Mientas Novak Djokovic se prepara para su gran baño de gloria hoy en Roland Garros, lejos de París, ya en Murcia, Carlos Alcaraz va a pasar en los próximos días una revisión exhaustiva de su cuerpo para buscar los motivos de esos calambres que le atenazaron ante el serbio y convirtieron su sueño de suceder a Rafa Nadal en el palmarés, en un calvario.

No es el primer contratiempo. Y eso, a sus 20 años, preocupa a su entorno que, en París le ha llevado entre algodones cuidando su cuerpo, reservándolo sin entrenar los días antes de sus partidos. A finales de noviembre del 2022 se quedó sin jugar su primer Masters y la final de la Copa Davis por una lesión de abdominales que le obligó a retirarse en cuartos de final de Paris-Bercy ante el danés Holger Rune.

Un par de meses después, antes de viajar al Open de Australia, se quedó en Murcia por una lesión en el isquiotibial de su pierna derecha y no pudo volver a competir hasta el torneo de Buenos Aires, en febrero. Después jugó y perdió la final de Río de Janeiro, cojeando ostensiblemente ante el tenista británico Cameron Norrie.

Los calambres de París no son nuevos, y por eso preocupan. En las últimas semifinales de Miami, que perdió ante Jannik Sinner, también acusó calambres, pero como ante Djokovic también terminó el partido. «Hay que ver qué ha pasado, qué hemos estado haciendo mal y qué podemos mejorar. Nos vamos muy jodidos, todo el equipo, con las emociones a flor de piel», decía Carlos Alcaraz antes de marcharse de Roland Garros.

Juanjo López, el médico murciano que se encarga directamente de la lesión del jugador, explicó en Onda Cero los motivos que podían haber causado los problemas físicos: «El calor, desajuste de electrolitos, la tensión, es un combo que hace que pueda pasar estas cosas. Cuando hay una plaza como esta llena, el partido del año, mucha tensión, la experiencia es un grado. El factor psicológico es importante pero también el fisiológico».

También habló el murciano de los calambres: «Normalmente se recuperan a los minutos. Una reposición de electrolitos y te puedes recuperar. Pero esto es tenis y mientras te recuperas vas perdiendo juegos -tuvo que conceder uno para poder ser atendido- y enfrente tienes a Djokovic, que no perdona una. En tenis un calambre es muy malo, el consejo que le hemos dado es que se deje llevar pero la montaña era muy grande como para superarla».

«Carlos estaba convencido de que este partido lo podía ganar. Pero hay que estar en ese momento y situación y en el tenis no todos los días son iguales y es normal que haya debilidades. No eres un robot, es persona y estas pequeñas cosas te hacen mejorar», terminó diciendo.

El día después de la eliminación del murciano en Roland Garros, esos problemas físicos dieron mucho que hablar y fueron objeto de análisis por parte de varios exjugadores que ahora son comentaristas televisivos. Uno de ellos es el catalán Álex Corretja, ahora en Eurosport. «Creo que Carlitos quiere ir demasiado en cada golpe, que es muy exigente. Tiene que aprender a jugar al mejor de cinco sets en tierra batida», dijo el finalista en París en 1998 y 2001. «Aprenderá de esto, creo que para el año que viene. Tenía la experiencia del año pasado, que llegó a cuartos de final y ahora hasta semifinales. Llegó aquí con mucha presión porque todo el mundo hablaba de él como favorito antes y durante el torneo. Pero cuando juegas contra alguien como Novak Djokovic, con tanta experiencia y talento, siempre tienes que estar ahí, aguantar y esperar a ver qué pasa», declaró.

El estadounidense John McEnroe, quien durante todo el torneo ha manifestado su admiración por el murciano, explicó que «la raqueta de Alcaraz cometió muchos errores en el primer set, demasiados. Salió tenso y no fue capaz de ejecutar su nivel habitual por culpa de Djokovic», para posteriormente deshacerse en elogios hacia el tenista de El Palmar, del que apostilló que «tiene una gran sonrisa, juega con mucha energía. Es un gran estímulo para nosotros tener a un chico así en la cima de nuestro tenis. Ojalá pudiera copiarlo de alguna manera. A Alcaraz, ¡creadlo!», exclamó.

El alemán Boris Becker aportó puso en cuestión la decisión del equipo de Juan Carlos Ferrero de no hacer entrenar a Alcaraz los días de descanso: « Carlos no ha entrenado en sus días libres en los últimos diez. Puedes hacerlo de vez en cuando, pero cuando esa es la rutina, hay un poco de falta de forma física, para indicar que las consecuencias de esta situación es que «pierdes el control del pie, la pantorrilla. Ya no puedes pisar correctamente. Además, probablemente también tenía calambres en la mano, ya no podía sostener la raqueta correctamente. Era un calambre en todo el cuerpo, por así decirlo. En ese momento pensé que tenía que parar ya», concluyó.

Djokovic, a por el título y el numero 1

La Phillippe Chatrier está preparada para la gran ocasión. Djokovic pisará hoy (15.00 horas, Eurosport, DAZN y DMAX) su tierra roja dispuesto a dejar huella en Roland Garros y, sobre todo, en la historia del tenis. En su mano está conquistar el 23 Grand Slam de su carrera. Superar el récord que comparte con Rafa Nadal, con 22, y hacerlo sobre la tierra dominada por el campeón balear, ausente por una lesión en la cadera. Si consigue algo que pocos dudan, también recuperará el número 1 del mundo, arrebatándoselo a Carlos Alcaraz por 420 puntos.

«Estoy muy cerca de ese momento. Lo sé. Estoy muy feliz de estar en condiciones de hacer más historia en este deporte pero solo estoy pensando en conseguir otra victoria», decía.

‘Nole’ afronta el último escollo, antes de convertirse en el mejor jugador de la historia del tenis, al menos por los números fríos, aunque en otras valoraciones, tanto Roger Federer como Nadal le siguen sacando ventaja y no parece que vaya a superarles nunca.

Casper Ruud, el último que puede impedir el éxito de Djokovic, no parece el rival más duro para conseguirlo. El exnúmero 1 es el favorito absoluto. Ni en Noruega confían en el milagro.