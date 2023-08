El partido ante el CD Eldense será un verdadero desafío para el FC Cartagena, ya que el conjunto recién ascendido se ha reforzado de manera significativa en el mercado de fichajes, hasta doce incorporaciones ha realizado el conjunto de Elda para armarse y poder lograr la permanencia en el fútbol profesional. Los albinegros deberán estar preparados para enfrentarse a un rival que debuta en Cartagena, y que llega con muchas esperanzas e ilusión puestas en los suyos esta campaña. Jugadores de nivel como Marc Mateu (SD Huesca), David Timor (SD Huesca), Florin Andone (UD Las Palmas) o Ivan Chapela (Cádiz CF) son algunos de los nombres más destacados dentro de su historial de incorporaciones este mercado.

Desde la trimilenaria, el técnico Víctor Sánchez del Amo y su cuerpo técnico han estado trabajando sin descanso durante toda la pretemporada para crear una identidad de juego en los suyos, intentando desde cero primero plasmarla y partido tras partido ir puliendo detalles tácticos, con el objetivo de que llegue un bloque muy competitivo a este inicio de competición. Por lo visto ante el Real Murcia CF en el último encuentro amistoso de pretemporada, las sensaciones fueron muy buenas, con una plantilla que sabía qué hacer en cada situación de juego y con un estilo muy trabajado.

Pese a ello, las expectativas quizás no son las más entusiastas por parte de un sector de la afición, sabedores de que la plantilla aún no está cerrada y que sigue faltando aún refuerzos importantes como es el caso de los extremos y un guardameta de garantías. Pero otra gran parte de la propia hinchada no tiene dudas y cree ciegamente en que los pupilos de Víctor logren sacar un resultado positivo en su debut esta temporada, repitiendo una tarde mágica más en el Estadio Cartagonova.

El conjunto dirigido por Fernando Estévez, renovado automáticamente tras lograr el ascenso en Elda, ha realizado una pretemporada notable acumulando dos victorias y dos empates. Comenzaron goleando al Sheffield Wednesday inglés por (4-0), también tumbaron acto seguido a todo un Albacete en lo que fue la primera prueba importante para testear la plantilla (2-3), y tras estos dos triunfos encadenaron dos empates ante Tenerife (0-0) e Intercity (1-1). Sin conocer la derrota esta campaña llegarán los visitantes al Estadio Municipal Cartagonova.

Echando la vista atrás, el conjunto de Elda guarda bastante bloque del grupo que consiguió el ascenso la pasada campaña. Esta temporada cuenta con nombres propios importantes. El guardameta Vallejo, por ejemplo, partiría como titular esta primera campaña en Segunda División tras mostrar un gran nivel el pasado año y dejando claro que la portería en Elda esta muy bien cubierta (en 38 jornadas solo recibió 27 goles, siendo el menos goleado del grupo).

Otro al que habrá que tener amarrado de cerca será Toni Abad en defensa. El lateral diestro se ganó el puesto como líder en ese carril. Muy profundo y ofensivo puede suponer un problema si llega a incorporarse arriba, si bien suele dejar más descubierta su parcela en defensa. Por ese mismo carril, Cris Montes le daba la chispa al ataque eldense como extremo, y es que mientras Abad corría hasta línea de fondo, el atacante solía recibir y meterse por dentro buscando el disparo a puerta. El dorsal número 7 es uno de los grandes peligros de este Eldense, sobretodo su tiro con zurda, que es letal.

Pasando a la medular, Sergio Ortuño, es un gran centrocampista que actúa como enganche entre ataque y medio campo, un futbolista tipo ocho, que cuenta con un gran toque de balón. A este último no hay que confundirle con Juan Tomás Ortuño, hermano del cartagenerista Alfredo. Juanto, tras pasar por las filas del Castellón, donde disfrutó de una temporada en Segunda División, vuelve a la división de plata tras marcar la pasada campaña con los de Elda 9 tantos en 39 partidos.

Hablando en calidad de refuerzos y caras nuevas, son varios los movimientos con los que el equipo presidido por Pascual Pérez Campillo que han sorprendido este verano, llegando a ser para muchos aficionados al fútbol español el próximo equipo revelación en Segunda. Marc Mateu ha sido sin duda el gran nombre del mercado en Elda. A la ciudad llega todo un conocedor de la categoría de plata con más de 300 partidos disputados en ésta, donde ha convertido 18 goles y repartido 40 asistencias. El extremo zurdo destaca por su gran potencia y versatilidad, además de un más que exquisito balón parado. El único problema que persigue al futbolista son sus numerosos problemas musculares, que ya le mantuvieron apartado del terreno de juego dos meses de competición la pasada campaña en Huesca

David Timor es seguido de Marc, otro de los grandes nombres con los que sorprendió el Eldense en este mercado. El mediocentro de 33 años cuenta con una gran capacidad de liderazgo, además se puede adaptar a varias posiciones dentro del campo. Destaca por su potente golpeo de balón, desplazamiento en largo y juego aéreo. Además de por su alto nivel de competitividad. Tras no acabar de la mejor forma la pasada campaña en Huesca, buscará recuperar su mejor versión, la que sí ofreció en Getafe.

La llegada del delantero procedente de la UD Las Palmas Florin Andone también fue muy sonada, pero su futuro rendimiento es realmente un misterio. El atacante rumano se caracteriza por su técnica con los pies, pero es ‘de cristal’, por lo que si las lesiones le respetan podría tener un gran año. Para traer más dinamismo y juventud al costado diestro de Elda, Arnau Ortiz fue el elegido por la directiva. La pasada campaña deslumbró en El Real Murcia, y con 22 años llega para debutar en la categoría. En Primera RFEF dio muy buen nivel en Nueva Condomina, lo que le sirvió para que desde el conjunto alicantino se confiara en que era el momento para dar el salto de categoría.