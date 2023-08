El español Arón Canet (Kalex) dominó ayer una primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2 en el circuito de Silverstone que acabó siendo una exhibición de poder español, con hasta cuatro pilotos de esta nacionalidad en esas posiciones, y entre los que se encontraban los murcianos Pedro Acosta y Fermín Aldeguer. La lucha por la ‘pole’ en esta categoría será este sábado a partir de las 14.45 horas (DAZN).

Canet, que por la mañana no pudo conseguir el mismo resultado, se resarció en la segunda y última tanda del primer día, en la que acabó con el registro más rápido de la categoría (2:04.357), aunque fuese por apenas 63 milésimas de segundo sobre el también español Alonso López (Boscoscuro). Y es que Canet y López no fueron los únicos españoles que despuntaron en Silverstone, pues los murcianos Fermín Aldeguer (Boscoscuro) y Pedro Acosta (Kalex), acabaron tras ellos.

Aldeguer se quedó a milésimas de segundo del registro de Canet y López, no así el ‘Tiburón’ del Puerto de Mazarrón, que si bien dominó por la mañana, luego se tuvo que acabar conformando con la cuarta plaza a casi cuatro décimas de segundo del pupilo de Sito Pons. En cualquier caso un muy buen resultado si se tiene en cuenta que el líder del mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex) pasó por no muy pocos problemas para tener que conformarse con la decimoquinta posición. Ese decimoquinto puesto de Arbolino le sitúa en una posición complicada para el segundo día de entrenamientos, pues en la tercera y última tanda libre, si no llueve, necesita mejorar su tiempo y superar a algún rival para meterse en la segunda clasificación directa.

Arbolino, es obvio que no pasa por su mejor momento de forma en el regreso a la competición tras el descanso estival y eso, en un circuito como el de Silverstone, en el que las condiciones atmosféricas suelen convertirse en juez y parte, ya representa un problema. Tras el ‘póquer’ de españoles formado por Canet, López, Aldeguer y Acosta, acabó el japonés Ai Ogura (Kalex), quien poco a poco va recuperando el estado de forma que lució al final de la pasada temporada, antes de la lesión que sufrió en una mano y que le ha condicionado en demasía en el inicio de la actual temporada.

Uno de los ídolos locales, el británico Jake Dixon (Kalex), pupilo del equipo de Jorge Martínez Aspar, concluyó en la sexta posición, con el otro de los ‘afamados’ pilotos ingleses, Sam Lowes, en la novena plaza, pero a casi un segundo de distancia del líder.

Con derecho a estar en la segunda clasificación directa, al menos por el momento, también concluyeron el estadounidense Joe Roberts, los españoles Albert Arenas, Sergio García Dols y Manuel González, además de Sam Lowes, el tailandés Somkiat Chantra, el italiano Celestino Vietti y el checo Filip Salac, todos ellos sobre sendas Kalex.

No lograron ese objetivo pilotos como el surafricano Darryn Binder, el neerlandés Bo Bendsneyder, el italiano Dennis Foggia o los españoles Jeremy Alcoba, Izan Guevara, Borja Gómez y Marcos Ramírez, también al manillar de chasis Kalex dotados con motores Triumph, que continuarán como proveedores únicos del campeonato del mundo de Moto2 hasta 2029.