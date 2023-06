Es la primera piedra del nuevo proyecto de Xavi Hernández. Es el primer fichaje, ya confirmado oficialmente, del Barcelona 2023-24. Es Ilkau Gündogan, el excapitán del Manchester City, donde lo ha ganado todo esta temporada: Champions, Premier y FA Cup. Pero el centrocampista alemán, de origen turco (32 años), ha decidido abandonar el proyecto de Pep Guardiola para pilotar el nuevo Barcelona.

Firma por dos temporadas, con opción a otra más, en función de los partidos que juegue y tiene una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Supone, además, la llegada de Gündogan al Barcelona una bendición para Xavi porque le da muchos recursos en el centro del campo.

Jugador poliédrico para Xavi

Puede ser el excapitán del City un medio centro con oficio, aunque ahí se pierda su capacidad goleadora. Puede jugar de interior, arrancando por el flanco izquierdo, para acercarse más al área y ser decisivo, tanto con pases como con goles. Y puede ser, o al menos así lo usó Guardiola, hasta un falso nueve para jugar con otro sistema distinto.

Gündogan deja el City porque necesita explorar nuevos desafíos lejos de Inglaterra. Allí, tras siete temporada, no tiene nada más por ganar. En el Barça, en cambio, y al igual que su amigo Lewandowski, con quien coincidió en el Dortmund, es el "líder silencioso", como lo definió Guardiola, que necesita Xavi para que su equipo sea importante en Europa.

Pudo quedarse en el City porque Guardiola lo quería, al menos, un año más. Pudo elegir la vía árabe al recibir ofertas espectaculares, fuera de mercado, desde allí. Pero, al final, Gündogan ha decidido venir al Barcelona para ser el piloto de la reconstrucción de un equipo que ha dominado en España (Liga y Supercopa), pero se ha estrellado en Europa.

Esperando el medio centro

Es, por lo tanto, la primera piedra del segundo proyecto completo de Xavi, quien aterrizó en noviembre de 2021. Al técnico le falta, eso sí, el medio centro defensivo "top", como recordó él mismo, capaz de suplir la tremenda ausencia de Sergio Busquets, que ya ha oficializado su marcha al Inter Miami donde se reencontrará con Messi.

Necesita el técnico un jugador contrastado, que no sienta la presión que desprende ese lugar. Su preferido era Zubimendi, el centrocampista de la Real Sociedad. Tiene una cláusula de 60 millones de euros, pero él no quiere abandonar San Sebastián. La opción de Kimmich, el medio centro del Bayern Múnich, también se desvanece porque no lo dejan salir de Alemania.