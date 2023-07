Debe andar muy seguro Javier Recio de cada uno de los pasos que está dando en la confección de la plantilla del Real Murcia para la campaña 2023-2024. Y es que, a la espera de que lleguen los fichajes que marquen la diferencia y que permitan soñar con el ascenso, el director deportivo murcianista ha empezado su apuesta por la contratación de futbolistas sub-23 que no solo no cuentan con bagaje en Primera RFEF si no que además apenas acumulan minutos en Segunda RFEF.

A diferencia del pasado curso, cuando llegaron futbolistas como Javi Rueda (Real Madrid Castilla), que ya había destacado en la tercera categoría, o como Arnau Solá (UD Almería) y Arnau Ortiz (Peña Deportiva), que habían sido protagonistas en la cuarta división; en este curso, los sub-23 firmados por el Real Murcia son todo una incógnita. O por lo menos eso indican sus trayectorias. Porque de los cuatro confirmados hasta el momento, solo Hugo Sanz viene de ser importante en el Ourense en Segunda RFEF, aunque los gallegos tuvieron que luchar en el play out por salvar la categoría. Un caso parecido al del lateral izquierdo es el de Imanol Alonso, pero el fichaje del pivote mallorquinista no está confirmado todavía. «Estamos a la espera de que llegue la documentación», explicaba Recio hace unos días, confirmando que el jugador ya entrenaba a las órdenes de Gustavo Munúa. El de Santa Pola también llega de jugar el último año en Segunda RFEF, donde llegó a disputar 26 partidos con el Mallorca B, olvidando la lesión de gravedad que sufría en la rodilla a finales de 2021. A la espera de saber qué ocurre con Alonso, los que sí tienen asegurada una plaza en la primera plantilla son David Conejero, centrocampista de 19 años por el que el Real Murcia ha pagado traspaso al Alcoyano, e Iker Piedra, quien será el tercer portero de los murcianistas. Necesitaban los murcianos un meta sub-23 y ese puesto lo ocupará el de Terrassa. A sus 21 años viene de jugar 18 partidos en Tercera. Sin debutar todavía en Primera RFEF, ha disputado cuatro encuentros en Segunda RFEF. Más protagonismo se espera que tenga David Conejero, por el que el Real Murcia incluso ha llegado a pagar un traspaso. El centrocampista, al que Recio conoce de la cantera del Mallorca, militó en el último curso en el Torrellano de Tercera RFEF, filial del Alcoyano. Con el primer equipo de Alcoy solo jugó en la tercera categoría 134 minutos, anotando un gol. Y este grupo de ‘pezqueñines’ lo completa el delantero madrileño Álex Rubio, el único que no tendrá ficha con el primer equipo, aunque intentará convencer a Gustavo Munúa este pretemporada. El atacante de 20 años se suma a la disciplina grana después de un buen año en el Muleño. Pese al descenso deportivo -se salvaron por la ampliación de equipos en Tercera- de los de Mula, Rubio anotó hasta 18 goles, siendo la sensación del Grupo XIII. Teniendo en cuenta que el goleador formará parte del filial, al Real Murcia todavía le quedan disponibles otras dos fichas sub-23. Dos jugadores más que completarán el equipo de ‘pezqueñines’ de Javier Recio, un Javier Recio que no ha dudado en afirmar, como ya hizo al hablar de Imanol Alonso, que pese a la juventud de estos futbolistas, tienen cualidades para destacar en Primera RFEF. Solo el tiempo dirá si el director deportivo grana ha tenido un buen verano de pesca.