El Fútbol Club Cartagena sigue trabajando en el mercado de fichajes con cautela y sin prisa, a sabiendas del importante grupo de jugadores que mantiene con vinculación para la siguiente temporada. La portería está cubierta con Marc Martínez y Aarón Escandell y el cuadro albinegro no buscará ningún reemplazo hasta que se confirme la salida del valenciano. La defensa está bien resguardada con Calero, Alcalá, Datkovic y Kiko Olivas a falta de completar los laterales. Por otro lado, la delantera sólo cuenta con Ortuño, Isak Jansson y Ferreiro y es la línea más necesitada mientras que el centro del campo ha ido cogiendo cierta forma al confirmarse la continuidad de Mikel Rico y Damián Musto. Quizás han sido estos dos movimientos los que han cerrado la puerta al exalbinegro Yann Bodiger, que no entra en los planes del FC Cartagena.

Hace justo una semana saltó la noticia. Tras el ascenso del conjunto nazarí, el Granada comenzó a buscar una salida para su centrocampista Yann Bodiger, que no tiene hueco con el equipo en Primera División. El diario Granada Hoy así lo confirmaba el pasado día 16, afirmando que, a pesar de tener contrato en vigor, el francés está entre los elegidos para buscar un nuevo destino junto a otros jugadores del cuadro nazarí como Soro, Sergio Ruiz o el murciano Víctor Meseguer.

Todo esto viene dado porque la temporada de Bodiger no ha cumplido con las expectativas que el Granada tenía de él. Después de una mala etapa con el Cádiz, el mediocentro defensivo salió al Castellón para destacar en Primera RFEF y recibir la llamada del Cartagena, de vuelta en Segunda. Bodiger continuó su proyección de albinegro y se convirtió en uno de los jugadores mejor valorados de la categoría con un año a gran nivel que le sirvió para fichar por un aspirante al ascenso. No obstante, y pese a conseguir el objetivo, su rendimiento no convence en Los Cármenes para jugar en la máxima categoría.

Esta temporada, Bodiger ha sido uno de los jugadores que más ha participado con el Granada, pero también uno de los más cuestionados. Después de 32 partidos, el de Sète no logró ningún tanto y sólo aportó una asistencia en toda la liga. En ese escenario, el Cartagena podía postularse como posible destino de un jugador que ya brilló en el Cartagonova, sin embargo, la comisión deportiva no se ha interesado por el futbolista.

Tras conocer la decisión de su equipo, el jugador y su agencia de representación comenzaron a moverse en el mercado buscando la mejor opción, entre las que no está ni parece que estará la del Cartagena. Según el entorno de Yann, han sido varios equipos los que se han interesado por hacerse con sus servicios. Ninguno de ellos es el Cartagena, quizás debido a la continuidad de Mikel Rico y Damián Musto.

La extraña salida del jugador el pasado verano, enrarecida por una deuda del club con el francés y por unos tiempos que propiciaron su marcha, también puede ser la razón por la que Yann Bodiger no es una opción para el conjunto albinegro.