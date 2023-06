El UCAM Murcia no pasó del empate en la ida de la final de los play off de ascenso a 1ª RFEF frente al Atlético de Madrid B (1-1) y se jugará el ascenso a domicilio. El conjunto universitario volvió a salir con un sistema de cinco defensas, con Pescador y Javi Moreno como carrileros. En el primer tiempo, los de Víctor Cea quisieron mostrar el mismo juego que en Ibiza, pero no les salió de la misma manera. El rival supo manejar la presión alta de los universitarios y ser superior. Los locales poco a poco se fueron metiendo en el encuentro, algo que se cristalizó con el gol de Pito Camacho antes del descanso. El partido cambió entonces por completo, y fueron los locales quienes comenzaron a dominar. En la segunda mitad, el conjunto rojiblanco salió a morder y el UCAM, que intentaba mantener el balón, se vio de nuevo contra las cuerdas. Fue entonces cuando los visitantes empataron el partido. Tras el gol colchonero, el conjunto universitario volvió a echarse para adelante y buscó el gol, pero desafortunadamente no lo consiguió, marchándose a Madrid con la final abierta para los dos equipos.

El encuentro comenzó con posesión para los universitarios, que salieron con el mismo dibujo que en la remontada frente al Peña Deportiva. Víctor Cea quiso imponer el mismo estilo de juego, con presión alta, buscando atosigar al rival, pero la historia no fue así. El Atlético de Madrid B supo sobreponerse al juego acosador de los universitarios y dominó durante los primeros compases. El conjunto rojiblanco estaba siendo superior a los universitarios, controlando el juego y disfrutando de más llegadas que los locales. Gismera probó suerte con un potente disparo desde media distancia con un chut potente y raso al palo largo del portero, pero Pau Torres evitó el que pudo haber sido el primer gol del partido. Tras ese dominio rojiblanco, los de la Universidad Católica consiguieron reponerse y empezar a crear más jugadas, y en una de esas llegadas encontró fortuna en una que comenzó Javi Moreno y finalizó Pito Camacho. El extremo consiguió zafarse de los defensores y llevarse la pelota en el borde del área, el esférico quedó botando y metió un pase alto al área, donde apareció Pito Camacho completamente solo para con un buen cabezazo poner el primero para los universitarios. Después del gol que abrió el marcador a favor del UCAM Murcia, el partido cambió por completo. El punto de inflexión fue una tángana tras una falta de Manu Ramírez que encendió a los jugadores rojiblancos. Se encararon Yasser y Carlos Martín, saliendo ambos amonestados, y el equipo visitante se salió del partido por completo. Eso hizo que el UCAM Murcia dominara. En los últimos minutos de la primera mitad, el UCAM Murcia, que estaba siendo el que controlaba el juego, pudo anotar el segundo con una gran jugada entre Javi Moreno y Manu Ramírez. El extremo del UCAM se deshizo de un defensor por la banda y se la pasó a Manu Ramírez, que hizo un amago de centro con la derecha y con un gran recorte se hizo el hueco perfecto para chutar con la izquierda, pero el disparo se marchó fuera. Tras esa gran acción, el colegiado pitó el final de la primera mitad, que terminó con un UCAM Murcia que supo reponerse y acabar en mejor forma de la que comenzó el encuentro. El segundo tiempo comenzó muy parejo a lo que se vio en la primera parte. Un UCAM Murcia que salió a mantener el balón, sin arriesgar, pero de nuevo los rojiblancos le comieron la tostada y fueron superiores en los primeros compases de la segunda mitad. El Atlético de Madrid B empezó a llegar a la portería de Pau Torres, pero no conseguía conectar las jugadas. Dani González perdonó una gran ocasión, quedándose mano a mano con el guardameta universitario tras un buen pase de Cala, pero el delantero del filial mandó el balón por línea de fuera. Tras esas jugadas del Atlético de Madrid B se olía el gol a distancia, y así fue. Diego Bri, que estaba siendo la pesadilla de Pescador por la banda izquierda, consiguió mandar un centro medido al segundo palo, donde apareció la cabeza de Carlos Martín para mandar el cuero al fondo de las mallas y poner el empate en el marcador. Tras el jarro de agua fría que supuso el gol del empate, el UCAM Murcia poco a poco fue espabilando y metiéndose en el partido. Aunque no tenía muchas ideas en el ataque, fue encontrando huecos. Javi Moreno fue el mejor de los universitarios y consiguió conectarse bien con Isra Cano, que entró en la segunda parte, pero no consiguieron sacar producto con alguna jugada. Fran Lara casi dio la sorpresa con el que hubiera sido uno de los goles de la temporada. El zaguero universitario recibió el balón un poco más atrás de la frontal del área y no se lo pensó dos veces en disparar. A punto estuvo de introducir el balón dentro de la portería, pero Iturbe estuvo muy atento para blocar el lanzamiento. Después de esa gran jugada, el UCAM Murcia tuvo otra oportunidad con un disparo de Yasser al primer palo desde la frontal, pero de nuevo Iturbe se hizo enorme para evitar el gol de la victoria universitaria. No hubo tiempo para más, y el colegiado decretó el final del partido con empate en el marcador. El UCAM Murcia empató el encuentro y se irá a jugarse la vida a Madrid, con una vuelta que está abierta para los dos conjuntos. "Cada partido nos hace crecer aún más, y tenemos que ser más valientes" El conjunto universitario no pasó del empate frente al Atlético de Madrid B en un partido que el UCAM Murcia tuvo controlado por momentos, pero no dominó de principio a fin, ya que su rival supo manejar el choque bien y poner en peligro a los universitarios. Víctor Cea habló después del encuentro y contó sus sensaciones después de los 90 minutos. El UCAM Murcia no está jugando la fase de campeonato regular, donde si cometes algún fallo de gravedad tienes muchos más partidos para arreglarlo. Está disputando la final de los play off de ascenso a Primera RFEF, y ningún equipo se quiere quedar a las puertas de la gloria. «Ha sido un partido muy exigente, no esperaba menos, contando con que estamos en la final», comentó Víctor Cea. Pese a no haber sido claro dominador durante todo el transcurso del partido, el UCAM Murcia tuvo más oportunidades que los rojiblancos y pudo haberse llevado la ida y dejar la eliminatoria a su favor de cara a la vuelta en Madrid. «El equipo mejora en cada partido, y de la semana pasada a esta el conjunto ha mejorado. Si alguien se merecía ganar era el UCAM Murcia, por ocasiones y por ambiciones. Los minutos finales reflejan lo que buscaba un equipo y lo que buscaba el otro», dijo el técnico universitario. Al UCAM Murcia solo le vale la victoria en el partido de vuelta, ya que en caso de empate, no habrá penaltis y ganará el mejor clasificado, que en este caso es el filial rojiblanco. «Nos tocará arriesgar más en Madrid. Cada partido nos hace crecer aún más, y tenemos que ser más valientes», concluyó el técnico Víctor Cea.