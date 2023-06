Finalizado el play off de ascenso a Segunda División, la Primera RFEF 2023-2024 empezará a tomar forma hoy en Madrid. Conocidos los 40 equipos que competirán en la tercera categoría la próxima campaña, entre los que se incluye el Real Murcia, toca decidir uno de los temas que siempre da para mucho debate, el de la distribución de los dos grupos.

Después de muchas especulaciones, los clubes se reunirán hoy en Las Rozas para decidir cómo se dividirá la próxima Primera RFEF. Y el debate puede ir para largo tendiendo en cuenta que las pretensiones de los equipos y las de la Federación no coinciden. Porque mientras que en la Española se insiste en mantener el modelo actual, con una distribución ‘Este-Oeste’; los participantes promueven un cambio de rumbo, recuperando la división ‘Norte-Sur’.

Sobre la mesa las posibilidades son distintas y variadas, y las Federaciones con más equipos participantes, como la Andaluza y la Gallega, ya han dejado claras sus preferencias. Ambas apuestan por grupos divididos en Norte y Sur, lo que, de salir adelante, haría que el Real Murcia volviera a competir con rivales andaluces -hasta 9 clubes-.

Separando a los madrileños

Lo difícil es cuadrar. Si finalmente la Federación cambia de opinión y atiende la petición de los clubes, hay dos posibilidades para hacer realidad esa distribución Norte-Sur. Por un lado, el Real Murcia aparecería con los 9 equipos andaluces, el Melilla, el Ceuta, el Mérida, los tres valencianos -Castellón, Intercity y Alcoyano-, los dos Baleares -Ibiza y Atlético Baleares- y dos de los cuatro equipos madrileños, lo que obligaría a separar a Madrid Castilla, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada y Atlético de Madrid B.

Dividiendo a los aragoneses

Si la primera opción Norte-Sur obligaría a repartir a los participantes madrileños, en la segunda los que se verían obligados a separarse son los aragoneses y los castellanoleoneses. Porque otra de las alternativas de la que se habla es sacar del Grupo II a los equipos de la Comunidad de Madrid y completar dicho grupo con el Unionistas de Salamanca y el Teruel. La Cultural, la Ponferradina y el Tarazona, por su parte, irían al I.

Esta posibilidad no convence a la Federación Aragonesa, que ha defendido que quiere que sus dos clubes representados compitan con los clubes del Norte de España.

Dándole vueltas al mapa hay múltiples opciones. De hecho se podría repetir una fórmula parecida a la del pasado curso, cuando el Real Murcia tuvo rivales de la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja e incluso de Castilla y León, al aparecer el Numancia en el Grupo II.

Para esta temporada se podría mantener la idea desapareciendo el conjunto soriano, descendido, e incluyendo a los aragoneses -Tarazona y Teruel- así como a dos equipos de andalucía o incluso al Ceuta y Melilla.

El grupo de la muerte

De lo que todos huyen es del grupo de la muerte. Hace una semana se filtró una posible opción que asusta a la mayoría, y es que uniría en la misma liga a Real Murcia, Málaga, Córdoba, Deportivo de la Coruña y Lugo. Aunque las distancias a recorrer no gustan a los clubes, lo que más les disgusa es el potencial que habría en la competición, dificultando la lucha por el ascenso.

Si la Federación apuesta por esta posibilidad para hacer más atractiva la Primera RFEF, el Real Murcia quedaría encuadrado Recreativo Granada, Linares, Antequera, Córdoba, Recreativo, San Fernando, Sanluqueño, Málaga, Algeciras, Ceuta, Melilla, Mérida, Unionistas, Cultural, Lugo, Deportivo de La Coruña, Arenteiro y Celta B.

Manteniendo esa estructura, otra opción sería sacar al Real Murcia, que iría al otro grupo junto a Intercity, Alcoyano, Castellón, Ibiza, Atlético Baleares, Nástic, Cornellá, Sabadell, Barça B, Teruel, Tarazona, Osasuna B, SD Logroñés, Real Unión, Real Sociedad B, Sestao y tres de los cuatro madrileños.

Las especulaciones se acabarán hoy en Las Rozas, cuando los clubes decidan qué opción prefieren. Si no hay unanimidad, se votará y saldrá adelante la distribución que más votos favorables reúna.

El inicio liguero, a finales de agosto o inicios de septiembre Se espera que tras la reunión de los clubes de Primera RFEF también se conozcan las fechas de la competición para la campaña 2023-2024. Aunque se espera, repitiendo la fórmula de hace un año, que la primera jornada quede fijada para el último fin de semana de agosto, también se habla de que se podría retrasar, iniciándose la liga justo con la llegada del mes de septiembre. La Federación, que ha dado pocos detalles del próximo curso, también tendrá que aclarar qué ocurrirá con los derechos de televisión, y es que todavía no se sabe qué operador dará los partidos.



Inicio de semana sin noticias del fichaje del entrenador

Los aficionados del Real Murcia esperan que esta semana sea la definitiva respecto al anuncio del nombre del entrenador que se sentará en el banquillo grana la próxima temporada. Sin embargo, ayer fue un nuevo día de silencio en Nueva Condomina. Entrados ya en los últimos días del mes de junio, siguen sin haber noticias respecto al fichaje del técnico.

Ni el definitivo ‘no’ de Juan Carlos Carcedo, que finalmente ha optado por una oferta para entrenar en Chile, ha acelerado el anuncio de la opción B, y es que el ex del Ibiza era el favorito de Javier Recio al banquillo. Se esperaba que si finalmente no llegaba, el director deportivo grana tuviese una alternativa prácticamente cerrada para no seguir desperdiciando días de planificación, sin embargo, ayer lunes tampoco hubo ningún anuncio por parte del club murcianista.

Tocará seguir esperando a que se confirme el fichaje del técnico para empezar a conocer los primeros detalles de la pretemporada y los primeros nombres de fichajes, así como los futbolistas con contrato que no cuentan.