Habrá que esperar hasta tres meses para ver si Javier Recio va consiguiendo lo que plantea, pero de momento, cuando solo han pasado tres días desde que se conociese su incorporación, poco ha podido avanzar. Tan poco que, interpretando sus palabras, no ha llegado ni a levantar el teléfono para empezar a llamar entrenadores. De hecho, posiblemente ni tiene un candidato claro en su cabeza, dado que afirmó que a partir de ahora se iniciará una especie de casting, «con reuniones para ir conociéndoles cara a cara».

Pero teniendo en cuenta lo que dijo que quiere, la lista de candidatos al banquillo grana se reduce de forma importante. Y es que Javier Recio tiene claro que el entrenador que se siente en el banquillo del Real Murcia para la campaña 23-24 debe de ser un técnico «que conozca la categoría y que entienda la exigencia de un club como este». Es más, el madrileño habló de el nuevo míster «tiene que saber lo que es jugar un play off y conseguir un ascenso».

Apunta alto el Real Murcia y su nuevo director deportivo, sobre todo porque la idea, según relató, es pensar en un entrenador que «sirva tanto para sentarse en el banquillo en Primera RFEF o en Segunda».

Una vez desvelado que Recio asume la dirección deportiva, todas las miradas están ahora en la elección del entrenador, de ahí que la mayoría de preguntas formuladas al madrileño en su presentación fuera por ahí. Y al ser cuestionado sobre si iría sí o sí a por un perfil contrastado, Recio mantuvo su línea: «Sería lo ideal», comentaba, llegando a bromear con la contratación de Pep Guardiola.

Volviendo ya a la realidad, insistía en que «es importante saber dónde estamos y lo que requiere este club, porque no es lo mismo entrenar al Real Murcia que a cualquier otro equipo». «Queremos un entrenador con personalidad, que sepa afrontar un partido con 20.000 personas en las gradas y que sepa aguantar la presión, porque habrá momentos difíciles», continuaba, aprovechando también para felicitar por su trabajo a Mario Simón, a quien no se le ha ofrecido la renovación tras completar su segunda temporada, confirmándose su adiós este jueves.

Salvo que Recio sea un experto en jugar al despiste, lo que parece es que el anuncio del nombre del nuevo entrenador no se va a realizar de hoy para mañana. Aunque el madrileño dijo que le gustaría tenerlo «lo antes posible», también dejó claro que «no vamos a tener prisa, porque acertar en la elección del técnico es vital». Y sin técnico, tampoco se acelerará en la llegada de jugadores, ya que el nuevo director deportivo quiere realizar la confección de la plantilla mano a mano con el míster, o por lo menos eso dijo, señalando que «quiero trabajar de la mano del entrenador para saber con qué modelo va a jugar y qué perfiles de jugadores vamos a necesitar. Queremos acertar sí o sí».

Apunta alto el Real Murcia en la contratación del entrenador y también lo hará en la confección de la plantilla. Solo hay que escuchar a Recio decir que «necesitamos fichar a los mejores jugadores de la categoría y se hará un esfuerzo».

Llegado a este punto, el director deportivo no pudo negar que «habrá un presupuesto importante», eso sí, para quitarse presión, dejó claro que «no vamos a hacer un equipo a base de talonario». «No creo que sea esa la manera, pero lógicamente habrá un presupuesto fuerte», insistía, añadiendo que «haremos un esfuerzo para traer jugadores que marquen las diferencias en distintas posiciones». «Felipe Moreno y yo no estamos aquí para quedarnos en Primera RFEF», indicaba.

Eso sí, solo unos minutos después, al ser cuestionado si el objetivo era claramente el ascenso, el madrileño intentó poner un poco los pies en la tierra. «Si empezamos a hablar ya de ascenso, mal vamos. Hay que ir paso a paso y no olvidar de dónde venimos. Lo importante es que a lo largo de la temporada consigamos normalidad tanto cuando lleguen las victorias como las derrotas», dijo, aunque sus palabras no transmitieron mucha credibilidad respecto al no hablar de ascenso cuando siguió relatando las características que debe tener la plantilla para la temporada 23-24.

«Tenemos que construir un equipo competitivo», insistía, hablando de que «es fundamental en la categoría que el equipo sea un ganador de duelos. Debemos ser intensos, de ahí que necesitemos una defensa consistente y luego tener jugadores determinantes arriba».

Dentro de las preguntas sobre el proyecto, el director deportivo también fue cuestionado por la importancia de tener un filial fuerte, pero esto lo trasladó para «más adelante», añadiendo que «hay que hacer un análisis profundo».

Con esas tres palabras definía Javier Recio el proyecto de Felipe Moreno en el Real Murcia, un proyecto al que se sumó nada más recibir la primera llamada. «Conozco muy bien el club, porque llevaba tiempo mirándolo de reojo por si surjía esta oportunidad, y tengo claro que hay muchas posibilidades de mejora», decía, aprovechando además para destacar la gran importancia de una afición «que está en las buenas y en las malas».

Felipe Moreno: «Recio tendrá plenos poderes en la toma de decisiones»

El presidente dice que el reto es «estar entre los mejores, pero con los pies en el suelo».

Javier Recio estuvo acompañado durante su presentación como nuevo director deportivo del Real Murcia por el presidente del club grana, Felipe Moreno. En la mesa central también estuvo el consejero Antonio Pedreño. Moreno solo tuvo elogios para su nuevo director deportivo, al que calificó de «experimentado» y del que dijo que «ha llegado la mejor persona», llegando a afirmar que «he estado rezando para que no se lo llevara otro». «Espero que sea por mucho tiempo», añadió el cordobés, que ha contratado a Recio por dos campañas con opción a una tercera. Posteriormente, tras la intervención del ex del Mallorca, Felipe Moreno volvió a tomar la palabra para atender las preguntas de los medios de comunicación. En ese momento, al ser cuestionado por los poderes que tendrá Recio, el presidente grana dejó claro que «tendrá plenos poderes». «Nosotros podremos indicar si una opción se ajusta o no al presupuesto, pero él tendrá autonomía total en la toma de decisiones», continuaba. Si algo ha sido Felipe Moreno desde su llegada al Real Murcia es ambicioso, de hecho no dudó en hablar de luchar por la primera posición y por el liderato en el curso ya acabado. Mantiene esa idea ahora, aunque después de escuchar a Recio decir que no era el momento de poner sobre la mesa la palabra ‘ascenso’, el cordobés pisó un poco el freno al ser cuestionado por los objetivos. «Tenemos que tener los pies en el suelo, pero me marco estar entre los mejores», comentaba, aprovechando también para decir que él no había participado en la confección de la plantilla de Mario Simón, que finalmente no se metía en el play off. «Solo he intentado transmitir ilusión y experiencia».