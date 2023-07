Carlos Alcaraz debutó en Wimbledon con contundencia para deshacerse del francés Jeremy Chardy por 6-0, 6-2 y 7-5 . El número 1 mundial no tuvo rival ante el veterano tenista francés. Fue una victoria express, sin concesiones, al estilo de un tal Roger Federer que, a 500 metros de la pista número 1 donde estaba jugando Alcaraz, fue recibido en la central de Wimbledon como nuevo miembro exclusivo del Royal Box del All Engalnd Tennis Club de Londres.

Alcaraz no escuchó la atronadora ovación que recibió su ídolo de niño del que estos días ve vídeos para mejorar sobre hierba, pero demostró que llega dispuesto a hacer también su camino sobre el pasto del torneo inglés . "Mi objetivo es ganar Wimbledon", insistía tras su estreno.

Ayer sumó su quinta victoria, la décima de su corta carrera sobre hierba, lejos de los números del suizo, pero mostrando un tenis de gran nivel con el que anuncia estar preparado para inscribir pronto su nombre en el cuadro de campeones de Wimbledon junto a ilustres como el propio Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal y Andy Murray, los únicos que están en el cuadro desde que el suizo ganó su primer título en 2003.

Alcaraz no encontró oposición para imponerse en 1 hora y 55 minutos. El murciano cerró el primer set, sin ceder ni un juego. Chardy arrancó nervioso y presionado por jugar el que anunciaba como su último partido antes de colgar la raqueta, y querer afrontarlo con cierta dignidad ante el número 1 mundial, sabía que no estaba precisamente en forma, en una temporada en la que solo había jugado cuatro partidos (3 derrotas), y tras 16 meses inactivo por una operación en la rodilla y problemas con la vacuna de covid-19.

Siete dobles faltas en 3 juegos

El francés, de 36 años, empezó fatal. Ganó el primer punto pero después cedió sus tres servicios con 7 dobles faltas. Demasiada ventaja ante un Alcaraz que entró en la pista número 1 de Wimbledon, la segunda central, con las ideas muy claras para evitar ningún tipo de sorpresa, ante un rival que había sido campeón júnior en Wimbledon en 2005 y 25 mundial en 2013. Desde el primer momento imprimió un ritmo de velocidad de bola y potencia imposible de seguir para Chardy. El tenista murciano solo cometió un error no forzado antes de cerrar la primera manga con un par de ‘aces’ seguidos.

La impotencia del tenista francés siguió, cediendo otro saque para empezar la segunda manga, sin encontrar ninguna forma de responder a un Alcaraz que iba a lo suyo, sincompasión. Cada golpe era un misil que salía disparado a un lado y a otro de la pista . El eco de los tiros se oía aún más en la pista cerrada por la lluvia. Chardy aguantaba el tipo como podía para ceder el segundo set en media hora, pero al menos apuntando dos juegos en su casillero.

Demasiada diferencia

Juan Carlos Ferrero aplaudía tranquilo desde el palco la exhibición de su pupilo, no solo por su juego, sino por la concentración que Carlitos mantenía en un partido con demasiada diferencia. 38 golpes ganadores del murciano por 14 de Chardy, 14 errores no forzados ante 36 del francés y 10 ‘aces’ los mismos que dobles faltas su rival al final del partido.

En hierba cualquier despiste se convierte en un problema y, en el tercer set, Chardy, más suelto y menos ansioso, lo puso en evidencia para conseguir su primer ‘break’ (2-4). Alcaraz no permitió mucho más. Volvió a subir el ritmo para hacer el ‘break’ en el siguiente juego y (4-4) y otro más (6-5) para firmar la victoria del partido con un último juego en blanco y un último ‘ace’, en 1 hora y 55 minutos.

Otro galo en segunda ronda

Alcaraz se enfrentará en segunda ronda mañana a otro tenista francés, al ganador del partido que enfrentaba a Alexandre Muller (84 mundial) y Arthur Rinderknech (82), suspendido temporalmente por la lluvia con ventaja del primero por 7-6 (5) y 1-0.

De los 77 partidos previstos para la jornada de ayer en los cuadros individuales, masculino y femenino, solo se pudieron disputar los seis partidos programados en la central y la pista número 1, protegidas por el techo.

"Ojalá Federer esté aquí más días y pueda ver uno de mis partidos"

El murciano deseó que Roger Federer pueda ver alguno de sus partidos y aseguró estar "celoso" de que estuviera en la central y no en la pista 1, donde jugó ante Jeremy Chardy.

"Una vez he terminado el partido y estaba en el vestuario, he visto que estaba por aquí y me he sentido "celoso" de que estuviera en la central y no en mi partido", dijo el español en rueda de prensa. "Me alegra que siga por aquí, involucrado en el tenis. Seguro que cuando acabe tendrá muchísimas cosas que hacer y no sé si podré verle. Poder hablar con él, para mí sería increíble. Me encantaría. Ojalá estuviera por aquí más días y pudiera ver alguno de mis partidos".

Sobre los que le comparan con el suizo, Alcaraz afirmó que es un "halago bonito", pero que no habrá ninguno como Roger Federer en hierba.

"Me gusta que piensen de esa manera sobre mí, pero me queda mucho. En hierba nadie se va a poder parecer a Roger, por su elegancia. Intentaremos parecernos aunque sea un poquito a él. He visto muchísimo vídeos sobre él y me encantaría parecerme un poquito a él", dijo ayer el jugador de El Palmar.