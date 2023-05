El UCAM Murcia CF necesita una victoria mañana ante la Peña Deportiva (12.00 horas) para no caer a las primeras de cambio en el play off por el ascenso a Primera Federación. El conjunto universitario debe remontar el 0-1 encajado en la capital del Segura el pasado fin de semana, pero el entrenador Víctor Cea se muestra confiado en las capacidades de su plantilla para lograrlo. «Tras el resultado del partido de ida nos presenta otro reto. Este reto nos motiva tanto a mí como a mis jugadores que son los protagonistas en el verde. Ellos no tienen duda de sus capacidades y van a buscar dar su mejor versión para pasar a la siguiente ronda», explicó ayer ante los medios de comunicación en la previa del choque.

El equipo murciano buscará voltear su posición en la eliminatoria en un terreno de juego que cuenta con césped artificial. «Rsto limita más nuestras cabezas, que la realidad del juego. El balón robada mal cuando era campo de tierra, pero el balón rueda muy bien en césped artificial y ellos lo han demostrado durante todo el año. Eso le ha permitido ser segundo de su grupo. Somos un equipo que juega y no nos agarramos a excusas. Somos valientes y tenemos que demostrar nuestras capacidades con balón, que igual en la ida no fuimos capaces de demostrarlo», explicó Cea, que al igual que remarcó en el encuentro de ida, está seguro que su equipo es capaz de salir adelante en este tipo de situaciones y adversidad. ««Esta plantilla ha demostrado ya esta temporada en varias ocasiones que sabe jugar con esta presión», concluyó.