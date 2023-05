Si el Real Murcia hubiera ganado al Barcelona B el pasado 5 de marzo, la situación hoy de los granas sería más favorable. Si los murcianistas no hubieran empatado a cero contra La Nucía, posiblemente la clasificación para el play off estaría casi en el bolsillo. Lo mismo se no hubiera caído en casa contra el Atlético Baleares o el Intercity, dos equipos que coquetean o han coqueteado con el descenso. Sin embargo, el Real Murcia lleva una temporada pésima en casa, tan pésima que se ha agravado en este 2023, en el que los aficionados murcianistas solo han celebrado tres triunfos, y que ha hecho que los de Mario Simón lleguen a la última jornada con deberes por hacer en su objetivo por jugar el play off.

Todo lo que los jugadores granas no han hecho en estos meses atrás deberán hacerlo esta tarde a partir de las 19.30 horas para que competir por el ascenso sea una realidad. Pero se ha complicado tanto la cosa, que ni ganando al Eldense será suficiente. Tendrá el Real Murcia que sumar el triunfo en casa, algo que no hace desde el pasado 2 de abril, cuando goleó al Cornellá por 4-0. Y, una vez con los tres puntos en el bolsillo, habrá que mirar los resultados del Barcelona B y la Real B. Porque si pierden los azulgranas ante el UD Logroñés o los realistas frente al Castellón, los granas se colarán entre los cinco primeros. Lo que lo fastidiaría todo es un empate de los azulgranas, y es que, en ese caso, aunque el Sanse no sume puntos, un triple empate perjudicaría a los de Simón. Todo se jugará en 90 minutos y sobre el césped, pero a lo largo de la semana el Real Murcia ha trasladado parte de la responsabilidad a sus aficionados, y sus seguidores, aunque no tendrán capacidad para mover el marcador, han respondido notablemente. Se fijó el club la meta de llegar a los 30.000 espectadores, lo que supondría prácticamente el lleno, y si no se logra colgar el cartel de ‘No hay billetes’, será por muy poco. Ayer, ya se habían unas 13.000 entradas, que hay que sumar a los 12.000 abonados que tiene la entidad. Pues vista la respuesta del murcianismo, solo falta que respondan los que llevan meses sin dar la talla en Nueva Condomina, y esos no son otros que los jugadores. Animados por la victoria del pasado sábado ante el Alcoyano en El Collao, a los de Mario Simón solo les queda repetir éxito, y lo tienen que hacer frente a un Eldense que es segundo y que todavía tiene opciones de ser líder -está a dos puntos del Amorebieta, que juega ante el descendido Bilbao Athletic-. ¿Apostará por dos delanteros? Ha recuperado Mario Simón para este partido tanto a Arnau Solá como a Alberto López, por lo que la única baja será la del sancionado Julio Gracia. Lo normal es que el técnico grana repita el once de Alcoy, del que se podría caer Alfon para dar la alternativa a Dani Vega o a Loren Burón. Sin embargo, con Dani Romera ya al 100%, habrá que ver si el técnico madrileño, dada la necesidad de ganar, apuesta por un sistema con dos delanteros. En ese caso, Arnau Ortiz o el mismo Alberto Toril podrían desplazarse a la banda derecha, dejando a Dani Romera como hombre más adelantado. Pedro León lideraría el ataque izquierdo, mientras que Galindo y Ganet estarían en el centro del campo. «Estoy seguro de que se darán los resultados que necesitamos» Mario Simón sigue convencido de que se va a dar la carambola necesaria para que el Real Murcia juegue el play off. Lo repitió este viernes en rueda de prensa, indicando que «a un día de jugar no voy a cambiar mi opinión y estoy convencido de que el equipo hizo méritos para entrar en ese grupo de play off convenciendo a la gente, que está ilusionada y es parte fundamental para conseguir el objetivo. El fútbol no fue justo con nosotros esta temporada y nos lo tiene que devolver». Sobre el choque, el madrileño decía que «es transcendental y muy bonito de jugar», añadiendo que «los futbolistas están muy concienciados y con ganas de que llegue». Simón admitió que durante el curso afrontaron «muchos partidos de exigencia, seguramente no tan importantes como éste pero si de necesidad» y mostró optimismo pensando en lo que pueda ocurrir en otros escenarios. «Saldremos a ganar y estamos convencidos de que se darán los resultados que necesitamos pues en el fútbol pasan cosas así y más en las últimas jornadas y pienso que no va a ser nuestro último partido juntos», manifestó. Simón también se refirió a si seguirán lo que ocurra en San Sebastián y en Barcelona: «Antes eran tardes de transistores, ahora son de móviles, pero lo más importante es estar centrados en nosotros pues no nos sirve lo que haga el rival si nosotros no ganamos. En el propio ambiente se va a ir notando cómo van los demás partidos, pero vuelvo a repetir que nosotros vamos a estar centrados en conseguir la victoria». En relación al ambiente que se vivirá y la influencia que puede tener en el desarrollo del encuentro Simón resaltó que «haber estado en este tipo de situaciones antes nos ayuda a afrontar este encuentro pues nos hizo madurar y al jugador le hizo entender qué es el Real Murcia». «Los futbolistas tienen que disfrutarlo, dejarse el alma y tener personalidad porque va a ser muy difícil que lo vuelvan a vivir, incluso en categorías superiores, y esto es algo histórico e irrepetible», apostilló.