El mismo fin de semana donde quedó totalmente definido que Pedro Acosta estará el próximo año en MotoGP, aunque ahora falta que KTM logre esa montura que quiere poner en sus manos, el mazarronero acortó distancias con Tony Arbolino en el Gran Premio de Holanda, en el circuito de Assen, donde se vivió un apasionante final con dos pilotos de la Región como protagonistas. Por sólo 39 milésimas de segundo, Fermín Aldeguer se quedó sin el primer podio de su carrera deportiva, ese que viene buscando desde hace tanto tiempo y que se está mereciendo. Después de superar en una última vuelta frenética a Acosta, el campeón del mundo de Moto3 de 2021 le devolvió el adelantamiento para aprovechar en la recta de meta la mayor aceleración de su KTM y anotarse el tercer puesto para quedarse así a sólo ocho puntos del líder de Moto2 cuando el Mundial afronta un largo descanso hasta el próximo mes de agosto.

Fue una carrera sin muchos adelantamientos pero con muchas incidencias. Ganó James Dixon, que después de nueve terceros puestos, por fin subió a lo más alto del cajón. Y regresó al primer plano el japonés Ai Ogura, subcampeón el año pasado de la clase intermedia y que ayer fue segundo en ‘La Catedral’.

Por detrás, Acosta y Aldeguer fueron protagonistas de principio a fin. Los dos tuvieron que cumplir una sanción de una ‘vuelta larga’, siendo muy rigurosas las decisiones de los jueces porque ambos actuaron con corrección. El de La Ñora, en el primer tercio de la carrera; y el segundo, en el tramo final. Además, se añadió emoción a la ‘long lap’ de Acosta, que llegó tras salvarse de una caída. El de Mazarrón tuvo que trazar por fuera de la curva y dejó que le superara Dixon, prácticamente idéntica situación que vivió antes Aldeguer, quien también dejó que le adelantara otro piloto. Pero el de KTM pisó fuera de la línea blanca en el momento de realizar la vuelta larga. Por ello, el Team Boscoscuro de Aldeguer y el de Sito Pons de Aron Canet reclamaron a los jueces, puesto que le habrían puesto una sanción de tres segundos que habría permitido a sus pilotos adelantar una plaza. Pero los mismos comisarios que con anterioridad no habían interpretado el espíritu del reglamente, que es no verse beneficiado por una acción, sí que entendieron en esta ocasión que Acosta no había obtenido ventaja.

«Estoy contento con la cuarta poción, pero creo que merecimos el podio. Luché mucho y lo di todo durante esta carrera. Ahora tenemos un mes de parón veraniego en el que entrenaré para volver a la pista en Silverstone con más determinación y ganas de ganar», resumió Aldeguer su actuación.

Acosta, quien obtuvo su tercer podio consecutivo tras dos victorias, también salió satisfecho: «Estoy muy contento con el resultado. Era nuestra primera vez en Assen con la Moto2 y logramos nuestro tercer podio consecutivo. Creo que será una buena preparación para Silverstone, que será otro circuito nuevo para mí. El equipo ha trabajado muy duro para una carrera dura, en la que con los problemas de agarre hemos cometido algún error, pero tenemos que estar muy contentos con el resultado», resaltó.

La clasificación, cuando quedan aún doce carreras por disputar esta temporada, se ha quedado apretada, con Arbolino con 148 puntos, sólo ocho más que Pedro Acosta. Más atrás quedan James Dixon, con 104, y Alonso López, con 92.