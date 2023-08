El Gran Premio de Gran Bretaña 2023 será inolvidable para el murciano Fermín Aldeguer Mengual. ‘El Galgo de La Ñora’ por fin logró esa victoria que tanto había buscado desde que debutó en el Campeonato del Mundo de Moto2. Con 18 años y 123 días se convirtió en el tercer piloto más joven de la historia en ganar en la categoría intermedia y en el de menor edad en triunfar sin pasar previamente por Moto3.

«Se ha quitado una losa gigante y ahora veremos al auténtico Fermín Aldeguer. No quiero decir con esto que vaya a ganar todas las carreras, pero sí estar en el ‘top 5’ en todas», afirma el valenciano Héctor Faubel, ganador de ocho grandes premios en su carrera deportiva y que desde hace unos años es el representante y el consejero del murciano.

Aldeguer ha vivido momentos duros en el último año y medio. Varias caídas, en algunas de ellas derribado por otros pilotos, y que su compañero de equipo, el madrileño Alonso López, logró buenos resultados antes que él, le relegaron a un segundo plano. Pero Faubel achaca a otro factor más importante que el piloto de La Ñora no haya mostrado todo su potencial antes: «Lo que más le afectaba es que no sabía por qué le estaban pasando las cosas, y no hablo por la gente cercana a él, sino a todo el Mundial, porque aquí, cuando todo va bien, no faltan palmaditas en la espalda, pero cuando van mal, nadie se para a preguntarse qué está pasando. Fermín ha hecho un Master en la vida y en el deporte muy rápido. Es un tío mucho más maduro de lo que refleja su edad, porque no debemos olvidar que en abril cumplió 18 años», expresa el de Lliria.

Faubel tiene clara cuál es la mejor virtud de su pupilo: «Tiene muchas cosas buenas, es una joya, pero si tengo que destacar una, ahora mismo te digo que es su perseverancia y que tiene una mente privilegiada. Para mí es un tío muy inteligente», dice, aunque tiene claro que esa capacidad mental también le ha generado problemas, ya que «cuando alguien es muy listo, piensa a veces demasiado, pero para liderar una carrera y para aguantar la presión de tener a gente a tu rueda a pilotos como Canet y Pedro Acosta, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada», recalca.

Faubel tiene claro que el triunfo en Silverstone va a suponer un antes y un después: «Ha estado buscando hace tiempo este resultado, y pienso que se lo merecía desde hace mucho por el trabajo que estaba realizando. Ahora que lo ha conseguido se nota que ha respirado. Cuando eso pasa, suele ocurrir que el frasco de las esencias se destapa y dejas que todo fluya. A partir de ahora nos vamos a divertir», advierte a sus rivales el valenciano, quien no se olvida, como su piloto, de dos personas, Mariano Albaladejo, de Gesa Mediación, y José Esteban, de Primafrio, que apostaron por Aldeguer desde sus comienzos, cuando más lo necesitaba el piloto.

Seguirá el próximo año en Moto2 y subirá a MotoGP en 2025

Héctor Faubel y Fermín Aldeguer tienen claros los tiempos para el futuro. El próximo año seguirá en Moto2, aunque aún no se sabe si será con Boscoscuro o con otra de las escuderías que han llamado a su puerta: «Todos los equipos punteros del Mundial, absolutamente todos, han mostrado interés en fichar a Fermín Aldeguer», dice Faubel. Entre las ofertas que tiene sobre la mesa hay una del Team Ajo, que en 2024 perderá a Pedro Acosta, quien dará el salto a MotoGP. En cualquier caso, su actual equipo tiene una cláusula de tanteo ante cualquier ofrecimiento que le llegue al de La Ñora, y tanto el piloto como el representante valoran mucho que «en su día el único que apostó por nosotros fue Boscoscuro».

«Ahora están las dudas de si es la hora de cambiar o no, pero a Fermín le he dicho que esté tranquilo, que cuando te buscan y no buscas tienes una ventaja clara», añade Faubel.

Por su envergadura (mide 1,90), Aldeguer es carne de MotoGP, algo que tiene muy claro el valenciano: «Yo estoy seguro y firmo ahora mismo que es un piloto de MotoGP», aunque también opina que «le falta experiencia para dar el salto. Hay que tener paciencia y tener en cuenta que está luchando en Moto2 con gente con más experiencia y queremos llegar a MotoGP con más bagaje, y para eso necesitar más batallas. Hay que tener un poco de paciencia y, como mínimo, debe estar un año más en Moto2. Más claro que yo incluso lo tiene él», termina diciendo el de Lliria.