El STV Roldán está de despedida tras la decisión de Noelia Montoro de abandonar el club. La muleña llevaba en el club roldanense desde hace ya tres temporadas, pero tras la finalización de esta última, ha decidido que es hora de separar sus caminos y explorar nuevos horizontes. La cierre internacional, triple campeona de Europa con la selección española, ha decidido abandonar su zona de confort para afrontar nuevos retos en su carrera deportiva. Tras desarrollar toda su trayectoria en equipos de la Región, primero en el PDM Mula, después en el UCAM ElPozo, con el que debutó en Primera División con 15 años, y en última instancia en el STV Roldán, hace las maletas para seguir creciendo.

El conjunto murciano no terminó la temporada de la mejor manera posible, quedándose fuera de los play off bastantes jornadas antes del final de la fase regular. «Ha sido un año un poco atípico, hemos sido irregulares, pese a jugar buenos partidos. Hemos estado haciendo un buen trabajo, y se vio en la Copa de la Reina, donde conseguimos llegar a la gran final tras vencer al Atlético Navalcarnero en las semifinales», comenta Noelia Montoro.

Para la muleña, uno de los problemas sufridos durante el curso fueron «las lesiones que sufrimos, que afectaron mucho, y en cuanto a los partidos, tuvimos una racha en la que no conseguíamos puntuar. Al final de temporada volvimos a tener una buena dinámica, pero ya no había tiempo para entrar a los play off», lamenta la futbolista del STV Roldán.

Sin duda alguna, tras lo que consiguió el conjunto pachequero el pasado año, los aficionados no esperaban menos para este curso, en el que tenían grandes expectativas, pero al final no salió como las jugadoras querían. «Realmente hemos conseguido objetivos esta temporada, como estar en la Supercopa, y además llegar a la final de la Copa de la Reina, que fue una pena no poder ganarla. Pero es verdad que en la liga nos hubiera gustado estar en la fase de play off, pero no pudo ser», dice Noelia Montoro.

Sin duda alguna el momento más bonito y a la vez el más triste para el STV Roldán fue en la Copa de la Reina, donde consiguió llegar a la final tras vencer al líder de la categoría, el Navalcarnero en las semifinales, pero después, en el partido decisivo, en el que se midió al Burela, que también ha ganado la liga, las chicas de Joaquín Peñaranda cayeron derrotadas y no pudieron levantar el título. «Sientes un sabor agridulce. La parte positiva es que estás jugando una final, y por mi parte, era la primera vez que la disputaba, pero creo que perdimos por la mínima, por pequeños detalles», añade.

Otro de los factores que ha pesado en la casa roldanense fue la marcha de varias jugadoras importantes como Marta Pelegrín o Patri, quien tuvo una gran importancia en la faceta goleadora la anterior temporada. El club, tras ver esas bajas, no realizó ningún fichaje en el mercado de verano, y tan sólo se reforzó con jugadoras del filial pachequero. «Eran jugadoras importantes. Esta temporada nos ha faltado gol y Patri siempre sabía dónde estar para materializar todas las ocasiones», comenta Noelia Montoro.

«Me llevo, más que compañeras, me llevo amigas, porque han sido tres años aquí, y han sido un gran apoyo para mí», comenta la jugadora sobre su marcha del equipo y lo que se lleva de Murcia a su próximo destino, que aún está en el aire, y los candidatos para acoger a la futbolista murciana son Melilla, Poio Pescamar y Burela.

La decisión más difícil que puede tomar un futbolista es la de saber si deja un club en el que lleva muchos años o no, y eso es lo que le ha pasado a Noelia Montoro, a quien le venía rondando esa idea por la cabeza, y fue antes de acabar la temporada cuando decidió definitivamente que abandonaba la entidad pachequera. «Es algo que no puedes decidir a última hora, fue en las últimas jornadas cuando tuve que tomar la decisión y comunicárselo al club para que ellos pudieran ya centrarse en el próximo año y tomar soluciones», dijo.

La marcha de Noelia Montoro a uno de los tres equipos candidatos el título, Melilla, Poio o Burela, no va a hacer que la futbolista siga siendo roldanense y esté pendiente del desarrollo del equipo en la próxima campaña: «Yo ya se lo he dicho a mis compañeras, que ahí está mi contacto para que me hablen y me llamen cuando quieran, y seguiré siendo una seguidora más del Roldán y las apoyaré y seguiré todo lo que pueda», concluye la campeona de Europa con la selección española.