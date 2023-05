Luis Carrión compareció ante los medios ayer en la previa del último compromiso de la temporada regular. El FC Cartagena visitará mañana (16.15 horas, Amazon/Movistar) a un Racing de Santander salvado con el único aliciente de quedar en el séptimo lugar y mejorar la situación clasificatoria respecto al año pasado.

El entrenador catalán dejó entrever que será una buena oportunidad para que futbolistas menos habituales tengan minutos. «Ha habido gente que ha entrenado muy bien y no he tenido la posibilidad de darles minutos, pero se lo han merecido», dijo. «Sé que no es mucho premio, pero quiero que puedan competir», apuntó.

Carrión explicó que el FC Cartagena y él han hecho «un buen binomio» y manifestó su deseo de continuar en la ciudad portuaria priorizando un buen plan de cara al curso 2023-2024. «Hay que saber qué presupuesto tenemos y hablar del proyecto deportivo», comentó el preparador barcelonés cuyas pretensiones van más allá del aspecto meramente económico: «No he buscado hacerme rico. En el club me valoran lo suficiente para que una cantidad sea el impedimento».

El técnico cartagenerista adelantó que la semana que viene se retomarán las conversaciones sobre su renovación, una vez haya finalizado la temporada. Otro de los componentes que podría jugar un papel importante en el entendimiento de las dos partes es la continuidad y la mejora de la plantilla: «Para mí es básico saber con quién podemos contar», aclaró Carrión, quien también avisó que ya ha mantenido conversaciones con algunos de sus jugadores y con el club. El entrenador albinegro reconoció que muchos de sus futbolistas han hecho una temporada muy destacada, lo que podría animar a su fichaje por otros equipos: «Esto se suele dilatar porque tienen ofertas de clubes grandes y será difícil retener a algunos». Sin embargo, una parte importante del vestuario tiene contrato de cara a una temporada para la que, según palabras de Carrión, se necesitan «dos o tres retoques».

Uno de los nombres más ilustres y consolidados del vestuario cartagenero es Pablo De Blasis. El argentino ya estuvo cerca de no jugar este año en la trimilenaria y de nuevo vuelve a acaparar muchas miradas. «En mis planes entra de aquí a 30 años y en los club también», expresó Carrión al ser preguntado por la continuidad de su capitán. «Él tenía ofertas de más dinero en España, decidió quedarse aquí y este año valorará, aunque ojalá estemos juntos porque me hace ser mejor entrenador», manifestó. El entrenador del Cartagena también tuvo palabras amables hacia la afición. «Es difícil explicar con palabras lo que he sentido aquí. Si sigo aquí intentaré seguir cultivando este cariño que he recibido y, si no, estaré eternamente agradecido», sostuvo. Carrión también expuso que las posibilidades de crecimiento de la entidad pasan por «mejorar en la clasificación, conseguir ascender o mediante la venta de jugadores».

Por otro lado, el técnico albinegro también valoró la trayectoria del equipo en las últimas semanas. Carrión admitió que los empates ante Albacete primero y Burgos pesaron mucho. «Hay que alabar la temporada que ha hecho el equipo con este presupuesto peleando por ser séptimos», sostuvo.

Cambio de piel

El FC Cartagena anunció que la marca italiana Macron se convierte en el nuevo sponsor técnico del club de cara a las próximas cuatro campañas. El acuerdo entre ambas partes abarca también al resto de equipos de la entidad albinegra, incluyendo la cantera y las secciones de esports, baloncesto, balonmano, voleibol y gimnasia rítmica. De esta manera, Macron toma el relevo de Adidas, firma que había vestido al Cartagena desde la temporada 2018-2019.