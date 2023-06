Murcia se ha postulado para acoger la Supercopa Endesa 2023-2024, que se disputará a finales de septiembre. Barcelona, Real Madrid y Unicaja serán tres de los cuatro participantes. El último será el anfitrión de la ciudad donde se celebre, que en caso de ser la capital del Segura, sería el UCAM Murcia CB. El propio club, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma son las tres patas que intervienen en esta petición formulada a la Liga ACB. Pero para que Murcia pueda ser sede de la Supercopa tiene que realizar un importante lavado de cara al Palacio de los Deportes.

Mejorar la iluminación, cambiar la megafonía, instalar un videomarcador central y subsanar los problemas del aire acondicionado son requisitos indispensables para poder organizar la competición. La ACB quiere garantías de que todos, al margen del canon económico, se van a cumplir. De lo contrario, la petición se quedará en otro proyecto fallido.

El UCAM Murcia y su afición saldrían doblemente beneficiados. Por una parte, algunas de las deficiencias que tiene el Palacio, que se inauguró en octubre de 1994, serían subsanadas y durante la temporada se beneficiarían de ellas, ya que no desaparecerán tras la celebración de la competición. Además, participaría por primera vez en su historia en la Supercopa Endesa y, de paso, tendría un test importante de cara al inicio de la temporada en la ACB, ahorrándose así tener que hacer encaje de bolillos, como ha ocurrido en los últimos años, para poder tener amistosos de calidad.

El Palacio de los Deportes no acoge una gran competición de baloncesto desde el All Star de 1998, donde se celebraron los concursos de mates y triples y también un partido entre un combinado nacional y extranjero. Con anterioridad se disputó la Copa del Rey, en 1996, que ganó el TDK Manresa en la final al Barcelona. Por tanto, hace 25 años que en Murcia no se celebra un torneo baloncestístico de primer nivel. La pasada edición de la Supercopa Endesa se disputó en Sevilla y enfrentó en la final al Real Madrid y el Barça, imponiéndose los primeros.