Los culebrones veraniegos del Real Murcia no siempre tienen que ver con fichajes. Los culebrones veraniegos en el club grana casi siempre tienen otros protagonistas. No hay mes de julio en el que el aval para la inscripción en la liga no dé para múltiples titulares y tampoco hay época estival en el que en Nueva Condomina no haya problemas con el proveedor del material deportivo. De hecho, en este 2023, los responsables del Real Murcia ya han sufrido el primer tirón de orejas de Adidas, firma que viste a los murcianistas desde la pasada campaña.

Aunque la ropa para la temporada 23-24 ya está confeccionada, el Real Murcia tendrá que esperar para poder tenerla en sus manos y presentarla ante sus aficionados, en un evento que suele ser de los más esperados de la pretemporada. Y todo por los impagos de los granas a la proveedora de la firma alemana. Como Felipe Moreno no ha abonado las cantidades pendientes que se fueron generando en el final de curso y que superarían los 100.000 euros, Adidas ha decidido cortar el grifo hasta que el Real Murcia no satisfaga la deuda. Ya el pasado verano, cuando se firmó el acuerdo entre los alemanes y los murcianos, Agustín Ramos tuvo que avalar personalmente ante la incapacidad del propio club de cumplir con uno de los requisitos que exigía Adidas. A ese aval, que sigue llevando el nombre de Ramos pese a que éste ya no tiene nada que ver con la entidad, es al que han intentado recurrir en Nueva Condomina. Lo señalaba el ya expresidente hace unos días en una entrevista en la Cadena Ser. En esa intervención explicaba que desde el club habían dado orden a Adidas de que se cobrara lo que se debe de esa garantía que él había puesto en su momento. Pues, según fuentes de este diario, el proveedor del material deportivo ha decidido no hacer uso de momento de ese aval y esperar a que sea el club el que abone lo firmado antes de tomar decisiones más drásticas. De hecho, por ahora solo ha frenado la llegada de las nuevas equipaciones y la ropa de entrenamiento a Nueva Condomina, pese a que estas ya están completamente preparadas para poder ser presentadas por el Real Murcia. Será este el siguiente problema que deberán resolver los responsables de los despachos murcianistas, y es que en solo una semana comenzarán los entrenamientos de la pretemporada. Habrá que ver si ya en esas primeras sesiones de trabajo se empiezan a utilizar las nuevas prendas o si, al igual que años anteriores, se tira de fondo de armario, usando la ropa del curso pasado a la espera de la llegada de la nueva colección. Antecedentes Solo un año después de firmar con Adidas, ya están surgiendo las primeras desavenencias, algo que ya ocurrió con anteriores proveedores como Hummel y Umbro. Estos últimos incluso acudieron a los juzgados al considerar que el Real Murcia había incumplido el contrato al irse con los daneses. La justicia les dio la razón, condenando al club murciano a pagar lo firmado. Más problemas hubo con Hummel, sobre todo en la segunda etapa de la firma en el Real Murcia. En 2020, hubo que esperar hasta octubre para presentar la camiseta, y todo por los constantes cambios de diseño exigidos por el consejo de administración de Francisco Tornel. Desde ayer y hasta el día 17, plazo para inscribir al equipo en Primera RFEF Este lunes se abría el plazo para que los 40 equipos clasificados para la temporada 2023-2024 en Primera RFEF confirmen su inscripción en la tercera categoría. Ese período, del que la Federación ha informado a los clubes, se extenderá hasta el 17 de julio. Posteriormente, en la Española se revisará toda la documentación, dando cinco días extras para si surge algún problema o hay algún error. Así, el Real Murcia deberá aprovechar estas dos próximas semanas para cumplir con todos los requisitos de inscripción. Entre ellos está el del famoso aval, que en este caso deberá poner Felipe Moreno y que ascenderá a casi 200.000 euros. Con el cordobés al frente del club, no debe ser un problema cumplir con ese requisito que en cursos anteriores sí dio muchísimos calentamientos de cabeza a los gestores, llegando incluso a tener que recurrir a la Federación Murcia para que fuera ella la que lo cubriera. Hace un año fue Agustín Ramos el que avaló al club, pero con el murciano ya fuera de Nueva Condomina, será Felipe Moreno el que tenga que asumir esa responsabilidad.