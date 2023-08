Víctor Sánchez del Amo ya está preparado para afrontar su primera temporada al mando del FC Cartagena tras su fichaje de este verano por el club albinegro. Después de un mercado complicado para los cartageneristas, el técnico madrileño ha disipado en la rueda de prensa previa al debut liguero todas las dudas sobre la planificación deportiva con positivismo y confianza en sus jugadores. A pesar de las carencias, Víctor no está preocupado y centra sus esfuerzos en «lo que puede controlar». La forma física del grupo y el análisis del rival que lleven al Cartagena a su primera victoria.

En primera instancia, Víctor expresó su sentir sobre el grupo. «El equipo está con muchas ganas y tiene mucha ilusión de empezar la competición. En el cuerpo técnico estamos contentos porque el grupo ha trabajado fenomenal. Hemos sido exigentes en el aspecto físico, que es importantísimo porque la calidad no puede marcar diferencias si no estás bien físicamente», manifestó. «Vamos a llegar con ese punto de forma bueno para el inicio de competición», aseguró.

Verdú y Alcalá están descartados mientras que Janson tiene muy difícil disputar minutos

La plantilla, que cuenta sólamente con 17 jugadores -13 fichas del primer equipo y 4 del filial-, tiene todavía mucho margen de mejora. Debe llegar, como mínimo, un portero, dos extremos y un delantero centro, sin embargo, el técnico se muestra tranquilo. «No estoy preocupado. Estamos ocupados trabajando en lo que podemos controlar. El mercado afecta a todos los equipos y el fútbol ha cambiado mucho en ese sentido. Cuando yo era jugador iniciaba la pretemporada con el 90 por ciento de los jugadores y eso ha cambiado. Nos tenemos que adaptar y ver puntos positivos, como el trabajar con chicos del filial», explicó.

En ese sentido, el de Madrid desveló que, aunque el grupo está enfocado en la competición, «ese trabajo se sigue haciendo en colaboración con la dirección deportiva» y afirmó que está «expectante por ver lo que puede pasar de aquí al final del mercado».

En lo estrictamente deportivo, el Cartagena comienza la liga en casa, ante su público, un aspecto positivo para Víctor. «Empezar en casa es muy bueno porque estamos con nuestro público y seguro que tenemos mucho apoyo. No tenemos ninguna duda de que van a estar ayudando desde el inicio de la temporada», aseveró. «Esperamos que la afición disfrute con el equipo. Con nuestro trabajo y entrega haremos disfrutar al público y si les vemos disfrutar significará que estamos haciendo las cosas bien», añadió.

«Empezar en casa es algo muy bueno porque tendremos mucho apoyo», dice el técnico

No podrá contar el entrenador con Gonzalo Verdú ni Pedro Alcalá, lesionados durante la pretemporada. Isak Janson, de vuelta con el grupo tras un problema en los aductores, podría entrar en la convocatoria aunque no tiene los minutos asegurados. «Isak paró su pretemporada para hacer un tratamiento que necesitaba descanso. Mientras sus compañeros han trabajado física y tácticamente, él ha estado fuera haciendo un trabajo específico de recuperación. Ha entrado esta semana con trabajo progresivo y lo importante es que no tiene dolor, pero hay un plan para que recupere todo lo que no ha podido entrenar», dijo.

Por último, del Amo analizó al Eldense. «Tenemos muy clara su manera de jugar. No me gusta dar una información que utilizamos, pero tenemos clara su idea de juego, nuestra forma de contrarestarle y hemos trabajado eso durante toda la semana», concluyó.