, que condujo una jugada perfecta y abrió para Calero a la derecha. El lateral filtró un buen balón a Ferreiro, sin marca en la frontal del área, pero el gallego definió fatal y no encontró portería sólo ante Vallejo. Terminó mejor la primera mitad el Eldense, pero comenzó mejor el Cartagena. Los de Víctor aumentaron su presencia en campo contrario, aunque la finalización de la jugada supuso un importante lastre. Tras la hora de juego, y cuando el ritmo aminoró, Víctor introdujo cambios: Mikel RIco, Jony Álamo y Lautaro sustituyeron a Musto, Ferreiro y Hevel. El equipo lo siguió intentando con dos delanteros sobre el campo en los últimos veinte minutos de juego, pero no pudo superar a la zaga de Fernando Estévez. Movió muy bien la pelota el equipo en el tramo final con Mikel Rico, Jony Álamo e Iván Ayllón, que también entró desde el banquillo, pero el cansancio hizo estragos en el grupo. Las piernas pesaron a los jugadores albinegros que acumulaban más minutos y el Cartagena murió de pie. Un remate de Ortuño a centro de Jairo a punto estuvo de poner el empate cerca del final, pero un Vallejo que se quedó a media salida pudo despejar la pelota por encima del larguero cuando ya se cantaba el gol en la grada. El largo añadido, de siete minutos, sólo dejó la imagen de un equipo tenaz pero impotente en su intento por sacar un punto de su debut liguero. El cuadro de Estévez se defensió sin apenas dificultades en su campo, ya que no volvió a rematar entre palos el conjunto local. En ese contexto llegó el final del encuentro, que dejó a la afición visitante feliz tras sus primeros tres puntos en su regreso a Segunda y a la parroquia local decepcionada de no poder vencer en su estreno de la 23-24. Tras los primeros noventa minutos, el Cartagena puede sacar conclusiones importantes: carece el cuadro cartagenero de mordiente en ataque, soluciones diferentes y fondo de armario, aunque la cantera puede aportar soluciones interesantes y la zaga parece en buena forma, al igual que el medio campo. Buscará el Cartagena estrenar su casillero en Andorra el próximo viernes, donde se espera que avance la plantilla con varias llegadas en el tramo final de mercado.