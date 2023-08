El FC Cartagena arranca la temporada 2023-24 el próximo domingo ante el Eldense (19.30) y el técnico albinegro, Víctor Sánchez del Amo, ha repasado en sala de prensa el momento que vive el equipo, cómo llega a la primera jornada y lo que espera de su rival. En líneas generales, Víctor ha expresado el buen trabajo del grupo en pretemporada y su confianza en los jugadores, a pesar de las carencias que existen en una plantilla incompleta.

"El equipo está con muchas ganas y tiene mucha ilusión de empezar la competición. En el cuerpo técnico estamos contentos porque el grupo ha trabajado fenomenal", ha afirmado el entrenador, que ha hecho hincapié en el aspecto físico. "Hemos sido exigentes en el aspecto físico, que es importantísimo porque la calidad no puede marcar diferencias si no estás bien físicamente. Vamos a llegar con ese punto de forma bueno para el inicio de competición", ha asegurado.

El equipo cartagenero, que ahora mismo cuenta con 17 futbolistas, espera varios fichajes. No obstante, Víctor se muestra tranquilo. "No estoy preocupado. Estamos ocupados trabajando en lo que podemos controlar. El mercado afecta a todos los equipos y el fútbol ha cambiado mucho en ese sentido. Nos tenemos que adaptar y ver los puntos positivos, como el trabajar con chicos del filial", ha manifestado.

El madrileño, que no podrá contar con Kiko Olivas ni Pedro Alcalá, confía en la suerte con las lesiones. "En cuanto a potenciales lesiones somos optimistas, pensamos que no va a pasar nada y lo que pase lo trataremos cuando se dé, pero no antes", ha puntualizado.

Víctor ha asegurado que la planificación deportiva "no influye para la preparación de este partido". "Nos conciernen los jugadores que tenemos, la predisposición que tienen, el nivel que demuestran y la confianza que nos dan", ha reiterado. En ese sentido, el técnico ha concluído su intervención explicando el estudio de su rival de este domingo. "Tenemos muy clara su manera de jugar. No me gusta dar una información que utilizamos, pero tenemos clara su idea de juego, nuestra forma de contrarestarle y hemos trabajado eso durante toda la semana", ha finalizado Víctor.