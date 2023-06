El regreso de Arturo Molina es el primer movimiento de este verano en el Real Murcia. El centrocampista abaranero es la primera cara nueva del proyecto que está conformando Javier Recio, al que todavía le falta por cerrar la llegada del entrenador. Pocos son los detalles que se conocen de la plantilla que quiere armar el nuevo director deportivo, aunque lo que sí está claro es que la vuelta del murciano le dotará de mayor llegada y olfato de gol desde la segunda línea.

Tal y como ya hiciera en 2014, cuando su juventud y desparpajo irrumpió en un Real Murcia mermado por el descenso administrativo y al que espoleó con sus cinco goles esa temporada. Sus tantos se transformaron en valiosos puntos durante la travesía en el grupo I de la anterior Segunda División B, y el abaranero, de nuevo bajo el mando de José Manuel Aira, disputó una segunda temporada con el primer equipo que se había ganado de pleno derecho. Sin embargo, tras caer eliminados de nuevo en el play off de ascenso, abandonó el club grana en el verano de 2016. El murciano se marchó en calidad de cedido al filial del Levante con una opción de compra que acabó ejecutando un año más tarde el club granota.

Han pasado siete años desde su marcha, y al Real Murcia regresa ahora un Arturo Molina mucho más maduro y con la intención de volver a ser importante en un proyecto confeccionado desde su inicio para seguir persiguiendo el ansiado objetivo que se le resiste, precisamente desde los primeros goles del joven murciano con la grana en 2014. En su primera temporada despuntó con el filial granota en la tercera categoría, superando su tope de goles al conseguir la cifra de siete tantos.

Eso le llevó en la 2017-2018 al filial del Real Madrid en calidad de cedido por el Levante tras efectuar el cuadro valenciano el pago de la cláusula del acuerdo con el Real Murcia (unos 150.000 euros). Allí, bajo los mandos de Santiago Solari, coincidió en la plantilla con jugadores como Sergio Reguilón, Óscar Rodríguez, Seone o Javi Sánchez. Tras dos temporadas más destacando en el filial del Levante, en el que llegó a estar citado con el primer equipo, dio el salto al fútbol profesional de nuevo como cedido al formar parte del plantel con el que el CD Castellón compitió de nuevo en Segunda División después de una década. Un total de 24 partidos, 18 de ellos como titular, fueron su bagaje en un conjunto albinegro que no pudo finalmente conservar la categoría. No obstante, el centrocampista murciano encontró su hueco en Segunda al enrolarse en las filas del Fuenlabrada en la 21-22. Allí compartió vestuario con un Pedro León que volverá a ser su compañero en apenas un par de semanas, cuando comience de la pretemporada. No obstante, ante la falta de minutos, en enero de 2022 se unió a un Racing de Santander en el que acabó reencontrándose.

Bajo el mando de Guillermo Fernández Romo, exdirector deportivo del Real Murcia y actual entrenador del Ibiza, el abaranero volvió a recargar su confianza con 13 partidos como titular de los quince que acabó disputando en un curso en el que el Racing terminó logrando el ascenso al fútbol profesional. Esta temporada recién finalizada no ha podido contar con el mismo protagonismo, pero sí que ha sido partícipe en la permanencia del club cántabro una campaña más en la categoría de plata.

Con la llegada de Arturo Molina, el Real Murcia cuenta actualmente en su plantilla con el portero Antonio Gallego, los centrales Alberto González e Iván Casado, los centrocampistas Pablo Ganet, Armando, Julio Gracia, Dani Vega y Pedro León más el delantero Dani Romera.

Amistoso ante el Santa Pola en el estadio Manolo Maciá

A pesar de que de momento se conocen pocos detalles de la planificación del Real Murcia para este verano, el club ya ha anunciado varios encuentros amistosos para su puesta a punto antes de que arranque el curso de manera oficial en Primera RFEF el próximo 26 de agosto. A los dos amistosos que ya se conocen para el martes 18 de julio en Pinatar Arena (20.00 horas) ante el Sheffield Wednesday, de la Championship y el del sábado 22 de junio, a la misma hora (20.00 horas), frente al Damac FC, rival que compite en la Primera División de Arabia Saudita, se le unió ayer el choque del próximo sábado 29 de julio ante el Santa Pola, de la Preferente valenciana.

El choque comenzará a las 20.00 horas y se disputará en el estadio Manolo Maciá en el municipio valenciano. También participará en el trofeo Carablea de Plata ante el FC Cartagena el 5 de agosto. Todavía no hay una fecha oficial para que arranquen los tradicionales reconocimientos médicos y entrenamientos de la preparación veraniega, pero todo apunta a que los granas, al menos, habrán iniciado sus primeros entrenamientos de la preparación veraniega en la semana que arranca el próximo 10 de julio teniendo en cuenta las fechas de los compromisos amistosos que se han anunciado estos días.